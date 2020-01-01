Токеноміка MetaMUI (MMUI) Дізнайтеся ключову інформацію про MetaMUI (MMUI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MetaMUI (MMUI) MetaMUI — це децентралізований метаблокчейн на основі ідентичності, призначений для трансформації глобальної фінансової інфраструктури шляхом заміни традиційної економіки, заснованої на кредитуванні, на стабільну модель краудінвестування. Він унікальним чином вирішує трилему цифрової валюти: конфіденційність, ідентичність і можливість програмування, гарантуючи збереження конфіденційності, сумісні з нормативними актами цифрові валюти, не покладаючись на консенсус блокчейну чи центральні сервери. Націлюючись на лідерство на ринку безкодового блокчейну як послуги (BaaS), MetaMUI пропонує комплексну платформу, яка інтегрує блокчейни ідентичності та токенів, оптимізує розробку dApp і перевершує таких конкурентів, як Avacloud, Ripple та Ethereum. Його стійка економіка токенів підживлюється комісією за послуги управління, реєстрації особи, токенізації активів тощо, що забезпечує довгострокове зростання вартості. Завдяки розширеним функціям, таким як офлайн-платежі P2P, безпечна перевірка активів і децентралізовані послуги ідентифікації, MetaMUI позиціюється як лідер у сфері цифрових фінансів, CBDC та інновацій у сфері блокчейну. Офіційний вебсайт: https://sovereignwallet.network/ Whitepaper: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Оглядач блокчейну: https://scan.metamui.id/dashboard Купити MMUI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MetaMUI (MMUI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MetaMUI (MMUI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,24M $ 25,24M $ 25,24M Загальна пропозиція: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Циркуляційна пропозиція: $ 476,25M $ 476,25M $ 476,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,40M $ 42,40M $ 42,40M Історичний максимум: $ 0,6474 $ 0,6474 $ 0,6474 Історичний мінімум: $ 0,02990363044572816 $ 0,02990363044572816 $ 0,02990363044572816 Поточна ціна: $ 0,053 $ 0,053 $ 0,053 Дізнайтеся більше про ціну MetaMUI (MMUI)

Токеноміка MetaMUI (MMUI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MetaMUI (MMUI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MMUI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MMUI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MMUI, досліджуйте ціну токена MMUI в реальному часі!

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