Mitosis — це протокол DeFi, який перетворює неліквідні позиції ліквідності в програмовані, комбіновані структурні блоки шляхом конвертації депозитів користувачів в активи Vanilla в мережі Mitosis, які потім можуть бути розміщені для отримання доходу через Matrix (куровані кампанії) або EOL (колективний розподіл під керуванням). Протокол вирішує проблеми неефективності ліквідності DeFi шляхом агрегування індивідуальних депозитів, щоб забезпечити колективну силу для доступу до преміальних доходів, раніше доступних тільки великим учасникам, одночасно дозволяючи торгувати токенами позицій (miAssets/maAssets), використовувати їх як забезпечення або комбінувати у складні фінансові інструменти. Завдяки системі із трьох токенів (MITO, gMITO, LMITO) та механізмам управління Mitosis створює стійку систему стимулів, яка демократизує доступ до високих доходів, одночасно забезпечуючи розширені можливості фінансового інжинірингу, раніше недоступні у децентралізованих фінансах.