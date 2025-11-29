MultiBank Group, заснована в Каліфорнії в 2005 році, зараз є однією з найбільших і найрегульованіших онлайн-установ з торгівлі фінансовими деривативами у світі. Штаб-квартира групи розташована в Дубаї, і вона має понад 25 офісів по всьому світу та обслуговує понад 2 мільйони клієнтів у понад 100 країнах. Завдяки суворому дотриманню нормативних вимог, передовим технологіям та орієнтації на фінансову цілісність, MultiBank Group пропонує безпечну та безперебійну торгівлю по всьому світу.

Сьогодні група є першопрохідцем у сфері фінансів, очолюючи один з найамбітніших проєктів токенізації активів реального світу (RWA) в галузі, який базується на її першому утиліті токені: $MBG.