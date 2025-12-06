БіржаDEX+
Поточна ціна IRIS Chain сьогодні становить 0.02199 USD. Ринкова капіталізація IRC становить 0 USD. Відстежуйте оновлення цін IRC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого!

Логотип IRIS Chain

Курс IRIS Chain (IRC)

Актуальна ціна 1 IRC до USD:

$0.02237
-3.82%1D
USD
Графік ціни IRIS Chain (IRC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-12-06 04:00:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна IRIS Chain

Поточна ціна IRIS Chain (IRC) сьогодні становить $ 0.02199, зі зміною 3.82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IRC до USD становить $ 0.02199 за IRC.

IRIS Chain наразі посідає №3851 за ринковою капіталізацією на рівні $ 0.00, з циркуляційною пропозицією у 0.00 IRC. Протягом останніх 24 годин IRC торгувався між $ 0.02098 (мінімум) та $ 0.026 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.213517579217701, тоді як історичний мінімум — $ 0.00832572179997189.

У короткостроковій динаміці IRC змінився на +0.22% за останню годину та на +8.91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 394.68K.

Ринкова інформація щодо IRIS Chain (IRC)

No.3851

$ 0.00
$ 394.68K
$ 43.98M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

MATIC

Поточна ринкова капіталізація IRIS Chain — $ 0.00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 394.68K. Циркуляційна пропозиція IRC — 0.00, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43.98M.

Історія ціни IRIS Chain у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.02098
Мін. за 24 год
$ 0.026
Макс. за 24 год

$ 0.02098
$ 0.026
$ 2.213517579217701
$ 0.00832572179997189
+0.22%

-3.82%

+8.91%

+8.91%

Історія ціни IRIS Chain (IRC) у USD

Відстежуйте зміни ціни на IRIS Chain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0008885-3.82%
30 днів$ -0.07801-78.01%
60 днів$ -0.07801-78.01%
90 днів$ -0.07801-78.01%
Зміна ціни IRIS Chain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IRC на $ -0.0008885 (-3.82%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни IRIS Chain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.07801 (-78.01%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни IRIS Chain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IRC змінився на $ -0.07801 (-78.01%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни IRIS Chain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.07801 (-78.01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для IRIS Chain (IRC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни IRIS Chain зараз.

Аналіз ШІ для IRIS Chain

Аналітика на основі штучного інтелекту, яка аналізує останні рухи ціни, тенденції обсягу торгівлі та індикатори ринкових настроїв IRIS Chain, надаючи оновлення в режимі реального часу для виявлення торгових можливостей та підтримки прийняття обґрунтованих рішень.

Які фактори впливають на ціни IRIS Chain?

Ціни на IRIS Chain (IRC) залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди крипторинку;
2. Рівень прийняття рішень для взаємодії, що надає IRIS Hub;
3. Активність розробників та розвиток екосистеми;
4. Партнерства з іншими блокчейн-проектами;
5. Корисність токена та нагороди за стакінг;
6. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах;
7. Регуляторні зміни, що впливають на міжмережеві протоколи;
8. Конкуренція з іншими міжмережевими платформами;
9. Технічні оновлення та продуктивність мережі;
10. Загальна готовність інвесторів до ризиків у сфері альткоїнів.

Прогноз ціни IRIS Chain

Прогноз ціни IRIS Chain (IRC) на 2030 рік (через 5 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IRC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни IRIS Chain (IRC) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна IRIS Chain потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне IRIS Chain у 2025–2026 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни IRC на 2025–2026 роки, натиснувши на Прогноз ціни IRIS Chain.

Як купити та інвестувати IRIS Chain

Готові розпочати торгівлю з IRIS Chain? Купівля IRC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити IRIS Chain. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі IRIS Chain (IRC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше 0.00 токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і IRIS Chain буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі IRIS Chain (IRC)

Що ви можете зробити з IRIS Chain

Володіння IRIS Chain відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля IRIS Chain (IRC) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке IRIS Chain (IRC)

IRIS Chain — це екосистема на основі штучного інтелекту, яка поєднує біометричне розпізнавання райдужної оболонки ока з децентралізованим управлінням даними, щоб революціонізувати особисте медичне обслуговування. Користувачі можуть сканувати свою райдужну оболонку ока за допомогою смартфона або пристрою, щоб отримати миттєву діагностику здоров'я на основі штучного інтелекту, а також заробити токени IRC як винагороду. Ці токени можна використовувати для підписки на медичні послуги, стейкінгу або децентралізованої перевірки ідентичності в екосистемі. Місія IRIS Chain — надати людям можливість стежити за своїм здоров'ям у режимі реального часу, забезпечуючи конфіденційність даних за допомогою технології блокчейну.

Ресурс IRIS Chain

Щоб дізнатися більше про IRIS Chain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтIRIS Chain
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про IRIS Chain

Скільки коштуватиме 1 IRIS Chain у 2030 році?
Якщо IRIS Chain зростатиме на 5% на рік, його орієнтовна вартість може сягнути близько -- $ до 2026 року, -- $ до 2030 року, -- $ до 2035 року і -- $ до 2040 року. Ці цифри ілюструють сценарій стабільного складного зростання, хоча фактична майбутня ціна залежатиме від прийняття ринком, регуляторних змін та макроекономічних умов. Ви можете переглянути повну таблицю прогнозів нижче, щоб ознайомитися з деталізованою таблицею потенційних цін IRIS Chain за роками та очікуваного ROI.
Останнє оновлення сторінки: 2025-12-06 04:00:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для IRIS Chain (IRC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
12-05 20:29:54Валютна політика
Грудневе підвищення ставки Банком Японії досягає високого консенсусу, найвища процентна ставка за 30 років скоро буде встановлена
12-05 15:24:33Оновлення в галузі
Співзасновник Solana: загальна капіталізація криптовалютного ринку продовжить зростати, зрештою перетворюючись на битву за частку блокчейн-ринку
12-04 09:24:58Оновлення в галузі
Ринок криптовалют знову на підйомі, приплив капіталу в ETF досягає $1,1 мільярда, встановлюючи 7-тижневий максимум
12-03 18:46:22Валютна політика
Нове законодавство Великобританії: криптовалюти включені до системи захисту "особистого майна"
12-03 10:11:55Оновлення в галузі
Криптовалютний ринок демонструє відновлення з широкомасштабними прибутками, SUI та PENGU зросли більш ніж на 20%
12-03 06:23:37Оновлення в галузі
$376 мільйонів ліквідовано на ринку за останні 24 години, переважно короткі позиції

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Дізнайтеся більше про IRIS Chain

IRC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію IRC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю IRCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках IRIS Chain (IRC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги IRIS Chain у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
IRC/USDT
$0.02237
-3.82%
0.00% (USDT)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор IRC до USD

Сума

IRC
IRC
USD
USD

1 IRC = 0.02199 USD