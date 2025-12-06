Сьогоднішня ціна IRIS Chain

Поточна ціна IRIS Chain (IRC) сьогодні становить $ 0.02199, зі зміною 3.82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IRC до USD становить $ 0.02199 за IRC.

IRIS Chain наразі посідає №3851 за ринковою капіталізацією на рівні $ 0.00, з циркуляційною пропозицією у 0.00 IRC. Протягом останніх 24 годин IRC торгувався між $ 0.02098 (мінімум) та $ 0.026 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.213517579217701, тоді як історичний мінімум — $ 0.00832572179997189.

У короткостроковій динаміці IRC змінився на +0.22% за останню годину та на +8.91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 394.68K.

Ринкова інформація щодо IRIS Chain (IRC)

Рейтинг No.3851 Ринкова капіталізація $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Обсяг (за 24 год) $ 394.68K$ 394.68K $ 394.68K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43.98M$ 43.98M $ 43.98M Циркуляційне постачання 0.00 0.00 0.00 Максимальна пропозиція 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Загальна пропозиція 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн MATIC

Поточна ринкова капіталізація IRIS Chain — $ 0.00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 394.68K. Циркуляційна пропозиція IRC — 0.00, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43.98M.