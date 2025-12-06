Поточна ціна IRIS Chain сьогодні становить 0.02199 USD. Ринкова капіталізація IRC становить 0 USD. Відстежуйте оновлення цін IRC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого!Поточна ціна IRIS Chain сьогодні становить 0.02199 USD. Ринкова капіталізація IRC становить 0 USD. Відстежуйте оновлення цін IRC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого!
Поточна ціна IRIS Chain (IRC) сьогодні становить $ 0.02199, зі зміною 3.82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IRC до USD становить $ 0.02199 за IRC.
IRIS Chain наразі посідає №3851 за ринковою капіталізацією на рівні $ 0.00, з циркуляційною пропозицією у 0.00 IRC. Протягом останніх 24 годин IRC торгувався між $ 0.02098 (мінімум) та $ 0.026 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.213517579217701, тоді як історичний мінімум — $ 0.00832572179997189.
У короткостроковій динаміці IRC змінився на +0.22% за останню годину та на +8.91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 394.68K.
Ринкова інформація щодо IRIS Chain (IRC)
No.3851
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 394.68K
$ 394.68K$ 394.68K
$ 43.98M
$ 43.98M$ 43.98M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
MATIC
Поточна ринкова капіталізація IRIS Chain — $ 0.00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 394.68K. Циркуляційна пропозиція IRC — 0.00, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43.98M.
Історія ціни IRIS Chain у USD
Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.02098
$ 0.02098$ 0.02098
Мін. за 24 год
$ 0.026
$ 0.026$ 0.026
Макс. за 24 год
$ 0.02098
$ 0.02098$ 0.02098
$ 0.026
$ 0.026$ 0.026
$ 2.213517579217701
$ 2.213517579217701$ 2.213517579217701
$ 0.00832572179997189
$ 0.00832572179997189$ 0.00832572179997189
+0.22%
-3.82%
+8.91%
+8.91%
Історія ціни IRIS Chain (IRC) у USD
Відстежуйте зміни ціни на IRIS Chain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
Період
Зміна (USD)
Зміна (%)
Сьогодні
$ -0.0008885
-3.82%
30 днів
$ -0.07801
-78.01%
60 днів
$ -0.07801
-78.01%
90 днів
$ -0.07801
-78.01%
Зміна ціни IRIS Chain сьогодні
Сьогодні зафіксовано зміну ціни IRC на $ -0.0008885 (-3.82%), що відображає його останню ринкову активність.
Зміна ціни IRIS Chain за 30 дн.
За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.07801 (-78.01%), що показує короткострокову динаміку токена.
Зміна ціни IRIS Chain за 60 дн.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник IRC змінився на $ -0.07801 (-78.01%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Зміна ціни IRIS Chain за 90 дн.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.07801 (-78.01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для IRIS Chain (IRC)?
Аналітика на основі штучного інтелекту, яка аналізує останні рухи ціни, тенденції обсягу торгівлі та індикатори ринкових настроїв IRIS Chain, надаючи оновлення в режимі реального часу для виявлення торгових можливостей та підтримки прийняття обґрунтованих рішень.
Які фактори впливають на ціни IRIS Chain?
Ціни на IRIS Chain (IRC) залежать від кількох ключових факторів:
1. Настрій ринку та загальні тренди крипторинку; 2. Рівень прийняття рішень для взаємодії, що надає IRIS Hub; 3. Активність розробників та розвиток екосистеми; 4. Партнерства з іншими блокчейн-проектами; 5. Корисність токена та нагороди за стакінг; 6. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах; 7. Регуляторні зміни, що впливають на міжмережеві протоколи; 8. Конкуренція з іншими міжмережевими платформами; 9. Технічні оновлення та продуктивність мережі; 10. Загальна готовність інвесторів до ризиків у сфері альткоїнів.
Прогноз ціни IRIS Chain
Прогноз ціни IRIS Chain (IRC) на 2030 рік (через 5 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IRC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни IRIS Chain (IRC) на 2040 рік (через 15 років)
У 2040 році ціна IRIS Chain потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.
MEXC Інструменти Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення. Хочете знати, якої ціни досягне IRIS Chain у 2025–2026 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни IRC на 2025–2026 роки, натиснувши на Прогноз ціни IRIS Chain.
Як купити та інвестувати IRIS Chain
Готові розпочати торгівлю з IRIS Chain? Купівля IRC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити IRIS Chain. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі IRIS Chain (IRC).
Крок 1
Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC
Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4
Виберіть токени
Маючи в доступі більше 0.00 токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5
Завершіть купівлю
Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і IRIS Chain буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Що ви можете зробити з IRIS Chain
Володіння IRIS Chain відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC
Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.
Ф'ючерсна торгівля
Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.
MEXC Launchpool
Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.
MEXC Премаркет
Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.
Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC
Купівля IRIS Chain (IRC) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
IRIS Chain — це екосистема на основі штучного інтелекту, яка поєднує біометричне розпізнавання райдужної оболонки ока з децентралізованим управлінням даними, щоб революціонізувати особисте медичне обслуговування. Користувачі можуть сканувати свою райдужну оболонку ока за допомогою смартфона або пристрою, щоб отримати миттєву діагностику здоров'я на основі штучного інтелекту, а також заробити токени IRC як винагороду. Ці токени можна використовувати для підписки на медичні послуги, стейкінгу або децентралізованої перевірки ідентичності в екосистемі. Місія IRIS Chain — надати людям можливість стежити за своїм здоров'ям у режимі реального часу, забезпечуючи конфіденційність даних за допомогою технології блокчейну.
IRIS Chain — це екосистема на основі штучного інтелекту, яка поєднує біометричне розпізнавання райдужної оболонки ока з децентралізованим управлінням даними, щоб революціонізувати особисте медичне обслуговування. Користувачі можуть сканувати свою райдужну оболонку ока за допомогою смартфона або пристрою, щоб отримати миттєву діагностику здоров'я на основі штучного інтелекту, а також заробити токени IRC як винагороду. Ці токени можна використовувати для підписки на медичні послуги, стейкінгу або децентралізованої перевірки ідентичності в екосистемі. Місія IRIS Chain — надати людям можливість стежити за своїм здоров'ям у режимі реального часу, забезпечуючи конфіденційність даних за допомогою технології блокчейну.
Ресурс IRIS Chain
Щоб дізнатися більше про IRIS Chain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
Люди також запитують: Інші запитання про IRIS Chain
Скільки коштуватиме 1 IRIS Chain у 2030 році?
Якщо IRIS Chain зростатиме на 5% на рік, його орієнтовна вартість може сягнути близько -- $ до 2026 року, -- $ до 2030 року, -- $ до 2035 року і -- $ до 2040 року. Ці цифри ілюструють сценарій стабільного складного зростання, хоча фактична майбутня ціна залежатиме від прийняття ринком, регуляторних змін та макроекономічних умов. Ви можете переглянути повну таблицю прогнозів нижче, щоб ознайомитися з деталізованою таблицею потенційних цін IRIS Chain за роками та очікуваного ROI.
Скільки сьогодні коштує IRIS Chain?
Ціна IRIS Chain сьогодні становить $ 0.02199. Перегляньте наш розділ «Історія цін», щоб дізнатися історію за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів.
Чи є IRIS Chain все ще гарною інвестицією?
IRIS Chain залишається криптовалютою, що активно торгується, з постійною участю на ринку та розвитком екосистеми. Однак криптоінвестиції, такі як інвестиції в IRC, за своєю природою є волатильними і повинні відповідати вашій особистій толерантності до ризику. Завжди проводьте незалежне дослідження (DYOR) і враховуйте ринкові умови, перш ніж приймати фінансові рішення та інвестувати.
Який щоденний обсяг торгівлі IRIS Chain?
IRIS Chain на суму -- було продано на MEXC за останні 24 години.
Яка поточна ціна IRIS Chain?
Поточна ціна IRC оновлюється в режимі реального часу на основі глобальної торгової активності на основних біржах, включаючи MEXC. Ринкові ціни постійно коливаються через зміни ліквідності, обсягу торгівлі та загальних настроїв. Щоб переглянути останню ціну IRIS Chain у бажаній валюті, відвідайте сторінку «Ціна IRC» для отримання додаткової інформації.
Що впливає на ціну IRIS Chain?
На ціну IRC впливають кілька ключових факторів, включаючи загальні ринкові настрої, обсяг торгівлі, технологічний розвиток і тенденції використання користувачами. Більш широкі макроекономічні умови, такі як зміни процентних ставок, цикли ліквідності та регуляторні сигнали, також відіграють важливу роль у русі цін.
Щоб бути в курсі змін на ринку в режимі реального часу та оновлень проєктів, відвідайте MEXC Новини, де ви знайдете найновішу аналітику та інформацію про криптовалюту.
Який токен має найбільший обсяг торгівлі на MEXC?
Нижче наведено поточні токени, що найбільше торгуються на MEXC за обсягом торгівлі за 24 години. Ціни та показники постійно оновлюються на основі ринкових даних в режимі реального часу.
Найпопулярніший токен
Ціна
Зміна
BTC
89,612.17
-0.92%
ETH
3,036.74
-2.22%
SOL
132.44
-1.91%
UCN
1,639.93
-0.01%
USDC
0.9996
-0.01%
Як мені розмістити ордер стоп-лос або тейк-профіт для IRC на MEXC?
На MEXC підтримуються ордери стоп-лос та тейк-профіт для автоматичного управління ризиками.
1. Перейдіть до розділу спотової або ф'ючерсної торгівлі і виберіть пару IRC/USDT.
2. Виберіть «Стоп-ліміт» або «Тригерний ордер» у меню типів ордерів.
3. Встановіть тригерну ціну (рівень, який активує ордер) і ціну виконання (ціну, за якою ордер буде виконано).
4. Перевірте деталі ордера та підтвердьте його.
Ваш ордер стоп-лос активується, якщо ціна IRIS Chain рухатиметься проти вашої позиції, тоді як ордер тейк-профіт виконується автоматично, коли ціна досягає вашого цільового рівня прибутку.
Для отримання детальних прикладів і навчальних матеріалів відвідайте «Посібник зі спотової торгівлі MEXC»
Чи зросте ціна IRIS Chain цього року?
Ціна на IRIS Chain може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IRIS Chain (IRC) для поглибленого аналізу.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики.
Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.