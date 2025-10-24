Актуальна ціна FreeStyle Classic сьогодні становить 0.06867 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна FreeStyle Classic сьогодні становить 0.06867 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FST на MEXC вже зараз.

Логотип FreeStyle Classic

Курс FreeStyle Classic (FST)

Актуальна ціна 1 FST до USD:

$0,06867
$0,06867$0,06867
+6,59%1D
USD
Графік ціни FreeStyle Classic (FST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни FreeStyle Classic (FST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0612
$ 0,0612$ 0,0612
Мін. за 24 год
$ 0,08684
$ 0,08684$ 0,08684
Макс. за 24 год

$ 0,0612
$ 0,0612$ 0,0612

$ 0,08684
$ 0,08684$ 0,08684

$ 0,16619478956911515
$ 0,16619478956911515$ 0,16619478956911515

$ 0,025653004858575232
$ 0,025653004858575232$ 0,025653004858575232

-0,94%

+6,59%

-18,94%

-18,94%

Актуальна ціна FreeStyle Classic (FST) становить $ 0,06867. За останні 24 години FST торгувався між мінімумом у $ 0,0612 і максимумом у $ 0,08684, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FST становить $ 0,16619478956911515, тоді як його історичний мінімум — $ 0,025653004858575232.

Що стосується короткострокових результатів, то FST змінився на -0,94% за останню годину, +6,59% за 24 години та на -18,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FreeStyle Classic (FST)

No.1372

$ 5,62M
$ 5,62M$ 5,62M

$ 56,67K
$ 56,67K$ 56,67K

$ 68,67M
$ 68,67M$ 68,67M

81,85M
81,85M 81,85M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

8,18%

BSC

Поточна ринкова капіталізація FreeStyle Classic — $ 5,62M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,67K. Циркуляційна пропозиція FST — 81,85M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,67M.

Історія ціни FreeStyle Classic (FST) у USD

Відстежуйте зміни ціни на FreeStyle Classic за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0042456+6,59%
30 днів$ -0,04081-37,28%
60 днів$ +0,03792+123,31%
90 днів$ +0,05867+586,70%
Зміна ціни FreeStyle Classic сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FST на $ +0,0042456 (+6,59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FreeStyle Classic за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,04081 (-37,28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FreeStyle Classic за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FST змінився на $ +0,03792 (+123,31%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FreeStyle Classic за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,05867 (+586,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для FreeStyle Classic (FST)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни FreeStyle Classic зараз.

Що таке FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic — це не просто розвага, а культурна ікона, яка відроджується ончейн. Від вулиці до світової сцени, FreeStyle завжди був більше ніж спортом; це стиль життя, мова та рух. Тепер ця спадщина еволюціонує у Web3: простір, де культура, меми та спільноти перетинаються, а кожен учасник стає співвласником цієї історії.

Проєкт FreeStyle Classic доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями FreeStyle Classic. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FST, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про FreeStyle Classic у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі FreeStyle Classic безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни FreeStyle Classic (USD)

Скільки коштуватиме FreeStyle Classic (FST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FreeStyle Classic (FST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FreeStyle Classic.

Перегляньте прогноз ціни FreeStyle Classic вже зараз!

Токеноміка FreeStyle Classic (FST)

Розуміння токеноміки FreeStyle Classic (FST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FST зараз!

Як купити FreeStyle Classic (FST)

Шукаєте як купити FreeStyle Classic? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати FreeStyle Classic на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FST до місцевих валют

1 FreeStyle Classic (FST) до VND
1 807,05105
1 FreeStyle Classic (FST) до AUD
A$0,1050651
1 FreeStyle Classic (FST) до GBP
0,0515025
1 FreeStyle Classic (FST) до EUR
0,0590562
1 FreeStyle Classic (FST) до USD
$0,06867
1 FreeStyle Classic (FST) до MYR
RM0,2897874
1 FreeStyle Classic (FST) до TRY
2,8875735
1 FreeStyle Classic (FST) до JPY
¥10,43784
1 FreeStyle Classic (FST) до ARS
ARS$101,8836189
1 FreeStyle Classic (FST) до RUB
5,5911114
1 FreeStyle Classic (FST) до INR
6,0285393
1 FreeStyle Classic (FST) до IDR
Rp1 144,4995422
1 FreeStyle Classic (FST) до PHP
4,0268088
1 FreeStyle Classic (FST) до EGP
￡E.3,2673186
1 FreeStyle Classic (FST) до BRL
R$0,3694446
1 FreeStyle Classic (FST) до CAD
C$0,096138
1 FreeStyle Classic (FST) до BDT
8,391474
1 FreeStyle Classic (FST) до NGN
100,2478995
1 FreeStyle Classic (FST) до COP
$268,2421875
1 FreeStyle Classic (FST) до ZAR
R.1,1900511
1 FreeStyle Classic (FST) до UAH
2,8697193
1 FreeStyle Classic (FST) до TZS
T.Sh.170,8207452
1 FreeStyle Classic (FST) до VES
Bs14,55804
1 FreeStyle Classic (FST) до CLP
$64,96182
1 FreeStyle Classic (FST) до PKR
Rs19,3869144
1 FreeStyle Classic (FST) до KZT
36,8593092
1 FreeStyle Classic (FST) до THB
฿2,2516893
1 FreeStyle Classic (FST) до TWD
NT$2,1143493
1 FreeStyle Classic (FST) до AED
د.إ0,2520189
1 FreeStyle Classic (FST) до CHF
Fr0,0542493
1 FreeStyle Classic (FST) до HKD
HK$0,5335659
1 FreeStyle Classic (FST) до AMD
֏26,1996651
1 FreeStyle Classic (FST) до MAD
.د.م0,6338241
1 FreeStyle Classic (FST) до MXN
$1,263528
1 FreeStyle Classic (FST) до SAR
ريال0,2575125
1 FreeStyle Classic (FST) до ETB
Br10,3698567
1 FreeStyle Classic (FST) до KES
KSh8,8488162
1 FreeStyle Classic (FST) до JOD
د.أ0,04868703
1 FreeStyle Classic (FST) до PLN
0,2499588
1 FreeStyle Classic (FST) до RON
лв0,3000879
1 FreeStyle Classic (FST) до SEK
kr0,6448113
1 FreeStyle Classic (FST) до BGN
лв0,1153656
1 FreeStyle Classic (FST) до HUF
Ft23,0744934
1 FreeStyle Classic (FST) до CZK
1,4379498
1 FreeStyle Classic (FST) до KWD
د.ك0,02101302
1 FreeStyle Classic (FST) до ILS
0,2259243
1 FreeStyle Classic (FST) до BOB
Bs0,4731363
1 FreeStyle Classic (FST) до AZN
0,116739
1 FreeStyle Classic (FST) до TJS
SM0,6338241
1 FreeStyle Classic (FST) до GEL
0,1860957
1 FreeStyle Classic (FST) до AOA
Kz62,8268697
1 FreeStyle Classic (FST) до BHD
.د.ب0,02581992
1 FreeStyle Classic (FST) до BMD
$0,06867
1 FreeStyle Classic (FST) до DKK
kr0,4415481
1 FreeStyle Classic (FST) до HNL
L1,7984673
1 FreeStyle Classic (FST) до MUR
3,1258584
1 FreeStyle Classic (FST) до NAD
$1,1893644
1 FreeStyle Classic (FST) до NOK
kr0,6853266
1 FreeStyle Classic (FST) до NZD
$0,1187991
1 FreeStyle Classic (FST) до PAB
B/.0,06867
1 FreeStyle Classic (FST) до PGK
K0,2891007
1 FreeStyle Classic (FST) до QAR
ر.ق0,2492721
1 FreeStyle Classic (FST) до RSD
дин.6,9301764
1 FreeStyle Classic (FST) до UZS
soʻm827,3492073
1 FreeStyle Classic (FST) до ALL
L5,713344
1 FreeStyle Classic (FST) до ANG
ƒ0,1229193
1 FreeStyle Classic (FST) до AWG
ƒ0,123606
1 FreeStyle Classic (FST) до BBD
$0,13734
1 FreeStyle Classic (FST) до BAM
KM0,1153656
1 FreeStyle Classic (FST) до BIF
Fr201,95847
1 FreeStyle Classic (FST) до BND
$0,0885843
1 FreeStyle Classic (FST) до BSD
$0,06867
1 FreeStyle Classic (FST) до JMD
$10,9906335
1 FreeStyle Classic (FST) до KHR
275,7828402
1 FreeStyle Classic (FST) до KMF
Fr29,11608
1 FreeStyle Classic (FST) до LAK
1 492,8260571
1 FreeStyle Classic (FST) до LKR
රු20,7836622
1 FreeStyle Classic (FST) до MDL
L1,1618964
1 FreeStyle Classic (FST) до MGA
Ar306,5621076
1 FreeStyle Classic (FST) до MOP
P0,5479866
1 FreeStyle Classic (FST) до MVR
1,050651
1 FreeStyle Classic (FST) до MWK
MK118,805967
1 FreeStyle Classic (FST) до MZN
MT4,3886997
1 FreeStyle Classic (FST) до NPR
रु9,6254739
1 FreeStyle Classic (FST) до PYG
483,57414
1 FreeStyle Classic (FST) до RWF
Fr99,50283
1 FreeStyle Classic (FST) до SBD
$0,5644674
1 FreeStyle Classic (FST) до SCR
0,9483327
1 FreeStyle Classic (FST) до SRD
$2,7255123
1 FreeStyle Classic (FST) до SVC
$0,5988024
1 FreeStyle Classic (FST) до SZL
L1,1886777
1 FreeStyle Classic (FST) до TMT
m0,240345
1 FreeStyle Classic (FST) до TND
د.ت0,2012031
1 FreeStyle Classic (FST) до TTD
$0,4642092
1 FreeStyle Classic (FST) до UGX
Sh239,24628
1 FreeStyle Classic (FST) до XAF
Fr38,72988
1 FreeStyle Classic (FST) до XCD
$0,185409
1 FreeStyle Classic (FST) до XOF
Fr38,72988
1 FreeStyle Classic (FST) до XPF
Fr7,00434
1 FreeStyle Classic (FST) до BWP
P0,9181179
1 FreeStyle Classic (FST) до BZD
$0,13734
1 FreeStyle Classic (FST) до CVE
$6,516783
1 FreeStyle Classic (FST) до DJF
Fr12,15459
1 FreeStyle Classic (FST) до DOP
$4,3729056
1 FreeStyle Classic (FST) до DZD
د.ج8,933967
1 FreeStyle Classic (FST) до FJD
$0,1572543
1 FreeStyle Classic (FST) до GNF
Fr591,9354
1 FreeStyle Classic (FST) до GTQ
Q0,5246388
1 FreeStyle Classic (FST) до GYD
$14,3266221
1 FreeStyle Classic (FST) до ISK
kr8,37774

Ресурс FreeStyle Classic

Щоб дізнатися більше про FreeStyle Classic, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтFreeStyle Classic
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про FreeStyle Classic

Скільки сьогодні коштує FreeStyle Classic (FST)?
Актуальна ціна FST у USD становить 0,06867 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FST до USD?
Поточна ціна FST до USD — $ 0,06867. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FreeStyle Classic?
Ринкова капіталізація FST — $ 5,62M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FST?
Циркуляційна пропозиція FST — 81,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FST?
FST досяг історичної максимальної ціни у 0,16619478956911515 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FST?
Історична мінімальна ціна FST становила 0,025653004858575232 USD.
Який обсяг торгівлі FST?
Актуальний обсяг торгівлі FST за 24 години — $ 56,67K USD.
Чи підніметься ціна FST цього року?
FST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:01 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

