Токеноміка FreeStyle Classic (FST)
Токеноміка та аналіз ціни FreeStyle Classic (FST)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FreeStyle Classic (FST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація FreeStyle Classic (FST)
FreeStyle Classic — це не просто розвага, а культурна ікона, яка відроджується ончейн. Від вулиці до світової сцени, FreeStyle завжди був більше ніж спортом; це стиль життя, мова та рух. Тепер ця спадщина еволюціонує у Web3: простір, де культура, меми та спільноти перетинаються, а кожен учасник стає співвласником цієї історії.
Токеноміка FreeStyle Classic (FST): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки FreeStyle Classic (FST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів FST, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FST, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку FST, досліджуйте ціну токена FST в реальному часі!
Як купити FST
Зацікавлені в додаванні FreeStyle Classic (FST) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі FST, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни FreeStyle Classic (FST)
Аналіз історії ціни FST допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни FST
Хочете знати, куди рухається FST? Наша сторінка прогнозу ціни FST поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
