Актуальна ціна Clash сьогодні становить 0.064874 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CLASH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CLASH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Clash сьогодні становить 0.064874 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CLASH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CLASH на MEXC вже зараз.

Докладніше про CLASH

Інформація про ціну CLASH

Токеноміка CLASH

Прогноз ціни CLASH

Історія CLASH

Посібник з купівлі CLASH

Конвертація CLASH у фіатну валюту

Спот CLASH

Ф'ючерси CLASH USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Clash

Курс Clash (CLASH)

Актуальна ціна 1 CLASH до USD:

$0,064874
$0,064874$0,064874
+45,53%1D
USD
Графік ціни Clash (CLASH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:33:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Clash (CLASH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,041856
$ 0,041856$ 0,041856
Мін. за 24 год
$ 0,064898
$ 0,064898$ 0,064898
Макс. за 24 год

$ 0,041856
$ 0,041856$ 0,041856

$ 0,064898
$ 0,064898$ 0,064898

--
----

--
----

+12,46%

+45,53%

+102,78%

+102,78%

Актуальна ціна Clash (CLASH) становить $ 0,064874. За останні 24 години CLASH торгувався між мінімумом у $ 0,041856 і максимумом у $ 0,064898, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CLASH становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то CLASH змінився на +12,46% за останню годину, +45,53% за 24 години та на +102,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Clash (CLASH)

--
----

$ 99,80K
$ 99,80K$ 99,80K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Clash — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 99,80K. Циркуляційна пропозиція CLASH — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Clash (CLASH) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Clash за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,02029625+45,53%
30 днів$ +0,061374+1 753,54%
60 днів$ +0,061374+1 753,54%
90 днів$ +0,061374+1 753,54%
Зміна ціни Clash сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CLASH на $ +0,02029625 (+45,53%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Clash за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,061374 (+1 753,54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Clash за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CLASH змінився на $ +0,061374 (+1 753,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Clash за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,061374 (+1 753,54%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Clash (CLASH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Clash зараз.

Що таке Clash (CLASH)

Проєкт Clash доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Clash. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CLASH, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Clash у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Clash безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Clash (USD)

Скільки коштуватиме Clash (CLASH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Clash (CLASH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Clash.

Перегляньте прогноз ціни Clash вже зараз!

Токеноміка Clash (CLASH)

Розуміння токеноміки Clash (CLASH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CLASH зараз!

Як купити Clash (CLASH)

Шукаєте як купити Clash? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Clash на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CLASH до місцевих валют

1 Clash (CLASH) до VND
1 707,15931
1 Clash (CLASH) до AUD
A$0,09925722
1 Clash (CLASH) до GBP
0,0486555
1 Clash (CLASH) до EUR
0,05579164
1 Clash (CLASH) до USD
$0,064874
1 Clash (CLASH) до MYR
RM0,27376828
1 Clash (CLASH) до TRY
2,7279517
1 Clash (CLASH) до JPY
¥9,860848
1 Clash (CLASH) до ARS
ARS$96,25160758
1 Clash (CLASH) до RUB
5,28204108
1 Clash (CLASH) до INR
5,69528846
1 Clash (CLASH) до IDR
Rp1 081,23290084
1 Clash (CLASH) до PHP
3,80421136
1 Clash (CLASH) до EGP
￡E.3,08670492
1 Clash (CLASH) до BRL
R$0,34902212
1 Clash (CLASH) до CAD
C$0,0908236
1 Clash (CLASH) до BDT
7,9276028
1 Clash (CLASH) до NGN
94,7063089
1 Clash (CLASH) до COP
$253,4140625
1 Clash (CLASH) до ZAR
R.1,12491516
1 Clash (CLASH) до UAH
2,71108446
1 Clash (CLASH) до TZS
T.Sh.161,37796744
1 Clash (CLASH) до VES
Bs13,753288
1 Clash (CLASH) до CLP
$61,370804
1 Clash (CLASH) до PKR
Rs18,31522768
1 Clash (CLASH) до KZT
34,82176824
1 Clash (CLASH) до THB
฿2,12721846
1 Clash (CLASH) до TWD
NT$1,99747046
1 Clash (CLASH) до AED
د.إ0,23808758
1 Clash (CLASH) до CHF
Fr0,05125046
1 Clash (CLASH) до HKD
HK$0,50407098
1 Clash (CLASH) до AMD
֏24,75137722
1 Clash (CLASH) до MAD
.د.م0,59878702
1 Clash (CLASH) до MXN
$1,1936816
1 Clash (CLASH) до SAR
ريال0,2432775
1 Clash (CLASH) до ETB
Br9,79662274
1 Clash (CLASH) до KES
KSh8,35966364
1 Clash (CLASH) до JOD
د.أ0,045995666
1 Clash (CLASH) до PLN
0,23614136
1 Clash (CLASH) до RON
лв0,28349938
1 Clash (CLASH) до SEK
kr0,60916686
1 Clash (CLASH) до BGN
лв0,10898832
1 Clash (CLASH) до HUF
Ft21,79896148
1 Clash (CLASH) до CZK
1,35846156
1 Clash (CLASH) до KWD
د.ك0,019851444
1 Clash (CLASH) до ILS
0,21343546
1 Clash (CLASH) до BOB
Bs0,44698186
1 Clash (CLASH) до AZN
0,1102858
1 Clash (CLASH) до TJS
SM0,59878702
1 Clash (CLASH) до GEL
0,17580854
1 Clash (CLASH) до AOA
Kz59,35387134
1 Clash (CLASH) до BHD
.د.ب0,024392624
1 Clash (CLASH) до BMD
$0,064874
1 Clash (CLASH) до DKK
kr0,41713982
1 Clash (CLASH) до HNL
L1,69905006
1 Clash (CLASH) до MUR
2,95306448
1 Clash (CLASH) до NAD
$1,12361768
1 Clash (CLASH) до NOK
kr0,64744252
1 Clash (CLASH) до NZD
$0,11288076
1 Clash (CLASH) до PAB
B/.0,064874
1 Clash (CLASH) до PGK
K0,27311954
1 Clash (CLASH) до QAR
ر.ق0,23549262
1 Clash (CLASH) до RSD
дин.6,55097652
1 Clash (CLASH) до UZS
soʻm781,61427806
1 Clash (CLASH) до ALL
L5,3975168
1 Clash (CLASH) до ANG
ƒ0,11612446
1 Clash (CLASH) до AWG
ƒ0,1167732
1 Clash (CLASH) до BBD
$0,129748
1 Clash (CLASH) до BAM
KM0,10898832
1 Clash (CLASH) до BIF
Fr190,794434
1 Clash (CLASH) до BND
$0,08368746
1 Clash (CLASH) до BSD
$0,064874
1 Clash (CLASH) до JMD
$10,3830837
1 Clash (CLASH) до KHR
260,53787644
1 Clash (CLASH) до KMF
Fr27,506576
1 Clash (CLASH) до LAK
1 410,30431962
1 Clash (CLASH) до LKR
රු19,63476484
1 Clash (CLASH) до MDL
L1,09766808
1 Clash (CLASH) до MGA
Ar289,61570072
1 Clash (CLASH) до MOP
P0,51769452
1 Clash (CLASH) до MVR
0,9925722
1 Clash (CLASH) до MWK
MK112,2385074
1 Clash (CLASH) до MZN
MT4,14609734
1 Clash (CLASH) до NPR
रु9,09338858
1 Clash (CLASH) до PYG
456,842708
1 Clash (CLASH) до RWF
Fr94,002426
1 Clash (CLASH) до SBD
$0,53326428
1 Clash (CLASH) до SCR
0,89590994
1 Clash (CLASH) до SRD
$2,57484906
1 Clash (CLASH) до SVC
$0,56570128
1 Clash (CLASH) до SZL
L1,12296894
1 Clash (CLASH) до TMT
m0,227059
1 Clash (CLASH) до TND
د.ت0,19008082
1 Clash (CLASH) до TTD
$0,43854824
1 Clash (CLASH) до UGX
Sh226,021016
1 Clash (CLASH) до XAF
Fr36,588936
1 Clash (CLASH) до XCD
$0,1751598
1 Clash (CLASH) до XOF
Fr36,588936
1 Clash (CLASH) до XPF
Fr6,617148
1 Clash (CLASH) до BWP
P0,86736538
1 Clash (CLASH) до BZD
$0,129748
1 Clash (CLASH) до CVE
$6,1565426
1 Clash (CLASH) до DJF
Fr11,482698
1 Clash (CLASH) до DOP
$4,13117632
1 Clash (CLASH) до DZD
د.ج8,4401074
1 Clash (CLASH) до FJD
$0,14856146
1 Clash (CLASH) до GNF
Fr559,21388
1 Clash (CLASH) до GTQ
Q0,49563736
1 Clash (CLASH) до GYD
$13,53466262
1 Clash (CLASH) до ISK
kr7,914628

Ресурс Clash

Щоб дізнатися більше про Clash, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Clash

Скільки сьогодні коштує Clash (CLASH)?
Актуальна ціна CLASH у USD становить 0,064874 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CLASH до USD?
Поточна ціна CLASH до USD — $ 0,064874. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Clash?
Ринкова капіталізація CLASH — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CLASH?
Циркуляційна пропозиція CLASH — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CLASH?
CLASH досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CLASH?
Історична мінімальна ціна CLASH становила -- USD.
Який обсяг торгівлі CLASH?
Актуальний обсяг торгівлі CLASH за 24 години — $ 99,80K USD.
Чи підніметься ціна CLASH цього року?
CLASH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CLASH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:33:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Clash (CLASH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор CLASH до USD

Сума

CLASH
CLASH
USD
USD

1 CLASH = 0,064874 USD

Торгувати CLASH

CLASH/USDT
$0,064874
$0,064874$0,064874
+44,29%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --