Токеноміка Nervos Network (CKB) Дізнайтеся ключову інформацію про Nervos Network (CKB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nervos Network (CKB) The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. Офіційний вебсайт: http://nervos.org/ Whitepaper: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md Оглядач блокчейну: https://explorer.nervos.org/ Купити CKB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nervos Network (CKB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nervos Network (CKB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 152,48M $ 152,48M $ 152,48M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 46,80B $ 46,80B $ 46,80B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,05398 $ 0,05398 $ 0,05398 Історичний мінімум: $ 0,002083401220247072 $ 0,002083401220247072 $ 0,002083401220247072 Поточна ціна: $ 0,003258 $ 0,003258 $ 0,003258 Дізнайтеся більше про ціну Nervos Network (CKB)

Токеноміка Nervos Network (CKB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nervos Network (CKB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CKB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CKB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CKB, досліджуйте ціну токена CKB в реальному часі!

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