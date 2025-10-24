Курс BTH (BTHOLD2)
--
--
--
--
Актуальна ціна BTH (BTHOLD2) становить --. За останні 24 години BTHOLD2 торгувався між мінімумом у -- і максимумом у --, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTHOLD2 становить --, тоді як його історичний мінімум — --.
Що стосується короткострокових результатів, то BTHOLD2 змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація BTH — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTHOLD2 — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.
Відстежуйте зміни ціни на BTH за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
No Data
Сьогодні зафіксовано зміну ціни BTHOLD2 на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на -- (--), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник BTHOLD2 змінився на -- (--), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на -- (--), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Проєкт BTH доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями BTH. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.
Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BTHOLD2, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про BTH у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.
Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі BTH безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.
Скільки коштуватиме BTH (BTHOLD2) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BTH (BTHOLD2) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BTH.
Перегляньте прогноз ціни BTH вже зараз!
Розуміння токеноміки BTH (BTHOLD2) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BTHOLD2 зараз!
Шукаєте як купити BTH? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати BTH на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
Сума
1 BTHOLD2 = -- USD
Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --
