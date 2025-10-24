Актуальна ціна Ibiza Final Boss сьогодні становить 0.0003844 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOSS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOSS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ibiza Final Boss сьогодні становить 0.0003844 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOSS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOSS на MEXC вже зараз.

Логотип Ibiza Final Boss

Курс Ibiza Final Boss (BOSS)

Актуальна ціна 1 BOSS до USD:

$0,0003844
$0,0003844$0,0003844
+0,83%1D
USD
Графік ціни Ibiza Final Boss (BOSS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:30:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,000332
$ 0,000332$ 0,000332
Мін. за 24 год
$ 0,000427
$ 0,000427$ 0,000427
Макс. за 24 год

$ 0,000332
$ 0,000332$ 0,000332

$ 0,000427
$ 0,000427$ 0,000427

$ 0,04818861394228114
$ 0,04818861394228114$ 0,04818861394228114

$ 0,000170877417044728
$ 0,000170877417044728$ 0,000170877417044728

+3,33%

+0,83%

-18,17%

-18,17%

Актуальна ціна Ibiza Final Boss (BOSS) становить $ 0,0003844. За останні 24 години BOSS торгувався між мінімумом у $ 0,000332 і максимумом у $ 0,000427, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOSS становить $ 0,04818861394228114, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000170877417044728.

Що стосується короткострокових результатів, то BOSS змінився на +3,33% за останню годину, +0,83% за 24 години та на -18,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2671

$ 357,63K
$ 357,63K$ 357,63K

$ 56,01K
$ 56,01K$ 56,01K

$ 357,64K
$ 357,64K$ 357,64K

930,35M
930,35M 930,35M

930 382 708,578407
930 382 708,578407 930 382 708,578407

930 352 315,548441
930 352 315,548441 930 352 315,548441

99,99%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Ibiza Final Boss — $ 357,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,01K. Циркуляційна пропозиція BOSS — 930,35M, зі загальною пропозицією 930352315.548441. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 357,64K.

Історія ціни Ibiza Final Boss (BOSS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Ibiza Final Boss за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000003164+0,83%
30 днів$ -0,0006456-62,68%
60 днів$ -0,0051686-93,08%
90 днів$ -0,0046156-92,32%
Зміна ціни Ibiza Final Boss сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BOSS на $ +0,000003164 (+0,83%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ibiza Final Boss за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0006456 (-62,68%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ibiza Final Boss за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BOSS змінився на $ -0,0051686 (-93,08%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ibiza Final Boss за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0046156 (-92,32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Ibiza Final Boss (BOSS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Ibiza Final Boss зараз.

Що таке Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS виник з танцювального відео британського туриста Джека Кея в нічному клубі на Ібіці, Іспанія, де за допомогою «BOSS/Final Boss» було створено спільноту, що поєднує авторитетність та святкову атмосферу.

Проєкт Ibiza Final Boss доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Ibiza Final Boss. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BOSS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Ibiza Final Boss у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Ibiza Final Boss безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Ibiza Final Boss (USD)

Скільки коштуватиме Ibiza Final Boss (BOSS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ibiza Final Boss (BOSS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ibiza Final Boss.

Перегляньте прогноз ціни Ibiza Final Boss вже зараз!

Токеноміка Ibiza Final Boss (BOSS)

Розуміння токеноміки Ibiza Final Boss (BOSS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOSS зараз!

Як купити Ibiza Final Boss (BOSS)

Шукаєте як купити Ibiza Final Boss? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Ibiza Final Boss на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BOSS до місцевих валют

Ресурс Ibiza Final Boss

Щоб дізнатися більше про Ibiza Final Boss, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтIbiza Final Boss
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Ibiza Final Boss

Скільки сьогодні коштує Ibiza Final Boss (BOSS)?
Актуальна ціна BOSS у USD становить 0,0003844 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOSS до USD?
Поточна ціна BOSS до USD — $ 0,0003844. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ibiza Final Boss?
Ринкова капіталізація BOSS — $ 357,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOSS?
Циркуляційна пропозиція BOSS — 930,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOSS?
BOSS досяг історичної максимальної ціни у 0,04818861394228114 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOSS?
Історична мінімальна ціна BOSS становила 0,000170877417044728 USD.
Який обсяг торгівлі BOSS?
Актуальний обсяг торгівлі BOSS за 24 години — $ 56,01K USD.
Чи підніметься ціна BOSS цього року?
BOSS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOSS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:30:29 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

