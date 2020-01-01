Токеноміка 2077 CODE (2077) Дізнайтеся ключову інформацію про 2077 CODE (2077), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація 2077 CODE (2077) 2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting. Офіційний вебсайт: https://2077.codes Купити 2077 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни 2077 CODE (2077) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена 2077 CODE (2077), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 34,28K $ 34,28K $ 34,28K Загальна пропозиція: $ 636,64M $ 636,64M $ 636,64M Циркуляційна пропозиція: $ 636,64M $ 636,64M $ 636,64M FDV (повністю розведена вартість): $ 34,28K $ 34,28K $ 34,28K Історичний максимум: $ 0,0074243 $ 0,0074243 $ 0,0074243 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну 2077 CODE (2077)

Токеноміка 2077 CODE (2077): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки 2077 CODE (2077) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 2077, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 2077, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 2077, досліджуйте ціну токена 2077 в реальному часі!

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