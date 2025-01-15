Ціна 2077 CODE (2077)
Поточна ціна 2077 CODE (2077) сьогодні становить 0.00153253 USD з ринковою капіталізацією $ 975.67K USD. Ціна 2077 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 2077 CODE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 986.02K USD
- зміна ціни 2077 CODE протягом дня — -55.56%
- циркуляційна пропозиція – 636.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 2077 CODE до USD становила $ -0.001916504202025279.
За останні 30 днів зміна ціни 2077 CODE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 2077 CODE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 2077 CODE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001916504202025279
|-55.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 2077 CODE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-15.75%
-55.56%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.
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