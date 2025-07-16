Звіт про події Зони MX за жовтень





У жовтні на ринку криптовалют стався довгоочікуваний поворот, в першу чергу завдяки імпульсу Bitcoin, що призвело до загального висхідного тренду на ринку. На тлі цього сплеску вартість нативного токену платформи MEXC, MX, зросла до 2,85 $.





Утримання токенів MX не тільки дає вам можливість заробити на зростанні їхньої ціни, але й дозволяє брати участь в ексклюзивних щомісячних подіях та отримувати винагороди з аірдропів. Для отримання детальної інформації про переваги утримання MX ви можете звернутися до статті " Три головні переваги для власників MX ".





Щомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події з аірдропами для власників MX. Утримуючи певну кількість токенів MX протягом відповідного періоду, ви можете взяти участь у подіях з аірдропами. У жовтні на MEXC було проведено загалом 136 таких подій, в тому числі 3 події Launchpool і 133 Kickstarter. Під час цих подій було розподілено винагороди на загальну суму понад 9 млн $, досягнувши показника APY – 62%.





Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед подій з аірдропами, токен MEMETOON продемонстрував пікове зростання ціни на 270,93%, ставши найприбутковішим токеном місяця. Серед топ-10 токенів за темпами зростання ціни 7 токенів продемонстрували темпи зростання, що перевищують 100%.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 31 жовтня) MEMETOON 17/10/2023 270,93% VSC 3/10/2023 154,24% GFLY 18/10/2023 149,4% ZETRIX 28/10/2023 146,95% FMC 30/10/2023 145% VC 15/10/2023 140,7% TIME 20/10/2023 115,47% PPT 24/10/2023 99,6% GAI 25/10/2023 97,7% NEOX 24/10/2023 93%









Launchpool і Kickstarter – це події з аірдропами виключно для власників MX. Якщо ви є власником MX, ви повинні утримувати щонайменше 1000 токенів MX принаймні 30 днів поспіль, щоб брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





На головній сторінці офіційного вебсайту MEXC оберіть [Спот] на панелі навігації. Там ви знайдете посилання на події [Launchpool] і [Kickstarter].









На сторінці з деталями події клацніть кнопку [Швидке розміщення], щоб взяти участь у всіх поточних подіях в один клац. Ви можете одночасно брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, і ваші токени MX не будуть заблоковані.













Якщо ви ще не утримуєте MX і хочете взяти участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC та утримувати їх протягом певного періоду. Після виконання цих умов ви можете почати брати участь у цих подіях.





Щоб дізнатися більше про те, як купити MX, ви можете прочитати статтю " Купити MX за одну хвилину ", де детально описані кроки для купівлі.



