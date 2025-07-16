У жовтні на ринку криптовалют стався довгоочікуваний поворот, в першу чергу завдяки імпульсу Bitcoin, що призвело до загального висхідного тренду на ринку. На тлі цього сплеску вартість нативного токеУ жовтні на ринку криптовалют стався довгоочікуваний поворот, в першу чергу завдяки імпульсу Bitcoin, що призвело до загального висхідного тренду на ринку. На тлі цього сплеску вартість нативного токе
Навчання/Зона MX/Подія для заробітку/Звіт про по... за жовтень

Звіт про події Зони MX за жовтень

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Популярні події#Спот#MX#Новачки
MX Token
MX$2.4602-3.25%
Vyvo Coin
VSC$0.002036-7.78%
ZETRIX
ZETRIX$14.861-3.34%
FimarkCoin
FMC$0.0001092-1.71%
VinuChain
VC$0.00227-4.21%


У жовтні на ринку криптовалют стався довгоочікуваний поворот, в першу чергу завдяки імпульсу Bitcoin, що призвело до загального висхідного тренду на ринку. На тлі цього сплеску вартість нативного токену платформи MEXC, MX, зросла до 2,85 $.

Утримання токенів MX не тільки дає вам можливість заробити на зростанні їхньої ціни, але й дозволяє брати участь в ексклюзивних щомісячних подіях та отримувати винагороди з аірдропів. Для отримання детальної інформації про переваги утримання MX ви можете звернутися до статті "Три головні переваги для власників MX".


1. Підсумки подій з аірдропами за жовтень


Щомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події з аірдропами для власників MX. Утримуючи певну кількість токенів MX протягом відповідного періоду, ви можете взяти участь у подіях з аірдропами. У жовтні на MEXC було проведено загалом 136 таких подій, в тому числі 3 події Launchpool і 133 Kickstarter. Під час цих подій було розподілено винагороди на загальну суму понад 9 млн $, досягнувши показника APY – 62%.

Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед подій з аірдропами, токен MEMETOON продемонстрував пікове зростання ціни на 270,93%, ставши найприбутковішим токеном місяця. Серед топ-10 токенів за темпами зростання ціни 7 токенів продемонстрували темпи зростання, що перевищують 100%.


Найкращі 10 токенів за зростанням у жовтні 2023 р.

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31 жовтня)
MEMETOON
17/10/2023
270,93%
VSC
3/10/2023
154,24%
GFLY
18/10/2023
149,4%
ZETRIX
28/10/2023
146,95%
FMC
30/10/2023
145%
VC
15/10/2023
140,7%
TIME
20/10/2023
115,47%
PPT
24/10/2023
99,6%
GAI
25/10/2023
97,7%
NEOX
24/10/2023
93%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter – це події з аірдропами виключно для власників MX. Якщо ви є власником MX, ви повинні утримувати щонайменше 1000 токенів MX принаймні 30 днів поспіль, щоб брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На головній сторінці офіційного вебсайту MEXC оберіть [Спот] на панелі навігації. Там ви знайдете посилання на події [Launchpool] і [Kickstarter].



На сторінці з деталями події клацніть кнопку [Швидке розміщення], щоб взяти участь у всіх поточних подіях в один клац. Ви можете одночасно брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, і ваші токени MX не будуть заблоковані.

Щоб дізнатися більше про події Launchpool і Kickstarter ви можете прочитати статті "Що таке Launchpool?" і "Як брати участь у події Kickstarter?".

3. Купівля MX


Якщо ви ще не утримуєте MX і хочете взяти участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC та утримувати їх протягом певного періоду. Після виконання цих умов ви можете почати брати участь у цих подіях.

Щоб дізнатися більше про те, як купити MX, ви можете прочитати статтю "Купити MX за одну хвилину", де детально описані кроки для купівлі.


Відмова від відповідальності: ця стаття не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Звіт про події зони MX за вересень

Звіт про події зони MX за вересень

1. Підсумки подій з аірдропами за вересеньЩомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете бр

Дані про результативність подій Зони МХ за серпень

Дані про результативність подій Зони МХ за серпень

1. Дані про результативність подій з аірдропами за серпеньУ серпні на MEXC було проведено загалом 155 подій з аірдропами, з яких 19 подій Launchpool і 136 подій Kickstarter. У порівнянні з липнем кіль

Три головні переваги для власників MX

Три головні переваги для власників MX

MX ─ це нативний утиліті токен, випущений MEXC. MEXC ─ це безпечна платформа торгівлі криптовалютою для крипто-ентузіастів. Користувачі, які володіють токеном платформи MX, отримують додаткові переваг

Як отримувати пасивний дохід утримуючи MX

Як отримувати пасивний дохід утримуючи MX

Утримування MX, нативного утиліти токена, випущеного MEXC, може забезпечувати пасивний дохід різними способами. Які є можливості пасивного доходу для власників токенів MX?1. Ревальвація токенаТокени о

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT