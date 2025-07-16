Звіт про події Зони MX за жовтень

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31 жовтня)
MEMETOON
17/10/2023
270,93%
VSC
3/10/2023
154,24%
GFLY
18/10/2023
149,4%
ZETRIX
28/10/2023
146,95%
FMC
30/10/2023
145%
VC
15/10/2023
140,7%
TIME
20/10/2023
115,47%
PPT
24/10/2023
99,6%
GAI
25/10/2023
97,7%
NEOX
24/10/2023
93%
1. Підсумки подій з аірдропами за вересеньЩомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете бр
1. Дані про результативність подій з аірдропами за серпеньУ серпні на MEXC було проведено загалом 155 подій з аірдропами, з яких 19 подій Launchpool і 136 подій Kickstarter. У порівнянні з липнем кіль
MX ─ це нативний утиліті токен, випущений MEXC. MEXC ─ це безпечна платформа торгівлі криптовалютою для крипто-ентузіастів. Користувачі, які володіють токеном платформи MX, отримують додаткові переваг
Утримування MX, нативного утиліти токена, випущеного MEXC, може забезпечувати пасивний дохід різними способами. Які є можливості пасивного доходу для власників токенів MX?1. Ревальвація токенаТокени о