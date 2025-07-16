Звіт про листопадові події у Зоні MX





У листопаді 2024 року президентські вибори в США завершилися перемогою Трампа, якого було обрано наступним президентом. Результати виборів спричинили стрімке зростання криптовалютного ринку, ціни на BTC неодноразово досягали нових максимумів, перевищивши позначку в 100 000 $. Ентузіазм інвесторів до криптовалют різко зріс, викликавши нову хвилю інвестиційного ажіотажу. Тим часом на MEXC було проведено кілька раундів подій з безплатними аірдропами, під час яких користувачі отримували значні винагороди, що сприяло вражаючому зростанню цін на деякі токени, зміцнивши свої позиції як ключового гравця і законодавця трендів на ринку.





Події з безплатними аірдропами на платформі МЕХС є ексклюзивними для властиків МХ. Щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, будь ласка, зверніться до статті " Три головні переваги для власників MX ".









У листопаді 2024 року платформа MEXC провела загалом 103 події з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 6,67 млн $, з APY до 56%.





Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у листопаді, п'ять найкращих токенів зросли на понад 180%. Лідером за зростанням став токен KANGO, який піднявся на вражаючі 669%, досягнувши найвищого зростання за місяць. Наступні два токени UNISUI і MSM показали зростання на 306% і 283% відповідно.









Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 30 листопада) KANGO 8 листопада 2024 р. 669% UNISUI 6 листопада 2024 р. 306% MSM 27 листопада 2024 р. 283% MEAI 2 грудня 2024 р. 229% DOGEGOV 20 листопада 2024 р. 182%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб зарєеструватися для участі в обох подіях, вам потрібно утримувати щонайменше 500 MX.





Зверніть увагу, що система щодня робитиме три випадкові знімки. Ви повинні переконатися, що на вашому спотовому рахунку є щонайменше 500 MX протягом 24 годин, починаючи з дня перед подією о 17:59 (зимовий час) чи о 18:59 (літній час). Якщо кількість ваших утримуваних MX опуститься нижче 500 MX у будь-який час протягом цього 24-годинного періоду, ви не матимете права брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





Щоб взяти участь, на офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити і утримувати щонайменше 500 токенів MX на платформі MEXC. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у посібнику.





Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 500 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.





MEXC ─ це ваш найпростіший шлях до криптовалюти, що приваблює значну кількість користувачів завдяки широкому асортименту токенів та високій швидкості лістингу. Користувачі люблять MEXC за розміщення найпопулярніших токенів, щоденні аірдропи, надзвичайно низькі комісії та всеохоплюючу ліквідність. MEXC вирізняється безперебійною роботою, безпекою, стабільністю, а також миттєвим обслуговуванням службою підтримки клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.