Як перевірити статус лістингу токенів на MEXC

2 вересня 2025
#Базовий#Новачки
На платформі MEXC наразі існує близько 2000 спотових торгових пар і понад 350 деривативних торгових пар. MEXC продовжує оновлювати та додавати нові різновиди токенів, а також видаляти токени, які не відповідають вимогам платформи.

1. Як перевірити інформацію про лістинг токенів


На MEXC є новий календар лістингу, де ви можете переглянути, які токени будуть проходити лістинг.

Посилання на календар нових лістингів: https://www.mexc.com/uk-UA/newlisting.


Якщо ви утримуєте MX, ви також можете клацнути на [Kickstarter], щоб перейти на відповідну сторінку та взяти участь в ексклюзивній події для власників MX, де ви можете просто виконати вимоги, щоб отримати безплатні аірдропи токенів. Щоб дізнатися більше про Kickstarter, ви можете прочитати статтю "Як брати участь у події Kickstarter?".

Якщо ви хочете торгувати токенами, які в майбутньому пройдуть лістинг, у верхньому правому куті сторінки відображатиметься зворотний відлік із зазначенням конкретного часу початку торгівлі токенами. Крім того, ви можете клацнути кнопку [Торгівля], щоб перейти на сторінку торгівлі, де ви також знайдете відповідний зворотний відлік, що вказує час відкриття торгівлі.


2. Як перевірити інформацію про делістинг (видалення) токенів


Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC, прокрутіть головну сторінку вниз і виберіть [Оголошення] у вкладці "Підтримка користувачів".


На сторінці оголошень виберіть [Делістинг криптовалюти], і ви побачите всі відповідні оголошення про видалені токени. Ви можете скористатися панеллю "Пошук" праворуч, щоб знайти потрібний токен і перевірити, чи його було видалено з біржі.


2.1 Про делістинг (видалення) токенів


Щоб захистити інтереси користувачів, покращити їх досвід торгівлі, створити здорове торгове середовище, MEXC перевіряє і стежить за токенами проєктів, які пройшли лістинг. Для токенів, які не відповідають відповідним вимогам протягом періоду лістингу, MEXC може видавати попередження ST або безпосередньо видаляти токени, пов’язані з проєктом.

Якщо ви хочете дізнатися більше про ST, ви можете прочитати Правила попередження ST.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.


