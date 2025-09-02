Як перевірити статус лістингу токенів на MEXC





На платформі MEXC наразі існує близько 2000 спотових торгових пар і понад 350 деривативних торгових пар. MEXC продовжує оновлювати та додавати нові різновиди токенів, а також видаляти токени, які не відповідають вимогам платформи.









На MEXC є новий календар лістингу, де ви можете переглянути, які токени будуть проходити лістинг.





Посилання на календар нових лістингів: https://www.mexc.com/uk-UA/newlisting









Якщо ви утримуєте MX, ви також можете клацнути на [Kickstarter], щоб перейти на відповідну сторінку та взяти участь в ексклюзивній події для власників MX, де ви можете просто виконати вимоги, щоб отримати безплатні аірдропи токенів. Щоб дізнатися більше про Kickstarter, ви можете прочитати статтю " Як брати участь у події Kickstarter? ".





Якщо ви хочете торгувати токенами, які в майбутньому пройдуть лістинг, у верхньому правому куті сторінки відображатиметься зворотний відлік із зазначенням конкретного часу початку торгівлі токенами. Крім того, ви можете клацнути кнопку [Торгівля], щоб перейти на сторінку торгівлі, де ви також знайдете відповідний зворотний відлік, що вказує час відкриття торгівлі.













Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC, прокрутіть головну сторінку вниз і виберіть [Оголошення] у вкладці "Підтримка користувачів".









На сторінці оголошень виберіть [Делістинг криптовалюти], і ви побачите всі відповідні оголошення про видалені токени. Ви можете скористатися панеллю "Пошук" праворуч, щоб знайти потрібний токен і перевірити, чи його було видалено з біржі.













Щоб захистити інтереси користувачів, покращити їх досвід торгівлі, створити здорове торгове середовище, MEXC перевіряє і стежить за токенами проєктів, які пройшли лістинг. Для токенів, які не відповідають відповідним вимогам протягом періоду лістингу, MEXC може видавати попередження ST або безпосередньо видаляти токени, пов’язані з проєктом.





Якщо ви хочете дізнатися більше про ST, ви можете прочитати Правила попередження ST



