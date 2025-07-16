Як управляти субакаунтами









У своєму акаунті MEXC ви можете налаштувати кілька субакаунтів, щоб ваша щоденна торгівля стала ще зручнішою. Наприклад, ви можете використовувати один субакаунт для спотової торгівлі, а інший — для ф’ючерсної.





MEXC пропонує два види субакаунтів. У першого виду немає дозволу на авторизацію і він має використовуватися разом із API. Щоб дізнатися більше про цей вид субакаунту, а також про перекази та торгівлю, потрібно переглянути деталі субакаунту в акаунті MEXC.





Інший вид субакаунту надає можливість входу за допомогою електронної пошти. Окрім перегляду інформації про субакаунт у своєму акаунті MEXC, ви також можете увійти у цей субакаунт через вебсайт, щоб переглянути більше інформації. У такий субакаунт не можна увійти через застосунок.









Увійдіть у свій акаунт на офіційному сайті MEXC. Потім клацніть значок користувача у верхньому правому куті та виберіть [Управління субакантами].









Натисніть [Створити субакаунт], і ви побачите два види субакаунтів на вибір. Оберіть перший вид субакаунту без авторизації і клацніть [Наступний крок].









Введіть своє ім’я користувача та клацніть [Наступний крок]. Після завершення перевірки безпеки, ваш субакаунт буде створено.









Якщо ви хочете зараєструвати другий тип субакаунту, який потребує підтвердження електронної пошти, введіть адресу електронної пошти і пароль, підтвердьте пароль і введіть код підтвердження з електронної пошти, та клацніть [Наступний крок]. Далі завершіть перевірку безпеки, і ваш субакаунт буде створено.













На сторінці "Управління субакаунтами" є п’ять вкладок: "Управління акаунтом", "API", "Управління активами", "Історія переказів" та "Історія входу".









На сторінці "Управління субакаунтами" у вкладці "Управління акаунтом" клацніть […] праворуч від акаунту, щоб керувати ним.





Для першого типу субакаунту без авторизації доступні такі варіанти як: [Заморозити] або [Активувати ф’ючерсну торгівлю].





Для другого типу субакаунту, який надає можливість входу за допомогою електронної пошти, ви можете виконати дії: [Заморозити], [Змінити пароль], [Змінити адресу ел. пошти] або [Активувати ф’ючерсну торгівлю].





Після ввімкнення функції ф’ючерсної торгівлі символ ⊗ зміниться на Ⓥ.













Клацніть [Створити API], виберіть субакаунт і поставте прапорці біля потрібних параметрів спотової та ф’ючерсної інформації. Заповніть примітки та клацніть [Створити]. Потім завершіть перевірку безпеки, і API буде створено.









Для доступу до багатьох інтерфейсів на MEXC потрібен ключ API. Під час процесу створення API–ключа, як показано вище, були встановлені дозволи API для спотової та ф’ючерсної торгівлі.





Ключ доступу (Секретний ключ) буде згенерований після успішного створення. Зберігайте свій ключ доступу в безпеці та нікому не повідомляйте його. Якщо ваш ключ доступу було зламано, будь ласка, негайно видаліть його та створіть новий.













Клацніть [Переказ], для того щоб переказати активи між своїм акаунтом і субакаунтами на MEXC. Ви також можете переказувати активи між субакаунтами. Записи про ваші перекази будуть відображені у вкладці "Історія переказів".





Клацніть [Інфо], щоб переглянути активи у відповідному субакаунті.













Другий вид субакаунту можна використовувати для входу на вебсайт за допомогою електронної пошти та пароля. У випадку входу безпосередньо у свій субакаунт, історію входу можна переглянути в основному акаунті MEXC. У вкладці "Управління субакаунтами" виберіть [Історія входу], щоб переглянути адресу електронної пошти, IP-адресу та місце входу.





Використовуючи субакаунти, ви можете забезпечити незалежність своїх торгових стратегій. Ви можете одночасно тестувати різні торгові стратегії через кілька субакаунтів, більш точно відстежуючи ефективність кожної стратегії.