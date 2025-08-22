Оновлені правила щодо коефіцієнтів для подій Kickstarter та Launchpool!





Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kickstarter і Launchpool. Коригування полягають у наступному:





До коригування: що більше МХ розміщено у події, то вищий відповідний коефіцієнт розміщення і більша частка винагороди.

Після коригування: що більше дійсних користувачів запрошено до події, то вищий відповідний коефіцієнт розміщення та більша частка винагороди.





Детальна інформація про рівні та коефіцієнти, що відповідають різній кількості запрошених дійсних користувачів, наведена в таблиці нижче:





Рівень Вимоги (Сума утримання MX) Коефіцієнт V1 Утримувати 5 MX протягом 24 годин поспіль x1 V2 Запросити 1 дійсного користувача x1,5 V3 Запросити 2 дійсних користувачів x1,55 V4 Запросити 3 дійсних користувачів x1,6 V5 Запросити 4 дійсних користувачів x1,65 V6 Запросити 5 дійсних користувачів x1,7 V7 Запросити 6 дійсних користувачів x1,75









Як згадувалося вище, з коригуванням правил щодо коефіцієнтів рівнів для подій Kickstarter і Launchpool, що більше дійсних користувачів ви запрошуєте, то вищий відповідний коефіцієнт розміщення і більша ваша частка винагороди. Проілюструємо це на прикладі.





Припустимо, що наразі користувачі A і B утримують по 1000 MX протягом 24 годин і хочуть взяти участь у подіях Kickstarter. Користувач A не запросив жодного дійсного користувача, тому відповідний коефіцієнт дорівнює 1. Користувач B запросив 1 дійсного користувача, тому відповідний коефіцієнт дорівнює 1,5. Таким чином:





Винагорода користувача A = 1000 * 1 /( 1000 * 1 + 1000 * 1,5 )

Винагорода користувача B = 1000 * 1,5 /( 1000 * 1 + 1000 * 1,5 )









1) Дійсним користувачем вважається користувач, який після реєстрації накопичив суму депозиту не менше 100 USDT за 7 днів після виконання першого депозиту і здійснив хоча б одну ф'ючерсну угоду (незалежно від суми).





2) Внутрішні перекази не зараховуються як депозити. Ончейн депозити, P2P-транзакції та купівлі фіатних валют вважаються депозитами.





3) Система зробить знімок кількості дійсних запрошених користувачів (дійсних протягом 30 днів), і рівень буде оновлено наступного дня. Користувачі можуть перевірити коефіцієнт рівня свого акаунту на сторінці події.









Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Якщо у вас є ≥ 5 MX, ви можете взяти участь у всіх поточних подіях за допомогою одного натискання на сторінці події. Ви також можете дізнатися про детальні умови участі, прочитавши « Як брати участь у події Kickstarter? » та « Що таке Launchpool? ». Під час подій Kickstarter і Launchpool ваші MX не буде заблоковано, і ви зможете продовжувати використовувати свої токени MX.





Зверніть увагу, що якщо на вашому рахунку буде менше 5 MX, це вплине на вашу участь у наступних подіях Kickstarter і Launchpool. Тому переконайтеся, що мінімальний баланс вашого спотового рахунку ≥ 5 MX до 18:59/17:59 (літній/зимовий час за Києвом) за день до початку періоду розміщення, щоб мати можливість взяти участь у подіях. Після завершення подій аірдроп буде зараховано на ваш спотовий рахунок.





Щомісяця на MEXC проводиться понад 120 аірдропів із сукупним APY до 66,5%. Прибутковість аірдропів з токенами MX є найвищою в світі, що допомагає користувачам заробляти більше. Крім того, якщо ви утримуєте токени MX протягом тривалого часу, ви, скоріш за все, отримали значний прибуток від зростання ціни токена. У порівнянні з ціною 2,6 USDT на початку року, на сьогоднішній день MX подорожчав приблизно на 53,1%.





Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам отримати вигоду від зростання ціни токена, але також надає вам щомісячні переваги безплатних аірдропів, а це робить можливим купувати токени популярних проєктів без будь-яких витрат для вас. Торгуйте токенами MX на MEXC вже зараз і користуйтеся найнижчими комісіями за торгівлю в цій індустрії. Якщо ви – мейкер, то можете скористатися 0 комісією за торгівлю. Ми з нетерпінням чекаємо, коли ви станете частиною спільноти власників MX!



