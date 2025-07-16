Три головні переваги для власників MX





MX ─ це нативний утиліті токен, випущений MEXC. MEXC ─ це безпечна платформа торгівлі криптовалютою для крипто-ентузіастів. Користувачі, які володіють токеном платформи MX, отримують додаткові переваги.









MEXC пропонує надзвичайно низькі комісії за торгівлю: комісія за спотову торгівлю становить 0% для мейкерів та 0,05% для тейкерів. Комісія за ф'ючерсну торгівлю становить 0% для мейкерів та 0,02% для тейкерів.





Ви також можете скористатися MX для відрахування комісії у 20% на споті та ф'ючерсах USDT-M. Утримуючи більше 500 MX протягом 1 дня поспіль, ви можете скористатися 50% знижкою на комісії за спотову та ф'ючерсну торгівлю.









Примітка: ставки комісії можуть відрізнятися в залежності від країни або регіону. Будь ласка, ознайомтеся зі ставками, вказаними на сторінці ставок комісії









На платформі MEXC передбачений механізм реферальних комісійних, за допомогою якого ви можете заробляти комісійні, запрошуючи друзів торгувати на платформі MEXC. Комісійні розраховуються на основі певного відсотка від торгових зборів ваших рефералів. Важливо відзначити, що комісійні не є одноразовою виплатою. Замість цього ви будете отримувати комісійні за кожну угоду, яку завершить ваш реферал, виходячи з обсягу торгівлі.





Наведіть курсор миші на позначку користувача у верхньому правому куті головної сторінки MEXC, а потім виберіть [Реферальна програма]. Скопіюйте [Реферальний код] або [Реферальне посилання] на сторінці, щоб запросити своїх друзів торгувати на платформі MEXC.

















Власники токенів MX мають право на участь в ексклюзивних щомісячних подіях. Щоб взяти участь і отримати винагороду, відвідайте офіційний вебсайт MEXC і виберіть [Kickstarter] в розділі [Події] в навігаційному меню на головній сторінці.









Участь у Kickstarter дозволяє користувачам безплатно отримувати винагороди у вигляді аірдропів нових токенів. Токени MX, які використовуються для участі, не блокуються, і користувачі можуть приєднатися до всіх подій Kickstarter одночасно, якщо вони відповідають критеріям участі.





Зверніть увагу, що події Kickstarter мають вимоги щодо участі, які передбачають тримання мінімальної кількості токенів MX для того, щоб мати право на участь. Крім того, що більше дійсних користувачів ви запросите, то вищим буде ваш відповідний коефіцієнт розміщення і більшою буде ваша частка винагороди.





Щоб дізнатися більше про критерії для участі в проєктах Kickstarter, ознайомтеся з посібником " Як брати участь у Kickstarter? ".





Для довгострокових власників токенів MX ціна MX демонструвала загальну тенденцію до зростання в першому кварталі 2023 року. Вона досягла свого піку в 3,5 $, що становить 330% зростання порівняно з ціною на початку 2023 року, яка становила 0,81 $. Наразі токен MX котирується на найбільших централізованих біржах, таких як Huobi, Bybit, Bitget та MEXC. Ці лістинги забезпечили MX кращу ринкову ліквідність та ширшу базу потенційних власників. Визнання високої ринкової вартості в кінцевому підсумку відобразиться на ціні токена MX.



