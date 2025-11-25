1. Що таке MEXC DEX+ MEXC DEX+ — це децентралізована платформа агрегації торгівлі (Агрегатор DEX), яка об'єднує кілька DEX, щоб надати користувачам найкращі торгові шляхи, зменшуючи прослизання і опти1. Що таке MEXC DEX+ MEXC DEX+ — це децентралізована платформа агрегації торгівлі (Агрегатор DEX), яка об'єднує кілька DEX, щоб надати користувачам найкращі торгові шляхи, зменшуючи прослизання і опти
Як користуватися MEXC DEX+

25 листопада 2025
1. Що таке MEXC DEX+


MEXC DEX+ — це децентралізована платформа агрегації торгівлі (Агрегатор DEX), яка об'єднує кілька DEX, щоб надати користувачам найкращі торгові шляхи, зменшуючи прослизання і оптимізуючи торгові витрати. Як останнє рішення для децентралізованої торгівлі, запущене MEXC, DEX+ підтримує торгівлю більш ніж 10 000 активами ончейн, гарантуючи, що користувачі завжди здійснюють угоди за найкращими цінами, забезпечуючи безперебійний досвід торгівлі на DEX.

2. Як користуватися MEXC DEX+


Використання DEX+ в інтерфейсах вебсайту та застосунку дуже схоже. Ми продемонструємо використання на прикладі застосунку.

2.1 Як відкрити акаунт DEX+


Якщо ви новий користувач платформи MEXC, ви можете прочитати «Як зареєструвати акаунт на MEXC» і слідувати покроковим інструкціям, щоб зареєструвати свій акаунт MEXC. 

Якщо ви вже є користувачем MEXC, відкрийте застосунок MEXC, торкніться [DEX+], щоб перейти на відповідну сторінку, прочитайте та погодьтеся з угодою користувача, а потім торкніться [Зареєструйтесь на DEX+], щоб успішно відкрити свій акаунт на DEX+.


2.2 Отримайте активи на DEX+


На сторінці DEX+ виберіть [Гаманець], торкніться [Отримати], виберіть криптовалюту і мережу, введіть суму, а потім торкніться [Підтвердити], щоб переказати активи з вашого акаунту MEXC на DEX+.

Якщо під час переказу ви не бачите відповідний токен для депозиту, скористайтеся функцією Конвертації на сторінці депозиту, щоб швидко здійснити конвертацію і депозит токенів.

Примітка: на DEX+ підтримуються такі мережі, як Solana, BNB Chain, Base та TRON. В майбутньому буде підтримуватися більше мереж і токенів.


2.3 Торгуйте популярними токенами


Торкніться кнопки [Торгівля] внизу сторінки, виберіть токен, яким ви хочете торгувати, виберіть тип ордера, введіть відповідні параметри (такі як ціна, сума і т.д.) і торкніться [Купити], щоб придбати відповідний токен.

Примітки:

1) Через різний рівень перевантаженості мережі блокчейну деякі транзакції можуть займати від декількох секунд до декількох хвилин для завершення розрахунків.

2) DEX+ наразі підтримує такі типи ордерів: маркет ордер, лімітний ордер, швидка купівля/продаж, розширений лімітний ордер та автопродаж (TP/SL). Користувачі можуть вибрати тип ордера, який найкраще відповідає їхнім потребам.

3) При виборі токена для торгівлі ви можете переглянути детальну інформацію про токен на сторінці [Ринки], щоб оцінити потенційні ризики, пов'язані з токеном. Крім того, ви можете відфільтрувати токени за допомогою таких списків, як [Популярні], [Pump.fun], [Pump.fun] і [Smart Money].


2.4 Перегляд записів про торгівлю


Після завершення угоди ви можете побачити свою поточну позицію в розділі [Позиції] внизу сторінки торгівлі. Торкніться позначки у вигляді записника поруч, щоб перейти до [Історії торгівлі], де ви можете переглянути свої попередні угоди.


2.5 Надсилання активів з DEX+


На сторінці DEX+ виберіть [Гаманець], торкніться [Надіслати], виберіть криптовалюту і мережу, введіть суму, а потім торкніться [Підтвердити], щоб переказати активи з DEX+ на ваш акаунт MEXC.

Примітка: на DEX+ підтримуються такі мережі, як Solana, BNB Chain, Base та TRON. В майбутньому буде підтримуватися більше мереж і токенів.


MEXC DEX+ дозволяє користувачам торгувати ончейн без необхідності керувати приватними ключами чи виконувати складні перекази через зовнішні гаманці. Це суттєво знижує бар'єр для входу, роблячи торгівлю ончейн на DEX більш ефективною та безперебійною.

Якщо ви зіткнулися з будь-якими проблемами під час використання DEX+, ви можете переглянути "Поширені запитання щодо MEXC DEX+" для пошуку рішень.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

