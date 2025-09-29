При торгівлі ф'ючерсами на MEXC або інших основних біржах ваш торговий PNL базується на трьох складових: Комісії за торгівлю: витрати, що виникають під час транзакції. Комісії за фінансування: періодиПри торгівлі ф'ючерсами на MEXC або інших основних біржах ваш торговий PNL базується на трьох складових: Комісії за торгівлю: витрати, що виникають під час транзакції. Комісії за фінансування: періоди
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Обов'язково...XC Ф'ючерси

Обов'язково до прочитання для нових користувачів! Посібник з PNL та комісії за торгівлю на MEXC Ф'ючерси

29 вересня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Ф'ючерси#Новачки
MemeCore
M$2.29002+13.02%
Bitcoin
BTC$111,101.1-4.45%


При торгівлі ф'ючерсами на MEXC або інших основних біржах ваш торговий PNL базується на трьох складових:
  • Комісії за торгівлю: витрати, що виникають під час транзакції.
  • Комісії за фінансування: періодичні розрахунки на основі ставки фінансування протягом періоду утримання позиції.
  • Реалізований PNL: остаточний прибуток або збиток, зафіксований після закриття позиції.

Розуміння того, як розраховуються ці три показники, допомагає трейдерам точно оцінювати реальний прибуток від кожної угоди, оптимізувати стратегії, знижувати витрати та приймати раціональні рішення в різних ринкових умовах.

1. Комісії за торгівлю


У торгівлі безстроковими ф'ючерсами комісії відрізняються залежно від того, як виконується угода:

Комісія тейкера: коли позиція безпосередньо зіставляється з ордером в книзі ордерів, ви платите вищу ставку.

Формула: комісія = вартість позиції × комісія тейкера (0,040%).

Комісія мейкера: коли ви розміщуєте лімітний ордер в книзі ордерів і забезпечуєте ліквідність, чекаючи на його виконання, комісія зазвичай нижча, іноді навіть дорівнює нулю.

Формула: комісія = вартість позиції × комісія мейкера (0,010%).

Примітка: ставки вказані станом на 15 серпня 2025 року. MEXC застосовує різні стандарти комісій для ф'ючерсної та спотової торгівлі, тому перед торгівлею рекомендується перевірити останні ставки, щоб вибрати найбільш економічно вигідний метод виконання.


*BTN-Переглянути комісії&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/fee*

2. Комісії за фінансування


Комісії за фінансування є однією з основних відмінностей між безстроковими та традиційними ф'ючерсними контрактами. Вони гарантують, що ціна безстрокового ф'ючерсного контракту залишається тісно пов'язаною з базовим спотовим активом.

На MEXC безстрокові ф'ючерси зазвичай розраховують комісії за фінансування кожні 8 годин. Залежно від того, чи є ставка фінансування позитивною чи негативною, а також від напрямку вашої позиції (лонг чи шорт), ви будете або сплачувати, або отримувати комісії за фінансування.

Якщо ви утримуєте лонг позицію і ставка фінансування є позитивною, вам доведеться сплатити комісію за фінансування. Якщо ставка фінансування є негативною, ви можете отримати комісію за фінансування. (Комісія за фінансування буде обмінюватися безпосередньо між користувачами.)

Формула: комісія за фінансування = ставка фінансування × вартість позиції (контракти × розмір × справедлива ціна при розрахунку).

Відстеження тенденцій ставки фінансування допомагає трейдерам передбачити витрати на утримання позиції та більш точно планувати свою торгову стратегію.

3. Розрахунок PNL


PNL поділяється на нереалізований PNL (плаваючий) та реалізований PNL (закриті позиції).

3.1 Нереалізований PNL


Ф’ючерси USDT-M
Лонг = (справедлива ціна – ціна входу) × розмір позиції
Шорт = (ціна входу – справедлива ціна) × розмір позиції

Ф’ючерси Coin-M
Лонг = (1 / ціна входу – 1 / справедлива ціна) × розмір позиції
Шорт = (1 / справедлива ціна – 1 / ціна входу) × розмір позиції

3.2 Реалізований PNL


Ф’ючерси USDT-M
Лонг = (справедлива ціна – ціна входу) × розмір позиції
Шорт = (ціна входу – справедлива ціна) × розмір позиції

Ф’ючерси Coin-M
Лонг = (1 / ціна входу – 1 / ціна виходу) × розмір позиції
Шорт = (1 / ціна виходу – 1 / ціна входу) × розмір позиції

4. Приклад: PNL від відкриття до закриття


Користувач відкриває лонг позицію ф'ючерсів BTCUSDT в розмірі 0,1 BTC за ціною 50 000 USDT як тейкер, використовуючи маржу в розмірі 500 USDT з кредитним плечем 10×.

У цьому прикладі вибрані дані використовуються лише для ознайомлення: комісія тейкера = 0,02%, комісія мейкера = 0,00%, ставка фінансування = -0,025%.

Користувач повинен сплатити комісію в розмірі: 50 000 x 0,1 x 0,02% = 1 USDT.

Ставка фінансування є від'ємною, тому користувач може отримати: -50 000 x 0,1 x (-0,025%) = 1,25 USDT комісії за фінансування.

Якщо користувач продає свою ф'ючерсну позицію в розмірі 0,1 BTC як мейкер, коли ціна BTC становить 60 000:

Тоді реалізований PNL = (60 000 − 50 000) × 0,1 = 1000 USDT.

Комісія за закриття = 60 000 × 0,1 × 0,00% = 0 USDT.

Отже, загальний реалізований PNL користувача = 1000 − 1 + 1,25 − 0 = 1000,25 USDT

Крім того, ви можете перевірити свою історію торгівлі, щоб побачити комісії та ставки фінансування, що стягуються за кожну транзакцію, а також PNL кожного ордера.

5. Чому варто опанувати розрахунок PNL для ф'ючерсів


  • Точна оцінка торгівлі: розуміння складових PNL кожної угоди, включаючи комісії за торгівлю, комісії за фінансування та реалізований PNL, що дає вам чітке уявлення про результати вашої торгівлі та допомагає уникнути рішень, заснованих на приблизних оцінках.
  • Оптимізована торгова стратегія: аналізуючи PNL у різних торгових сценаріях, ви можете визначити, які стратегії є більш ефективними, а які кроки спричиняють непотрібні витрати, що дозволяє вам скоригувати свій підхід для підвищення ефективності та прибутковості.
  • Зниження торгових витрат: знання того, як розраховуються комісії за торгівлю та фінансування, допомагає вибрати правильну роль (тейкер або мейкер) і передбачити зміни ставки фінансування, що дозволяє краще управляти витратами та уникнути непотрібних витрат.
  • Раціональні інвестиційні рішення: всебічне розуміння розрахунків PNL дозволяє залишатися раціональним під час торгівлі, уникаючи помилкових висновків через короткострокові коливання ринку та запобігаючи сліпому слідуванню або надмірній торгівлі, приймаючи рішення, що відповідають вашій толерантності до ризику та інвестиційним цілям.

6. Підсумок


Опанування формул розрахунку PNL для MEXC Ф'ючерси допоможе вам чітко оцінити результати торгівлі та ризики, підтримувати стратегічне та раціональне прийняття рішень, а також розробляти більш ефективні та контрольовані плани торгівлі в різних ринкових умовах. Це дозволить вам уникнути зайвих витрат і досягти довгострокового, стабільного прибутку.

Ви можете увійти безпосередньо на вебсайт або в застосунок MEXC, натиснути Ф'ючерси у верхній навігаційній панелі, вибрати фʼючерси USDT-M або Coin-M, депонувати або переказати активи на свій ф'ючерсний рахунок, встановити кредитне плече та напрямок позиції (лонг/шорт) і розпочати торгівлю. Детальні покрокові інструкції дивіться в статті «Посібник з торгівлі ф'ючерсами на MEXC (застосунок)».

*BTN-Торгувати ф'ючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT*

Рекомендовано до прочитання:


Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT