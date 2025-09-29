Обов'язково до прочитання для нових користувачів! Посібник з PNL та комісії за торгівлю на MEXC Ф'ючерси





При торгівлі ф'ючерсами на MEXC або інших основних біржах ваш торговий PNL базується на трьох складових:

Комісії за торгівлю: витрати, що виникають під час транзакції.

Комісії за фінансування: періодичні розрахунки на основі ставки фінансування протягом періоду утримання позиції.

Реалізований PNL: остаточний прибуток або збиток, зафіксований після закриття позиції.





Розуміння того, як розраховуються ці три показники, допомагає трейдерам точно оцінювати реальний прибуток від кожної угоди, оптимізувати стратегії, знижувати витрати та приймати раціональні рішення в різних ринкових умовах.









У торгівлі безстроковими ф'ючерсами комісії відрізняються залежно від того, як виконується угода:





Комісія тейкера: коли позиція безпосередньо зіставляється з ордером в книзі ордерів, ви платите вищу ставку.





Формула: комісія = вартість позиції × комісія тейкера (0,040%).





Комісія мейкера: коли ви розміщуєте лімітний ордер в книзі ордерів і забезпечуєте ліквідність, чекаючи на його виконання, комісія зазвичай нижча, іноді навіть дорівнює нулю.





Формула: комісія = вартість позиції × комісія мейкера (0,010%).





Примітка: ставки вказані станом на 15 серпня 2025 року. MEXC застосовує різні стандарти комісій для ф'ючерсної та спотової торгівлі, тому перед торгівлею рекомендується перевірити останні ставки, щоб вибрати найбільш економічно вигідний метод виконання.

















Комісії за фінансування є однією з основних відмінностей між безстроковими та традиційними ф'ючерсними контрактами. Вони гарантують, що ціна безстрокового ф'ючерсного контракту залишається тісно пов'язаною з базовим спотовим активом.





На MEXC безстрокові ф'ючерси зазвичай розраховують комісії за фінансування кожні 8 годин. Залежно від того, чи є ставка фінансування позитивною чи негативною, а також від напрямку вашої позиції (лонг чи шорт), ви будете або сплачувати, або отримувати комісії за фінансування.





Якщо ви утримуєте лонг позицію і ставка фінансування є позитивною, вам доведеться сплатити комісію за фінансування. Якщо ставка фінансування є негативною, ви можете отримати комісію за фінансування. (Комісія за фінансування буде обмінюватися безпосередньо між користувачами.)





Формула: комісія за фінансування = ставка фінансування × вартість позиції (контракти × розмір × справедлива ціна при розрахунку).





Відстеження тенденцій ставки фінансування допомагає трейдерам передбачити витрати на утримання позиції та більш точно планувати свою торгову стратегію.









PNL поділяється на нереалізований PNL (плаваючий) та реалізований PNL (закриті позиції).









Ф’ючерси USDT-M

Лонг = (справедлива ціна – ціна входу) × розмір позиції

Шорт = (ціна входу – справедлива ціна) × розмір позиції





Ф’ючерси Coin-M

Лонг = (1 / ціна входу – 1 / справедлива ціна) × розмір позиції

Шорт = (1 / справедлива ціна – 1 / ціна входу) × розмір позиції









Ф’ючерси USDT-M

Лонг = (справедлива ціна – ціна входу) × розмір позиції

Шорт = (ціна входу – справедлива ціна) × розмір позиції





Ф’ючерси Coin-M

Лонг = (1 / ціна входу – 1 / ціна виходу) × розмір позиції

Шорт = (1 / ціна виходу – 1 / ціна входу) × розмір позиції









500 USDT з кредитним плечем 10×. Користувач відкриває лонг позицію ф'ючерсів BTCUSDT в розмірі 0,1 BTC за ціною 50 000 USDT як тейкер, використовуючи маржу в розміріз кредитним плечем 10×.





У цьому прикладі вибрані дані використовуються лише для ознайомлення: комісія тейкера = 0,02%, комісія мейкера = 0,00%, ставка фінансування = -0,025%.





Користувач повинен сплатити комісію в розмірі: 50 000 x 0,1 x 0,02% = 1 USDT.





Ставка фінансування є від'ємною, тому користувач може отримати: -50 000 x 0,1 x (-0,025%) = 1,25 USDT комісії за фінансування.





Якщо користувач продає свою ф'ючерсну позицію в розмірі 0,1 BTC як мейкер, коли ціна BTC становить 60 000:





Тоді реалізований PNL = (60 000 − 50 000) × 0,1 = 1000 USDT.





Комісія за закриття = 60 000 × 0,1 × 0,00% = 0 USDT.





Отже, загальний реалізований PNL користувача = 1000 − 1 + 1,25 − 0 = 1000,25 USDT





Крім того, ви можете перевірити свою історію торгівлі, щоб побачити комісії та ставки фінансування, що стягуються за кожну транзакцію, а також PNL кожного ордера.









Точна оцінка торгівлі: розуміння складових PNL кожної угоди, включаючи комісії за торгівлю, комісії за фінансування та реалізований PNL, що дає вам чітке уявлення про результати вашої торгівлі та допомагає уникнути рішень, заснованих на приблизних оцінках.

Оптимізована торгова стратегія: аналізуючи PNL у різних торгових сценаріях, ви можете визначити, які стратегії є більш ефективними, а які кроки спричиняють непотрібні витрати, що дозволяє вам скоригувати свій підхід для підвищення ефективності та прибутковості.

Зниження торгових витрат: знання того, як розраховуються комісії за торгівлю та фінансування, допомагає вибрати правильну роль (тейкер або мейкер) і передбачити зміни ставки фінансування, що дозволяє краще управляти витратами та уникнути непотрібних витрат.

Раціональні інвестиційні рішення: всебічне розуміння розрахунків PNL дозволяє залишатися раціональним під час торгівлі, уникаючи помилкових висновків через короткострокові коливання ринку та запобігаючи сліпому слідуванню або надмірній торгівлі, приймаючи рішення, що відповідають вашій толерантності до ризику та інвестиційним цілям.









Опанування формул розрахунку PNL для MEXC Ф'ючерси допоможе вам чітко оцінити результати торгівлі та ризики, підтримувати стратегічне та раціональне прийняття рішень, а також розробляти більш ефективні та контрольовані плани торгівлі в різних ринкових умовах. Це дозволить вам уникнути зайвих витрат і досягти довгострокового, стабільного прибутку.





Ф'ючерси у верхній навігаційній панелі, вибрати фʼючерси USDT-M або Coin-M, депонувати або переказати активи на свій ф'ючерсний рахунок, встановити кредитне плече та напрямок позиції (лонг/шорт) і розпочати торгівлю. Детальні покрокові інструкції дивіться в статті « Ви можете увійти безпосередньо на вебсайт або в застосунок MEXC, натиснутиу верхній навігаційній панелі, вибрати фʼючерсиабо, депонувати або переказати активи на свій ф'ючерсний рахунок, встановити кредитне плече та напрямок позиції (лонг/шорт) і розпочати торгівлю. Детальні покрокові інструкції дивіться в статті « Посібник з торгівлі ф'ючерсами на MEXC (застосунок) ».









