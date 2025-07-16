Як отримувати пасивний дохід утримуючи MX





Утримування MX, нативного утиліти токена, випущеного MEXC, може забезпечувати пасивний дохід різними способами. Які є можливості пасивного доходу для власників токенів MX?









Токени отримують свою основну вартість від коливань їх власної ціни, і MX не є винятком. У першому кварталі 2023 року MX зафіксував найвищий темп зростання, що сягнув 330%. Довгострокові власники MX виграли від різкого зростання цін у першому кварталі. Чим більше токенів MX ви утримуєте, тим нижча середня вартість, тим більші прибутки.









MEXC Launchpool — це подія з аірдропом, де користувачі можуть здійснювати стейкінг певних токенів, щоб отримати аірдропи популярних або нових криптовалют. Токени у стейкінгу можна викупити в будь-який час, і користувачі можуть розділити винагороди у токенах залежно від своєї частки стейкінгу.





Launchpool підтримує стейкінг різних токенів: MX, USDT, токени проєктів тощо. Пули стекінгу встановлюються на основі конкретного проєкту. Ця подія має на меті допомогти користувачам відкрити для себе якісні проєкти, водночас надавши їм більше переваг безплатних аірдропів.





Примітка: застейкані токени MX для участі в події Launchpool, також можна використовувати для участі в подіях Kickstarter.









Так само, щоб брати участь у подіях Kickstarter, користувачі повинні утримувати щонайменше 25 токенів MX протягом 24 годин поспіль. Якщо користувач відповідає цій вимозі, він може розмістити свої токени MX у всіх поточних подіях Kickstarter, просто натиснувши на кнопку [Швидке розміщення]. Після остаточного розрахунку просто дочекайтеся розподілу винагороди.





Крім того, багато подій Kickstarter пропонують винагороди подвійними токенами, тобто, беручи участь, користувачі можуть отримувати як винагороди у токенах проєкту, так і в USDT. Подібним чином, розміщені користувачами токени MX не будуть заблоковані. Що більше дійсних користувачів ви запросите під час події, то вищий ваш коефіцієнт розміщення і більші винагороди. Користувачі можуть брати участь як у подіях Kickstarter, так і в Launchpool одночасно.





Примітка. Критерії участі в різних подіях Kickstarter можуть відрізнятися. Будь ласка, зверніться до конкретних деталей на сторінці реєстрації кожного проєкту, щоб отримати точну інформацію.









Згідно з останніми даними з 24 до 30 липня, якщо ви утримуєте 1000 токенів MX і берете участь у подіях Kickstarter, ваш щотижневий прибуток становитиме 36,66 USDT. Приблизний місячний заробіток становитиме 162,35 USDT, а річний – 1911,55 USDT.





Якщо користувач придбав та утримував 1000 токенів MX у січні, його приблизна вартість на той час становитиме близько 810 USDT. З прибутком у 1911,55 USDT цього року, показник прибутку користувача за рік становитиме приблизно 236%, розраховується як 1911,55 / 810 * 100%.





Цей розрахунок враховує лише прибуток, який користувач отримав би від участі в подіях платформи з вашею 1000 токенів MX. Ціна токена MX цього року значно зросла, тому ваш фактичний прибуток буде ще вищим, якщо врахувати подорожчання токена MX.









Коли користувачі запрошують друзів зареєструватися на платформі MEXC, вони отримують певний відсоток від комісії за торгівлю кожного разу, коли їхні друзі здійснюють транзакції. Ставка комісійних для стандартних користувачів як для спотової, так і для ф'ючерсної торгівлі становить 40%, а в деяких регіонах може досягати 50%. Якщо реферер бажає отримувати вищі комісійні, можна подати заявку на отримання статусу партнера MEXC. Крім того, після успішного залучення дійсних запрошених, як запрошуючий, так і кожен дійсний запрошений отримають винагороду у вигляді ф'ючерсного бонусу.









Спотові комісійні винагороди будуть розподілені близько 18:00 або 19:00 (за зимовим або літнім часом відповідно) наступного дня, тоді як ф’ючерсні комісійні винагороди будуть розподілені близько 03:00 або 04:00 (за зимовим або літнім часом відповідно) наступного дня. Фактичний час розподілення може бути відкладено, і в такому випадку винагороди буде розподілено згідно із фактичним часом розподілення наступного дня. Комісійні винагороди будуть зараховані на спотовий рахунок MEXC. Будь ласка, перегляньте записи про комісійні на сторінці Реферальної програми MEXC.



