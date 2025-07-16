Утримування MX, нативного утиліти токена, випущеного MEXC, може забезпечувати пасивний дохід різними способами. Які є можливості пасивного доходу для власників токенів MX? 1. Ревальвація токена ТокениУтримування MX, нативного утиліти токена, випущеного MEXC, може забезпечувати пасивний дохід різними способами. Які є можливості пасивного доходу для власників токенів MX? 1. Ревальвація токена Токени
Навчання/Зона MX/Аналіз актуальних тем/Як отримува...тримуючи MX

Як отримувати пасивний дохід утримуючи MX

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Популярні події#Спот#MX#Новачки
MX Token
MX$2.4641-2.98%

Утримування MX, нативного утиліти токена, випущеного MEXC, може забезпечувати пасивний дохід різними способами. Які є можливості пасивного доходу для власників токенів MX?

1. Ревальвація токена


Токени отримують свою основну вартість від коливань їх власної ціни, і MX не є винятком. У першому кварталі 2023 року MX зафіксував найвищий темп зростання, що сягнув 330%. Довгострокові власники MX виграли від різкого зростання цін у першому кварталі. Чим більше токенів MX ви утримуєте, тим нижча середня вартість, тим більші прибутки.

2. Винагороди від подій Launchpool


MEXC Launchpool — це подія з аірдропом, де користувачі можуть здійснювати стейкінг певних токенів, щоб отримати аірдропи популярних або нових криптовалют. Токени у стейкінгу можна викупити в будь-який час, і користувачі можуть розділити винагороди у токенах залежно від своєї частки стейкінгу.

Launchpool підтримує стейкінг різних токенів: MX, USDT, токени проєктів тощо. Пули стекінгу встановлюються на основі конкретного проєкту. Ця подія має на меті допомогти користувачам відкрити для себе якісні проєкти, водночас надавши їм більше переваг безплатних аірдропів.

Примітка: застейкані токени MX для участі в події Launchpool, також можна використовувати для участі в подіях Kickstarter.

3. Винагороди від подій Kickstarter


Так само, щоб брати участь у подіях Kickstarter, користувачі повинні утримувати щонайменше 25 токенів MX протягом 24 годин поспіль. Якщо користувач відповідає цій вимозі, він може розмістити свої токени MX у всіх поточних подіях Kickstarter, просто натиснувши на кнопку [Швидке розміщення]. Після остаточного розрахунку просто дочекайтеся розподілу винагороди.

Крім того, багато подій Kickstarter пропонують винагороди подвійними токенами, тобто, беручи участь, користувачі можуть отримувати як винагороди у токенах проєкту, так і в USDT. Подібним чином, розміщені користувачами токени MX не будуть заблоковані. Що більше дійсних користувачів ви запросите під час події, то вищий ваш коефіцієнт розміщення і більші винагороди. Користувачі можуть брати участь як у подіях Kickstarter, так і в Launchpool одночасно.

Примітка. Критерії участі в різних подіях Kickstarter можуть відрізнятися. Будь ласка, зверніться до конкретних деталей на сторінці реєстрації кожного проєкту, щоб отримати точну інформацію.

Чому варто брати участь у подіях Kickstarter?


Згідно з останніми даними з 24 до 30 липня, якщо ви утримуєте 1000 токенів MX і берете участь у подіях Kickstarter, ваш щотижневий прибуток становитиме 36,66 USDT. Приблизний місячний заробіток становитиме 162,35 USDT, а річний – 1911,55 USDT.

Якщо користувач придбав та утримував 1000 токенів MX у січні, його приблизна вартість на той час становитиме близько 810 USDT. З прибутком у 1911,55 USDT цього року, показник прибутку користувача за рік становитиме приблизно 236%, розраховується як 1911,55 / 810 * 100%.

Цей розрахунок враховує лише прибуток, який користувач отримав би від участі в подіях платформи з вашею 1000 токенів MX. Ціна токена MX цього року значно зросла, тому ваш фактичний прибуток буде ще вищим, якщо врахувати подорожчання токена MX.

4. Винагороди з реферальних комісійних


Коли користувачі запрошують друзів зареєструватися на платформі MEXC, вони отримують певний відсоток від комісії за торгівлю кожного разу, коли їхні друзі здійснюють транзакції. Ставка комісійних для стандартних користувачів як для спотової, так і для ф'ючерсної торгівлі становить 40%, а в деяких регіонах може досягати 50%. Якщо реферер бажає отримувати вищі комісійні, можна подати заявку на отримання статусу партнера MEXC. Крім того, після успішного залучення дійсних запрошених, як запрошуючий, так і кожен дійсний запрошений отримають винагороду у вигляді ф'ючерсного бонусу.

Для отримання додаткової інформації про реферальні комісії, будь ласка, перегляньте статтю "Збільшено реферальні комісійні! Отримуйте ще більше бонусних винагород".

Спотові комісійні винагороди будуть розподілені близько 18:00 або 19:00 (за зимовим або літнім часом відповідно) наступного дня, тоді як ф’ючерсні комісійні винагороди будуть розподілені близько 03:00 або 04:00 (за зимовим або літнім часом відповідно) наступного дня. Фактичний час розподілення може бути відкладено, і в такому випадку винагороди буде розподілено згідно із фактичним часом розподілення наступного дня. Комісійні винагороди будуть зараховані на спотовий рахунок MEXC. Будь ласка, перегляньте записи про комісійні на сторінці Реферальної програми MEXC.

Відмова від відповідальності: ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Звіт про події зони MX за вересень

Звіт про події зони MX за вересень

1. Підсумки подій з аірдропами за вересеньЩомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете бр

Звіт про події Зони MX за жовтень

Звіт про події Зони MX за жовтень

У жовтні на ринку криптовалют стався довгоочікуваний поворот, в першу чергу завдяки імпульсу Bitcoin, що призвело до загального висхідного тренду на ринку. На тлі цього сплеску вартість нативного токе

Дані про результативність подій Зони МХ за серпень

Дані про результативність подій Зони МХ за серпень

1. Дані про результативність подій з аірдропами за серпеньУ серпні на MEXC було проведено загалом 155 подій з аірдропами, з яких 19 подій Launchpool і 136 подій Kickstarter. У порівнянні з липнем кіль

Три головні переваги для власників MX

Три головні переваги для власників MX

MX ─ це нативний утиліті токен, випущений MEXC. MEXC ─ це безпечна платформа торгівлі криптовалютою для крипто-ентузіастів. Користувачі, які володіють токеном платформи MX, отримують додаткові переваг

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT