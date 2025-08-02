Огляд проєкту Hybrid (HYB): створення двигуна ШІ-агентів для світу Web3

Огляд: оскільки технології штучного інтелекту продовжують розвиватися, а інфраструктура Web3 розширюється, глибока інтеграція ШІ та блокчейну викликає нову хвилю інновацій. На цьому тлі Hybrid Protocol з'являється як нативна платформа Web3 для створення ШІ-агентів . Він спрямований на створення модульної, масштабованої та самодостатньої екосистеми ШІ-агентів, що саморозвивається. Ця стаття надає систематичний огляд основних концепцій Hybrid, технічної архітектури, токеноміки та майбутньої дорожньої карти.









Hybrid Protocol — це платформа для розробки ШІ-агентів, створена для — це платформа для розробки ШІ-агентів, створена для екосистеми Web3 . Вона пропонує розробникам інтегрований інструментарій для створення, розгортання та управління розумними агентами. Поєднуючи можливості штучного інтелекту з доступом до ончейн-даних і мультичейн сумісністю, Hybrid дозволяє створювати агентів, які можуть не тільки сприймати і міркувати, а й автономно виконувати операції в блокчейні, створюючи по-справжньому функціональну децентралізовану систему розумних агентів.





На відміну від традиційних ШІ-проєктів, які покладаються на централізовані навчальні платформи або виділені обчислювальні мережі, Hybrid використовує модульну архітектуру, децентралізований доступ до даних і мультичейн-сумісність для вбудовування ШІ-агентів безпосередньо в середовище Web3. У цій системі ШІ більше не є «чорною скринькою», це автономний агент, якого можна налаштувати, відстежувати та контролювати. Платформа дозволяє розробникам використовувати як ончейн, так і офчейн джерела даних, інтегрувати логіку смартконтрактів і створювати програмовані розумні системи. Спектр використання охоплює від автоматизованих торгових ботів і ончейн-асистентів для поширених запитань і відповідей до децентралізованих інструментів модерації контенту і нативних пошукових двигунів Web3. Hybrid підтримує їх усі за допомогою своєї базової інфраструктури. Проєкт завершив фазу тестової мережі і використовує нативний токен HYB для стимулювання та управління, неухильно рухаючись до розширення основної мережі та екосистеми.









Архітектура платформи Hybrid складається з чотирьох основних рівнів: фреймворк агента, рівень доступу до даних, рівень ончейн-виконання та рівень розумного аналізу (Atlas). Разом вони утворюють гнучку, високопродуктивну та безбар'єрну платформу для розробки ШІ-агентів, що легко компонується.









Фреймворк агента надає розробникам високомодульну систему побудови, яка підтримує конфігурацію логіки поведінки, розширюваність на основі плагінів та багатомовні інтерфейси розробки. Незалежно від того, чи це проста автоматизована відповідь, чи складні багатоповоротні діалоги та управління ончейн-транзакціями, розробники можуть швидко створювати прототипи та розгортати агентів як ончейн, так і в хмарному середовищі, використовуючи Hybrid.









Рівень доступу до даних забезпечує уніфікований доступ до ончейн та офчейн даних. Система інтегрує інтерфейси читання даних з основних блокчейнів і підтримує підключення до різних джерел даних, таких як Web2 API, GraphQL, IPFS і Arweave. Це гарантує, що агенти штучного інтелекту можуть тлумачити контекст і виконувати завдання в різноманітному потоці інформації.









Рівень ончейн-виконання — це ключова відмінність між Hybrid та традиційними платформами штучного інтелекту. Інтегруючи EVM-сумісні блокчейни (наприклад, Ethereum ) і протоколи кросчейн взаємодії, агенти ШІ можуть безпосередньо ініціювати виклики смартконтрактів, перекази активів або надсилати ончейн-пропозиції, забезпечуючи децентралізовану логіку управління, де мислення стає дією.









Модуль Atlas, що слугує розумним механізмом аналізу платформи, виконує сукупний аналіз вхідних даних і надає ШІ-агентам інформацію в режимі реального часу. Функціонуючи подібно до кори головного мозку людини, цей рівень керує процесом від сприйняття до прийняття рішення, дозволяючи агентам динамічно адаптувати свої стратегії поведінки відповідно до змін у навколишньому середовищі, досягаючи справжньої інтелектуальної реакції, що керується завданнями.









HYB — це нативний утиліті токен Hybrid Protocol зі загальною пропозицією в 1 млрд токенів (1 000 000 000 HYB). Він виконує такі основні функції, як комісія за використання платформи, розгортання агентів, стимулювання екосистеми та управління спільнотою. Модель токеноміки базується на трьох основних елементах: використання на основі суспільної корисності, поведінкові стимули та спільне управління, спрямовані на забезпечення стійкої економічної підтримки та імпульсу зростання для всієї платформи.









Згідно з офіційною інформацією, початковий розподіл токенів HYB виглядає наступним чином:





Категорія розподілу Відсоток Опис Заохочення екосистеми 30%

Винагороди для розробників, операторів ШІ-агентів, тестових користувачів та учасників спільноти Інвестори (Seed + Стратегічні раунди) 20% (10% + 10%)

Збір коштів на ранньому етапі з урахуванням графіків вестингу та лінійного розблокування Основна команда та радники 18% Блокування на 12 місяців і поступове розблокування протягом 36 місяців — для підтримки довгострокового розвитку Резервний фонд 15% Стратегічні витрати, резерви на випадок надзвичайних ситуацій та підтримка екосистеми Партнери та альянси

12% У межах технічного, екосистемного та ринкового партнерства Підтримка ліквідності 5% Для забезпечення ліквідності на біржі та початкового обігу на ринку









Токен HYB виконує кілька функцій в екосистемі: це не тільки інструмент заохочення, але й фундаментальний компонент роботи платформи:





Платіжна функція: користувачам слід використовувати HYB для розгортання ШІ-агентів, виклику розширених API та доступу до розумного модуля Atlas.

Засіб заохочення: токен HYB розподіляється як винагорода для користувачів і розробників через систему балів Hybrid, аірдропи та виконання завдань.

Участь в управлінні: власники токенів можуть голосувати за пропозиції, пов’язані з розвитком екосистеми, зміною параметрів і стандартами поведінки агентів.

Гарантія валідації: у майбутній децентралізованій мережі токен HYB використовуватиметься для верифікації нодів і забезпечення коректного виконання дій агентів.

Співпраця в екосистемі: заохочує сторонніх розробників інтегрувати функції платформи, створювати нові ШІ-програми та брати участь у системі заохочення токенів.









У другому кварталі 2025 року Hybrid офіційно запустив другий етап тестової мережі, що дозволило розробникам отримати вільний доступ до платформи, створювати власних ШІ-агентів, а також випробувати тригери ончейн-поведінки та механізми винагороди на основі балів. З моменту відкриття тестової мережі тисячі розробників зареєструвалися та розгорнули інтелектуальних агентів у таких сферах, як рекомендація контенту, автоматизована торгівля та боти для поширених запитань і відповідей.





Крім того, платформа просувається до повного розгортання розумного рівня Atlas, який незабаром буде підтримувати розширені можливості обробки природної мови, механізми координації поведінки агентів і вдосконалену систему ончейн-дозволів, що закладає основу для розгортання основної мережі. Згідно з дорожньою картою, офіційний запуск основної мережі Hybrid заплановано на кінець 2025 або початок 2026 року, після чого токен HYB почне повноційну циркуляцію.





На шляху розвитку спільноти Hybrid приєднався до Link3 та отримав офіційну верифікацію, постійно публікуючи оновлення про технічний прогрес, запуск продуктів та події з аірдропу. Команда проєкту також активно працює на X, маючи понад 330 000 підписників, і веде Telegram-спільноту, яка забезпечує потужний канал зв'язку та зворотного зв'язку як для розробників, так і для звичайних користувачів.





З точки зору партнерства, Hybrid інтегрується з різними інфраструктурними платформами Web3, включаючи постачальників даних, ончейн-протоколи оплати і проєкти API на основі моделей штучного інтелекту. Ці зусилля спрямовані на створення відкритого і спільного технічного альянсу, що ще більше підвищує сумісність і потенціал екосистеми платформи.









Перебуваючи на перетині ШІ та блокчейну , Hybrid представляє абсолютно нову парадигму: створення ШІ-агентів за допомогою модульної архітектури, агентів, які можуть не тільки сприймати та міркувати, але й автономно діяти на основі ончейн-логіки. Hybrid — це не просто набір інструментів, а повноцінна екосистема, що охоплює базову інфраструктуру, економіку токенів та співпрацю спільноти для створення розумних програм.





В перспективі, з подальшим розвитком Agent Launchpad, розумного рівня Atlas і основної мережі, Hybrid стане однією з найдинамічніших і практично цінних платформ для ШІ-агентів у Web3-просторі. Для розробників та інвесторів, які прагнуть увійти до ери «ончейн-ШІ», Hybrid — це проєкт, за яким варто уважно стежити та активно взаємодіяти.





