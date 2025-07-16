Оскільки штучний інтелект (ШІ) продовжує розвиватися шаленими темпами, роль ШІ-агентів вийшла далеко за межі їхнього початкового фокуса на розважальних взаємодіях. До 2025 року розвиток технологій WebОскільки штучний інтелект (ШІ) продовжує розвиватися шаленими темпами, роль ШІ-агентів вийшла далеко за межі їхнього початкового фокуса на розважальних взаємодіях. До 2025 року розвиток технологій Web
Навчання/Learn/Рекомендоване/ШІ-агенти W...іональності

ШІ-агенти Web3 у 2025 році: трансформація від розваги до функціональності

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
Goatseus Maximus
GOAT$0.05479-26.74%
The AI Prophecy
ACT$0.02068-28.93%
Large Language Model
LLM$0.0005285-7.34%
IO
IO$0.317-35.04%
Autonolas
OLAS$0.1608-6.99%

Оскільки штучний інтелект (ШІ) продовжує розвиватися шаленими темпами, роль ШІ-агентів вийшла далеко за межі їхнього початкового фокуса на розважальних взаємодіях. До 2025 року розвиток технологій Web3 має змінити траєкторію розвитку ШІ-агентів, перетворивши їх з грайливих чат-ботів на незамінних помічників у вирішенні проблем. У цій статті ми досліджуємо цю дивовижну трансформацію та її наслідки для майбутнього ШІ.

Перехід: від розваги до функціональності


Спершу ШІ-агенти були орієнтовані на розваги, залучаючи користувачів гумористичними взаємодіями та персоналізованими жартами. Такі платформи, як *URLS-Goat_USDT* та *URLS-ACT_USDT*, стали прикладом цієї тенденції, зачарувавши аудиторію своєю новизною. Однак із розвитком потреб користувачів роль ШІ-агентів змістилася в бік вирішення практичних завдань і підвищення ефективності.

Поява Web3 прискорила цю еволюцію: децентралізовані мережі та економіка токенів створили екосистему, в якій ШІ-агенти можуть працювати з безпрецедентною автономією та можливостями. Спеціалізовані великі мовні моделі (LLM), оптимізовані для таких галузей, як фінанси, право та нерухомість, прискорили цей перехід. Ці моделі пропонують безпрецедентну точність — до 99% — у таких критично важливих сферах, як прийняття фінансових рішень та юридичні консультації, заповнюючи прогалину там, де не вистачає моделей загального призначення. Ця еволюція знаменує собою критичний стрибок від розважальних інструментів до спеціалізованих рішень для вирішення проблем.

Як Web3 розширює можливості майбутнього ШІ-агентів


Унікальні переваги Web3 над Web2, такі як децентралізація та економіка токенів, відкрили нові шляхи для інновацій та застосування ШІ-агентів. Ці можливості дозволяють ШІ-агентам не лише вирішувати реальні проблеми, але й ефективно співпрацювати в глобальному масштабі.

Глобальна ліквідність: децентралізована фінансова підтримка

Web3 полегшує випуск токенів і децентралізовані механізми фінансування, революціонізуючи традиційний фандрейзинг. Тепер проєкти в галузі ШІ можуть отримати фінансування швидко та ефективно, оминаючи тривалі процеси традиційного венчурного капіталу. Ця модель не лише прискорює розвиток, але й сприяє глобальній співпраці, стимулюючи швидкі інновації в галузі ШІ-технологій.

Токеноміка: стимули та зростання екосистеми

Екосистеми на основі токенів стимулюють участь і підтримують зростання. Наприклад, Virtuals.io виділяє 1% від комісії за транзакції на покриття витрат у процесі аналізу, забезпечуючи безперебійну роботу без залежності від зовнішнього фінансування. Такі механізми не лише сприяють сталому розвитку, але й стимулюють інновації та розвиток екосистеми.

Відкрита інфраструктура: зниження бар'єрів для розвитку

Моделі Web3 з відкритим кодом, децентралізовані обчислювальні ресурси (наприклад, гіперболічні лабораторії та AethirCloud) і відкриті потоки даних (наприклад, Cookiedotfun) забезпечують недорогу та ефективну інфраструктуру для розробників ШІ. Ці ресурси знижують вхідні бар'єри, заохочуючи широку участь і сприяючи різноманітності та креативності в застосуванні ШІ.

Квітуча екосистема штучного інтелекту Web3


З розвитком Web3 екосистема ШІ-агентів значно розширилася. Такі платформи, як Bittensor, Olas, Pond і Flock, створюють більш взаємопов'язаний і потужний ландшафт ШІ. Ці інструменти спрощують розробку та розгортання ШІ-агентів, сприяючи подальшому переходу від розваг до корисності.

Ключові платформи, що сприяють інноваціям:
  • AlchemistAIapp: платформа без коду, що дозволяє нетехнічним користувачам створювати ШІ-агентів.
  • Questflow: мультиагентний протокол координації, який підвищує продуктивність шляхом інтеграції можливостей декількох агентів.


Одноцільові ШІ-агенти також набули популярності в спеціалізованих галузях. Наприклад:
  • CorpauditAI: зосереджується на фінансовому аналізі, допомагаючи користувачам перевіряти звіти та виявляти ринкові можливості.
  • CPA Agent: спрощує розрахунок податків на криптовалюту та формування звітності.


Поява спеціалізованих платформ штучного інтелекту каталізувала фундаментальні зміни в тому, як інтелектуальні системи співпрацюють і вирішують складні завдання.Такі платформи, як Virtuals.io та ai16zdao (агентські рівні 1), підвищують загальну якість екосистеми, тоді як TheoriqAI (координаційний рівень) впроваджує інновації в мультиагентну співпрацю для ефективного вирішення складних завдань. Ці розробки свідчать про те, що ШІ-агенти стають галузевими копілотами, які стимулюють інновації, підвищують продуктивність і створюють значний вплив на суспільство.


Майбутнє ШІ-агентів Web3


У 2025 році ШІ-агенти Web3 здійснять кардинальну трансформацію від розважальних інструментів до професійних помічників, особливо в таких важливих галузях, як фінанси та право. Ця еволюція підкреслює величезний потенціал простору ШІ-агентів як ключової інвестиційної сфери. Для інвесторів використання цих можливостей може стати початком нової технологічної та фінансової революції.

Як світовий лідер у сфері торгівлі цифровими активами, платформа MEXC готова підтримати впровадження та розвиток застосунків на основі ШІ-агентів. Завдяки ефективним механізмам лістингу, різноманітним пропозиціям токенів, високій ліквідності та можливості знаходити альфа-проєкти, MEXC слугує важливим порталом для інвесторів у дослідженні проєктів, пов'язаних з ШІ-агентами, та використанні нових можливостей. Використовуючи MEXC, інвестори можуть залишатися на крок попереду у стрімкому розвитку ШІ та Web3.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не є фінансовою, юридичною, податковою або інвестиційною консультацією. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Користувачам слід повністю розуміти ризики та приймати обґрунтовані рішення. Всі інвестиційні дії є виключною відповідальністю користувача.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT