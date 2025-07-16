ШІ-агенти Web3 у 2025 році: трансформація від розваги до функціональності

Оскільки штучний інтелект (ШІ) продовжує розвиватися шаленими темпами, роль ШІ-агентів вийшла далеко за межі їхнього початкового фокуса на розважальних взаємодіях. До 2025 року розвиток технологій Web3 має змінити траєкторію розвитку ШІ-агентів, перетворивши їх з грайливих чат-ботів на незамінних помічників у вирішенні проблем. У цій статті ми досліджуємо цю дивовижну трансформацію та її наслідки для майбутнього ШІ.









Спершу ШІ-агенти були орієнтовані на розваги, залучаючи користувачів гумористичними взаємодіями та персоналізованими жартами. Такі платформи, як *URLS-Goat_USDT* та *URLS-ACT_USDT*, стали прикладом цієї тенденції, зачарувавши аудиторію своєю новизною. Однак із розвитком потреб користувачів роль ШІ-агентів змістилася в бік вирішення практичних завдань і підвищення ефективності.





Поява Web3 прискорила цю еволюцію: децентралізовані мережі та економіка токенів створили екосистему, в якій ШІ-агенти можуть працювати з безпрецедентною автономією та можливостями. Спеціалізовані великі мовні моделі (LLM), оптимізовані для таких галузей, як фінанси, право та нерухомість, прискорили цей перехід. Ці моделі пропонують безпрецедентну точність — до 99% — у таких критично важливих сферах, як прийняття фінансових рішень та юридичні консультації, заповнюючи прогалину там, де не вистачає моделей загального призначення. Ця еволюція знаменує собою критичний стрибок від розважальних інструментів до спеціалізованих рішень для вирішення проблем.









Унікальні переваги Web3 над Web2, такі як децентралізація та економіка токенів, відкрили нові шляхи для інновацій та застосування ШІ-агентів. Ці можливості дозволяють ШІ-агентам не лише вирішувати реальні проблеми, але й ефективно співпрацювати в глобальному масштабі.





Web3 полегшує випуск токенів і децентралізовані механізми фінансування, революціонізуючи традиційний фандрейзинг. Тепер проєкти в галузі ШІ можуть отримати фінансування швидко та ефективно, оминаючи тривалі процеси традиційного венчурного капіталу. Ця модель не лише прискорює розвиток, але й сприяє глобальній співпраці, стимулюючи швидкі інновації в галузі ШІ-технологій.





Екосистеми на основі токенів стимулюють участь і підтримують зростання. Наприклад, Virtuals.io виділяє 1% від комісії за транзакції на покриття витрат у процесі аналізу, забезпечуючи безперебійну роботу без залежності від зовнішнього фінансування. Такі механізми не лише сприяють сталому розвитку, але й стимулюють інновації та розвиток екосистеми.





Моделі Web3 з відкритим кодом, децентралізовані обчислювальні ресурси (наприклад, гіперболічні лабораторії та AethirCloud) і відкриті потоки даних (наприклад, Cookiedotfun) забезпечують недорогу та ефективну інфраструктуру для розробників ШІ. Ці ресурси знижують вхідні бар'єри, заохочуючи широку участь і сприяючи різноманітності та креативності в застосуванні ШІ.









З розвитком Web3 екосистема ШІ-агентів значно розширилася. Такі платформи, як Bittensor, Olas, Pond і Flock, створюють більш взаємопов'язаний і потужний ландшафт ШІ. Ці інструменти спрощують розробку та розгортання ШІ-агентів, сприяючи подальшому переходу від розваг до корисності.





Ключові платформи, що сприяють інноваціям:

AlchemistAIapp : платформа без коду, що дозволяє нетехнічним користувачам створювати ШІ-агентів.

Questflow: мультиагентний протокол координації, який підвищує продуктивність шляхом інтеграції можливостей декількох агентів.









Одноцільові ШІ-агенти також набули популярності в спеціалізованих галузях. Наприклад:

CorpauditAI : зосереджується на фінансовому аналізі, допомагаючи користувачам перевіряти звіти та виявляти ринкові можливості.

CPA Agent: спрощує розрахунок податків на криптовалюту та формування звітності.









Поява спеціалізованих платформ штучного інтелекту каталізувала фундаментальні зміни в тому, як інтелектуальні системи співпрацюють і вирішують складні завдання.Такі платформи, як Virtuals.io та ai16zdao (агентські рівні 1), підвищують загальну якість екосистеми, тоді як TheoriqAI (координаційний рівень) впроваджує інновації в мультиагентну співпрацю для ефективного вирішення складних завдань. Ці розробки свідчать про те, що ШІ-агенти стають галузевими копілотами, які стимулюють інновації, підвищують продуктивність і створюють значний вплив на суспільство.













У 2025 році ШІ-агенти Web3 здійснять кардинальну трансформацію від розважальних інструментів до професійних помічників, особливо в таких важливих галузях, як фінанси та право. Ця еволюція підкреслює величезний потенціал простору ШІ-агентів як ключової інвестиційної сфери. Для інвесторів використання цих можливостей може стати початком нової технологічної та фінансової революції.





Як світовий лідер у сфері торгівлі цифровими активами, платформа MEXC готова підтримати впровадження та розвиток застосунків на основі ШІ-агентів. Завдяки ефективним механізмам лістингу, різноманітним пропозиціям токенів, високій ліквідності та можливості знаходити альфа-проєкти, MEXC слугує важливим порталом для інвесторів у дослідженні проєктів, пов'язаних з ШІ-агентами, та використанні нових можливостей. Використовуючи MEXC, інвестори можуть залишатися на крок попереду у стрімкому розвитку ШІ та Web3.





Відмова від відповідальності: цей матеріал не є фінансовою, юридичною, податковою або інвестиційною консультацією. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Користувачам слід повністю розуміти ризики та приймати обґрунтовані рішення. Всі інвестиційні дії є виключною відповідальністю користувача.