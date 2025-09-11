Чому варто обрати ф'ючерси MEXC?





Торгівля ф’ючерсами з її «високим кредитним плечем і великою прибутковістю» привернула увагу незліченної кількості інвесторів. Щоб почати торгівлю ф’ючерсами, першим кроком є вибір правильної біржі, на якій ви зможете розпочати свій шлях торгівлі ф’ючерсами. MEXC пропонує такі переваги, як найнижчі комісії в галузі, відмінна глибина торгівлі, високий рівень безпеки і стабільності, гнучкі правила торгівлі та найкраща в галузі ліквідність, що робить біржу ідеальним вибором для користувачів, які займаються ф'ючерсною торгівлею.









Ви можете торгувати ф’ючерсами на MEXC як мейкер або тейкер.





Мейкер: розміщує ордери за визначеними цінами та кількістю, і чекає, поки інші користувачі виконають їх. Ордери мейкера забезпечують ліквідність ринку.





Тейкер: активно зіставляє свої ордери з наявними лімітними або маркет ордерами для прямого виконання. Ордери тейкера споживають ліквідність ринку.









На MEXC пропонуються найнижчі ставки комісій на ринку. У торгівлі безстроковими ф’ючерсами MEXC відсутня ставка комісії для мейкера, а для тейкера становить 0,02%. Крім того, ви можете депонувати MX на свій ф’ючерсний рахунок, щоб компенсувати комісію тейкера, отримавши додаткову знижку в 20%. Щоб дізнатися більше про ставки комісій MEXC, перегляньте статтю " Комісії на MEXC ".





Варто зазначити, що MEXC також пропонує найнижчі на ринку ставки комісії за спотову торгівлю. У спотовій торгівлі ставка комісії для мейкера становить 0%, а ставка комісії для тейкера становить 0,05%. Ви можете перевірити останні ставки комісій тут: https://www.mexc.com/uk-UA/fee . Ставки комісії можуть відрізнятися в залежності від країни або регіону. Будь ласка, ознайомтесь зі ставками на сторінці ставок комісії.









З моменту свого заснування, MEXC досягла успіху у виявленні та лістингу високоякісних проєктів, отримавши широке визнання користувачів. Завдяки багаторічному досвіду в галузі та солідній репутації, MEXC користуються понад 30 мільйонів користувачів, вона стала першим вибором як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Її бізнес охоплює понад 170 країн і регіонів по всьому світу. Велика база користувачів ф'ючерсів MEXC забезпечує відмінну глибину ринку зі збалансованою книгою ордерів і прозорим ціноутворенням. Згідно з даними ф'ючерсної торгівлі MEXC на момент написання статті, обсяг торгівлі за останні 24 години перевищив 40,97 млрд $. Це гарантує, що користувачі можуть плавно торгувати навіть за екстремальних ринкових умов, уникаючи неочікуваних ліквідацій. (Примітка: дані станом на 12 листопада 2024 р.)









Крім того, на ф’ючерсах MEXC є широкий вибір типів криптовалют, включаючи безстрокові ф’ючерси USDT-M, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi та багато інших. Крім того, здатність MEXC відкривати високоякісні проєкти та постійно додавати нові варіанти криптовалют дозволяє користувачам мати найкращий досвід торгівлі.









Торгова система MEXC має багаторівневу та багатокластерну архітектуру, що підтримується високопродуктивним механізмом торгівлі, розробленим експертами зі спеціальними знаннями з банківських технологій. Вона може обробляти до 1,4 мільйона транзакцій за секунду, забезпечуючи проривну ефективність і продуктивність.





Крім того, MEXC є найбезпечнішою торговою платформою. Користувачі отримують переваги від різноманітних заходів безпеки, включаючи верифікацію особи двофакторну аутентифікацію та антифішингові коди . Наші сервери також незалежно розміщені в кількох країнах, щоб гарантувати безпеку та цілісність даних користувачів.









Правила ф'ючерсної торгівлі MEXC дуже гнучкі, з кредитним плечем, що регулюється від 1 до 500x. Безстрокові ф’ючерси USDT-M підтримують максимальне кредитне плече в 500х, тоді як безстрокові ф’ючерси Coin-M підтримують кредитне плече до 200х. Під час торгівлі ф’ючерсами на MEXC ви можете вибирати між лімітними ордерами, маркет ордерами, тригерними ордерами, трейлінг-стоп ордерами, ордерами "Тільки розміщення" і багатьма іншими





Що стосується системи маржі, користувачі мають гнучкість вибору між режимами крос та ізольованої маржі. Щоб дізнатися про відмінності між крос-маржею та ізольованою маржею, ви можете переглянути Режими торгівлі ф'ючерсами . Крім того, на MEXC також підтримуються режим хеджування, що дозволяє користувачам утримувати як лонг, так і шорт позиції за одним контрактом, з кредитним плечем, встановленим незалежно для кожного напрямку. Утримуючи позиції в режимі хеджування, позиції повинні займати відповідну маржу відповідно до рівня обмеження ризику.









MEXC пропонує провідну в галузі ліквідність, з глибокими книгами ордерів, регулярними та великими ордерами на купівлю/продаж, що забезпечує трейдерам зручність швидкого виконання. Згідно зі звітами сторонніх авторитетних інформаційних агентств TokenInsight та Simplicity Group , глибина торгівлі ф'ючерсами на MEXC перевищує 100 млн $ як на рівні 0,05%, так і на рівні 0,1%, стабільно посідаючи перше місце в індустрії. Глибина спотового ринку також демонструє значні переваги.





Що стосується прослизання, то MEXC пропонує найнижче прослизання для ф'ючерсних ордерів на продаж на 1 млн $ та 5 млн $. Прослизання у спотовій торгівлі також демонструє явну перевагу. MEXC зберігає цілковите лідерство за комісіями, пропонуючи нульову комісію для постійних користувачів, що ще більше підвищує її конкурентоспроможність на ринку.









Зауважте, що торгівля ф'ючерсами є інвестицією з високим ступенем ризику. Інвестори повинні повністю розуміти ризики та інвестувати обачніше.



