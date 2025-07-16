Революція екосистеми Virtuals: які перспективні токени відкривають ШІ-агенти

Протокол Virtuals здіймає хвилі у світі блокчейну, оскільки екосистема Base та агенти штучного інтелекту набирають обертів. Поєднавши технологію штучного інтелекту з блокчейном, Virtuals представив інПротокол Virtuals здіймає хвилі у світі блокчейну, оскільки екосистема Base та агенти штучного інтелекту набирають обертів. Поєднавши технологію штучного інтелекту з блокчейном, Virtuals представив ін
16 липня 2025MEXC
Протокол Virtuals здіймає хвилі у світі блокчейну, оскільки екосистема Base та агенти штучного інтелекту набирають обертів. Поєднавши технологію штучного інтелекту з блокчейном, Virtuals представив інноваційні варіанти використання і викликав хвилю перспективних токенів. Очоливши цю хвилю, AIXBT злетів у 170 разів всього за два тижні, перевищивши ринкову капіталізацію в 100 млн $ і привернувши увагу інвесторів з усього світу. Отже, на які ще токени в екосистемі Virtuals варто звернути увагу? Давайте зануримося!

1. LUNA: флагман токенів віртуальних агентів


Luna від Virtuals (LUNA) — стала флагманським токеном протоколу Virtuals, захопивши аудиторію завдяки функції стрімінгу 24/7. Віральний успіх у TikTok і відповідність концепції агентів сприяли стрімкому зростанню ринкової капіталізації до вражаючих 240 млн $. Хоча згодом капіталізація стабілізувалася на рівні близько 78 млн $ (за даними CoinGecko), останні відновлення демонструють, що LUNA зберігає сильну привабливість на ринку. Завдяки передовим технологіям і значному розголосу в індустрії розваг, LUNA є токеном, який інвесторам варто тримати в полі зору.


2. GAME: навчання з підкріпленням та автономне прийняття рішень


GAME by Virtuals (GAME) використовує передових ШІ-агентів для обробки складних запитів, надання розумного зворотного зв’язку та постійного вдосконалення через навчання. Завдяки використанню довгострокової пам’яті, що поєднує досвід, рефлексію та динамічні характеристики, GAME демонструє відмінні результати у прийнятті рішень та адаптивності. З моменту запуску у жовтні 2024 року ринкова капіталізація GAME досягла 49 млн $ (за даними CoinGecko). Завдяки постійному розвитку технологій і великому потенціалу у сфері ШІ-рішень, GAME має всі шанси стати ключовим гравцем у цій галузі.



3. SAINT: новий інструмент для аналізу даних блокчейну


Satoshi AI Agent by Virtuals (SAINT) перетворює складні дані блокчейну на чіткі, дієві інсайти за допомогою ШІ та глибинного навчання. Майбутній Full Access Terminal інтегруватиме дані з Nansen, Dune, Arkham та CoinGecko, що допоможе користувачам приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення. Завдяки унікальній моделі користувачі можуть отримати доступ до інструментів SAINT, сплачуючи 99 $ на місяць або утримуючи 250 000 токенів SAINT. З ринковою капіталізацією в 17 млн $ і швидким зростанням, SAINT має всі шанси змінити підхід до аналітики блокчейн-даних.


4. SEKOIA: майбутнє венчурного капіталу на блокчейні


sekoia by Virtuals (SEKOIA) змінює венчурний капітал у блокчейні, використовуючи прозорість на основі ШІ та відкриті дані. Розроблений як повністю автономний агент VC, SEKOIA встановлює нові стандарти справедливості та інновацій у криптоінвестиціях. Хоча проєкт ще знаходиться на етапі розвитку, його унікальна інвестиційна структура вже зробила SEKOIA важливим проєктом в екосистемі Virtuals. З ринковою капіталізацією в 23 млн $ і швидким зростанням, це проєкт, на який варто звернути увагу.


5. VaderAI: ШІ-агент для автономної торгівлі


VaderAI by Virtuals (VADER) має на меті стати інвестиційним менеджером на основі ШІ, працюючим за моделлю DAO, з повністю автономними можливостями для торгівлі. Згідно з його Litepaper, VADER є першим ШІ-агентом, здатним виконувати повний процес торгівлі, включаючи дослідження, моделювання стратегії та виконання ончейн.

Нещодавно VaderAI посилив свою технічну експертизу, залучивши команду з трьох інженерів ШІ. Його автономні можливості з торгівлі та інтеграції з платформами, такими як Arkham, Etherscan і CoinGecko, роблять його значущим гравцем у сфері інвестицій на основі ШІ та ринкових стратегій. Наразі, оцінений в 39 млн $, VaderAI продемонстрував зростання більше ніж на 190% за короткий час, що вказує на сильний імпульс розвитку.



6. WAI: майбутнє AI-акселераторів


WAI Combinator від Virtuals (WAI) — це передовий агент-акселератор ШІ, створений для підвищення ефективності та прийняття рішень через автономне навчання. Запуск планується у січні 2025 року, і WAI обіцяє стати розумнішим і більш досконалим рішенням для застосування ШІ. З ринковою капіталізацією в 1,3 млн $, WAI наразі невеликий, але його інноваційний підхід і акцент на автоматизацію роблять його рушійною силою в розвитку ШІ-акселерації та технологій інтелектуальних агентів.



7. MUSIC: інновації в розвагах на основі ШІ


MUSIC від Virtuals (MUSIC) — DJ-агент на основі ШІ від Agentstarter, використовує передові технології штучного інтелекту для створення музичних відео та переосмислення розважального досвіду. З ринковою капіталізацією 5,5 млн $ та 60% свого постачання, що було надано через аірдроп трейдерам Base, MUSIC вже привертає увагу. Оскільки він розвивається в сфері розваг, MUSIC має всі шанси привернути ще більше уваги з боку користувачів та інвесторів.



8. Висновки


Токени ШІ-агентів від протоколу Virtuals започатковують революцію в блокчейн-просторі. Від віртуальних агентів і ботів для торгівлі до керівників венчурного капіталу та творців музики на основі ШІ, ці токени демонструють революційний потенціал штучного інтелекту, одночасно вносячи нову енергію в крипторинки. З появою нових проєктів, токени екосистеми Virtuals мають усі шанси стати наступною великою інвестиційною тенденцією. Стеження за цими проєктами та глибоке занурення в них може призвести до значних винагород у майбутньому, що ґрунтується на ШІ.

Для інвесторів, які слідують за хвилею ШІ, надійна платформа має вирішальне значення. MEXC, з її наднизькими комісіями, найвищою ліквідністю та такими видатними функціями, як "Мисливство за скарбами", є найкращим вибором для безперешкодної торгівлі. Торгуйте токенами екосистеми Virtuals з легкістю, залишайтеся попереду ринку та захоплюйте можливості, як ніколи раніше. Обирайте MEXC, щоб вивести вашу криптоподорож на новий рівень!

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


