Революція екосистеми Virtuals: які перспективні токени відкривають ШІ-агенти

Протокол Virtuals здіймає хвилі у світі блокчейну, оскільки екосистема Base та агенти штучного інтелекту набирають обертів. Поєднавши технологію штучного інтелекту з блокчейном, Virtuals представив інноваційні варіанти використання і викликав хвилю перспективних токенів. Очоливши цю хвилю, AIXBT злетів у 170 разів всього за два тижні, перевищивши ринкову капіталізацію в 100 млн $ і привернувши увагу інвесторів з усього світу. Отже, на які ще токени в екосистемі Virtuals варто звернути увагу? Давайте зануримося!









Luna від Virtuals (LUNA) — стала флагманським токеном протоколу Virtuals, захопивши аудиторію завдяки функції стрімінгу 24/7. Віральний успіх у TikTok і відповідність концепції агентів сприяли стрімкому зростанню ринкової капіталізації до вражаючих 240 млн $. Хоча згодом капіталізація стабілізувалася на рівні близько 78 млн $ (за даними CoinGecko), останні відновлення демонструють, що LUNA зберігає сильну привабливість на ринку. Завдяки передовим технологіям і значному розголосу в індустрії розваг, LUNA є токеном, який інвесторам варто тримати в полі зору.













GAME by Virtuals (GAME) використовує передових ШІ-агентів для обробки складних запитів, надання розумного зворотного зв'язку та постійного вдосконалення через навчання. Завдяки використанню довгострокової пам'яті, що поєднує досвід, рефлексію та динамічні характеристики, GAME демонструє відмінні результати у прийнятті рішень та адаптивності. З моменту запуску у жовтні 2024 року ринкова капіталізація GAME досягла 49 млн $ (за даними CoinGecko). Завдяки постійному розвитку технологій і великому потенціалу у сфері ШІ-рішень, GAME має всі шанси стати ключовим гравцем у цій галузі.

















Satoshi AI Agent by Virtuals (SAINT) перетворює складні дані блокчейну на чіткі, дієві інсайти за допомогою ШІ та глибинного навчання. Майбутній Full Access Terminal інтегруватиме дані з Nansen, Dune, Arkham та CoinGecko, що допоможе користувачам приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення. Завдяки унікальній моделі користувачі можуть отримати доступ до інструментів SAINT, сплачуючи 99 $ на місяць або утримуючи 250 000 токенів SAINT. З ринковою капіталізацією в 17 млн $ і швидким зростанням, SAINT має всі шанси змінити підхід до аналітики блокчейн-даних.













sekoia by Virtuals (SEKOIA) змінює венчурний капітал у блокчейні, використовуючи прозорість на основі ШІ та відкриті дані. Розроблений як повністю автономний агент VC, SEKOIA встановлює нові стандарти справедливості та інновацій у криптоінвестиціях. Хоча проєкт ще знаходиться на етапі розвитку, його унікальна інвестиційна структура вже зробила SEKOIA важливим проєктом в екосистемі Virtuals. З ринковою капіталізацією в 23 млн $ і швидким зростанням, це проєкт, на який варто звернути увагу.













VaderAI by Virtuals (VADER) має на меті стати інвестиційним менеджером на основі ШІ, працюючим за моделлю DAO, з повністю автономними можливостями для торгівлі. Згідно з його Litepaper, VADER є першим ШІ-агентом, здатним виконувати повний процес торгівлі, включаючи дослідження, моделювання стратегії та виконання ончейн.





Нещодавно VaderAI посилив свою технічну експертизу, залучивши команду з трьох інженерів ШІ. Його автономні можливості з торгівлі та інтеграції з платформами, такими як Arkham, Etherscan і CoinGecko, роблять його значущим гравцем у сфері інвестицій на основі ШІ та ринкових стратегій. Наразі, оцінений в 39 млн $, VaderAI продемонстрував зростання більше ніж на 190% за короткий час, що вказує на сильний імпульс розвитку.

















WAI Combinator від Virtuals ( WAI ) — це передовий агент-акселератор ШІ, створений для підвищення ефективності та прийняття рішень через автономне навчання. Запуск планується у січні 2025 року, і WAI обіцяє стати розумнішим і більш досконалим рішенням для застосування ШІ. З ринковою капіталізацією в 1,3 млн $, WAI наразі невеликий, але його інноваційний підхід і акцент на автоматизацію роблять його рушійною силою в розвитку ШІ-акселерації та технологій інтелектуальних агентів.

















MUSIC від Virtuals (MUSIC) — DJ-агент на основі ШІ від Agentstarter, використовує передові технології штучного інтелекту для створення музичних відео та переосмислення розважального досвіду. З ринковою капіталізацією 5,5 млн $ та 60% свого постачання, що було надано через аірдроп трейдерам Base, MUSIC вже привертає увагу. Оскільки він розвивається в сфері розваг, MUSIC має всі шанси привернути ще більше уваги з боку користувачів та інвесторів.













Токени ШІ-агентів від протоколу Virtuals започатковують революцію в блокчейн-просторі. Від віртуальних агентів і ботів для торгівлі до керівників венчурного капіталу та творців музики на основі ШІ, ці токени демонструють революційний потенціал штучного інтелекту, одночасно вносячи нову енергію в крипторинки. З появою нових проєктів, токени екосистеми Virtuals мають усі шанси стати наступною великою інвестиційною тенденцією. Стеження за цими проєктами та глибоке занурення в них може призвести до значних винагород у майбутньому, що ґрунтується на ШІ.





