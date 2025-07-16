Дослідження ШІ-агентів у секторі написів: огляд можливостей для розвитку та інвестицій

Стрімке зростання технологій Web3 спричинило появу нових секторів, серед яких сектор ШІ-агентів є одним із головних гравців. Хоча він може здатися відмінним від сектора написів попереднього року, обидва сектори мають схожі стратегії розвитку, ринкові тенденції та конкурентну динаміку. У цій статті розглядається еволюція сектору написів і досліджуються потенційні траєкторії розвитку та інвестиційні можливості в секторі ШІ-агентів.









Сектори ШІ-агентів і написів спочатку переживали стрімке зростання, яке стимулювалося емісією активів, що викликало значний ажіотаж на ринку. Сектор написів набрав обертів з появою токенів BRC20, які використовували «перевагу першопрохідця», створюючи дефіцит і стимулюючи конкуренцію за першість і раннє домінування на ринку. Це швидко призвело до FOMO (fear of missing out (страх упустити можливість)) і припливу інвестицій, що врешті-решт призвело до утворення спекулятивної бульбашки. Аналогічно, сектор ШІ-агентів став свідком сплеску, спричиненого FOMO. Поява концепції ШІ-агентів призвела до створення таких мемкоїнів, як *URLS-Goat_USDT*, *URLS-ACT_USDT* і *URLS-FARTCOIN_USDT*. Ці токени приваблюють інвесторів насамперед тематичним хайпом і можливістю бути першопрохідцями, а не очевидними технологічними інноваціями, що є відображенням спекулятивної бульбашки, яка спостерігалася на ранніх стадіях розвитку сектору написів.





Однак, на відміну від сектору написів, ШІ-агентам притаманний значний потенціал застосування. Завдяки інтеграції таких технологій, як обробка природної мови, розмовна генерація та генерація зображень, ШІ-агенти починають демонструвати свої технічні можливості та ринковий потенціал. Як наслідок, фаза «бульбашки» в секторі ШІ-агентів була відносно нетривалою, але повна реалізація його технологій і застосувань потребуватиме більше часу і розвитку.









Наслідуючи траєкторію сектору написів, ринок ШІ-агентів, ймовірно, перейде від нинішньої спекулятивної фази до фази, що характеризується інтенсивною конкуренцією між конкуруючими технологічними стандартами. У секторі написів поява різноманітних фреймворків, таких як ARC20, SRC20, DRC20 і Runes, сприяла зростанню ринку, одночасно посилюючи конкуренцію за технічну перевагу.





Сектор ШІ-агентів готовий пройти подібний еволюційний шлях. Наразі безліч проєктів, серед яких ELIZA, ARC та Swarms, змагаються за домінування у встановленні переважаючих технічних стандартів. У міру того, як розвивається це конкурентне середовище, ключові показники, такі як технічна складність, активність на GitHub, досвід розробників та залучення спільноти, все більше визначатимуть довгострокову життєздатність проєкту та його позицію на ринку.





На цьому етапі часто буває складно оцінити якість технічних стандартів. Хоча початкову оцінку можна зробити за допомогою GitHub та досвіду команди, ринкова перевірка та технологічна реалізація потребують часу. Інвестори повинні бути обережними, зосереджуючись на проєктах з довгостроковим потенціалом технологічного розвитку та сильною підтримкою спільноти.









Пройшовши через емісію активів і конкуренцію технічних стандартів, сектор написів переорієнтувався на інфраструктуру і розробку рівня 2, щоб знайти застосування в реальному світі. Аналогічно, сектор ШІ-агентів рухається в напрямку інтеграції з блокчейном. Щоб повністю розкрити свій потенціал, ШІ-агенти повинні впровадити децентралізацію, прозорість і можливості смартконтрактів у свої застосунки. Ця інтеграція матиме вирішальне значення для вирішення таких важливих проблем, як масштабоване сховище пам'яті, мультимодальна взаємодія та встановлення довіри. Використовуючи блокчейн, ШІ-агенти можуть прозоро вести облік взаємодій і процесів прийняття рішень, а також впроваджувати механізми стимулювання, заохочуючи розробників і спільноти до більш активної участі.





Ця тенденція відкриває значні інвестиційні можливості в секторі ШІ-агентів. ШІ-агенти на базі блокчейну можуть використовувати смартконтракти для автоматизації, стимулюючи зростання децентралізованих фінансів (DeFi), NFT та інших Web3-застосунків. У міру розвитку технології блокчейну, «блокчейнізація» ШІ-агентів стане ключовим інвестиційним напрямком, залучаючи фінансування для інфраструктури та технологічних інновацій.









Хоча сектор ШІ-агентів стрімко зростає, на ринку все ще панує невизначеність. Ось ключові стратегії, які варто розглянути інвесторам:





Оцініть технологію та якість проєкту: хоча з'являється багато проєктів зі створення ШІ-агентів, не всі з них мають потенціал для успіху. Інвестори повинні оцінити технологію, команду та можливості застосування проєкту в реальному світі. Проєкти зі сильною командою, постійними технологічними оновленнями та практичними прикладами використання мають більше шансів на успіх.

Слідкуйте за трендом «блокчейнізації»: інтеграція блокчейну та штучного інтелекту є ключовим трендом майбутнього. Розвиток децентралізованого ШІ, ймовірно, призведе до збільшення інвестицій в інфраструктуру блокчейну та платформи смартконтрактів.

Інвестуйте у проєкти на ранніх стадіях : проєкти на ранніх стадіях пов'язані з більшими ризиками, але можуть принести значні прибутки, якщо вони демонструють технологічні прориви та мають сильну підтримку спільноти. Інвестори повинні надавати перевагу проєктам з практичним застосуванням.

Зосередьтеся на довгостроковому розвитку: сектор ШІ-агентів пройде через фази спекуляцій і ринкових коливань. Інвесторам слід запастися терпінням, уникати короткострокових FOMO і зосередитися на проєктах, які демонструють довгостроковий потенціал для інновацій та зростання.









Еволюція ринку, від сектора написів до сектора ШІ-агентів, ілюструє природний перехід від емісії активів і конкуренції за технічні стандарти до інтеграції з блокчейном. Як зростаюча сила у Web3, ШІ-агенти сприяють більш глибокій конвергенції блокчейну і штучного інтелекту. Хоча наразі ринок переживає фази спекуляцій і стандартної конкуренції, постійний розвиток технологій і розширення можливостей застосування позиціонують сектор ШІ-агентів як перспективну сферу для майбутніх інвестицій. Для інвесторів виявлення та капіталізація цих нових можливостей може призвести до значних прибутків і потенційних проривів.





