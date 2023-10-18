MEXC Hesabından Google Authenticator Bağlantısı Nasıl Kaldırılır?













Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Ardından, ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan profil simgesine tıklayın ve [Güvenlik] seçeneğini seçin.









Güvenlik sayfasında, "MEXC/Google Authenticator" seçeneğinin sağında bulunan [Kaldır] butonuna tıklayın.









[Kodu Al] seçeneğine tıklayarak, hesabınıza bağlı e-posta adresinize / cep telefonu numaranıza gönderilen doğrulama kodunu ve ardından Google Authenticator kodunu girin.

Bilgileri doldurduktan sonra, Google Authenticator bağlantısını başarıyla kaldırmak için [Gönder] butonuna tıklayın.









Google Authenticator'ınız kaybolursa ve bağlantı kaldırma işlemi sırasında "MEXC/Google Authenticator Kodu" alanını dolduramazsanız, aşağıdaki [Güvenlik doğrulaması sıfırlansın mı?] seçeneğine tıklayabilirsiniz.





"Güvenlik Doğrulamasını Sıfırla" sayfasında, "Google Authenticator'ı Sıfırla" seçeneğini işaretleyin ve [Sıfırla] butonuna tıklayın.









[Kodu Al] seçeneğine tıklayarak hesabınıza bağlı e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin ve [Onayla] butonuna tıklayın.









Son giriş tarihini girin ve giriş yapılan ülke veya bölgeyi seçin. Son işlem gören çiftler ve MEXC'deki mevcut toplam varlıklarınız bölümlerini doldurun. Ardından, [Sonraki] butonuna tıklayın.









"Güvenlik Doğrulamasını Sıfırla" sayfasında, ulaşılabilir cep telefonu numaranızı girin ve SMS doğrulama kodunu alın. Ardından, kimlik kartınızı tutarken bir fotoğrafınızı çekin. "Hükümleri okudum ve anladım" seçeneğini işaretleyin ve [Gönder] butonuna tıklayın.





Talebinizi gönderdikten sonra, başvurunuz MEXC canlı destek ekibimiz tarafından incelenecektir. Talebiniz 1 iş günü içerisinde işleme alınacaktır. İnceleme onaylandıktan sonra, Google Authenticator bağlantınız kaldırılacaktır.









Güvenlik sayfasına döndüğünüzde, hesabınız için Google Authenticator bağlantısının başarıyla kaldırıldığını görebilirsiniz.





Google Authenticator bağlantısını kaldırdıktan sonra, çekim ve varlık transferi işlemlerinin 24 saat boyunca askıya alınacağını lütfen göz önünde bulundurun.













Aşağıdaki bölümde, tanıtım amacıyla uygulamanın iOS sürümü kullanılmıştır, ancak süreç Android kullanıcıları için de aynıdır.





MEXC Uygulamasının ana sayfasında, sol üst köşede bulunan profil simgesine dokunun ve [Güvenlik] seçeneğini seçin. Güvenlik sayfasında, Google Authenticator bağlantı kaldırma işlemi için [Google Authenticator] seçeneğine dokunun.





Hesap şifresini, e-posta/SMS doğrulama kodunu ve Google Authenticator kodunu girin. Ardından, [Onayla] butonuna dokunun. Bu işlemlerin ardından, Google Authenticator bağlantısı başarıyla kaldırılacaktır.





Google Authenticator'ınız kaybolursa ve bağlantı kaldırma işlemi sırasında "MEXC/Google Authenticator Kodu" alanını dolduramazsanız, aşağıdaki [Güvenlik Doğrulaması Sıfırlansın mı?] seçeneğine dokunabilirsiniz .









"Güvenlik Doğrulamasını Sıfırla" sayfasında, "Google Authenticator'ı Sıfırla" seçeneğini işaretleyin ve [Sıfırla] butonuna dokunun.





[Kodu Al] seçeneğine dokunarak hesabınıza bağlı e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin ve [Gönder] butonuna dokunun.





Son giriş tarihini girin ve giriş yapılan ülke veya bölgeyi seçin. Son işlem gören çiftler ve MEXC'deki mevcut toplam varlıklarınız bölümlerini doldurun. Ardından, [Sonraki] butonuna tıklayın.





"Güvenlik Doğrulamasını Sıfırla" sayfasında, ulaşılabilir cep telefonu numaranızı girin ve SMS doğrulama kodunu alın. Ardından, kimlik kartınızı tutarken bir fotoğrafınızı çekin. "Hükümleri okudum ve anladım" seçeneğini işaretleyin ve [Gönder] butonuna tıklayın.





Talebinizi gönderdikten sonra, başvurunuz MEXC canlı destek ekibimiz tarafından incelenecektir. Talebiniz 1 iş günü içerisinde işleme alınacaktır. İnceleme onaylandıktan sonra, Google Authenticator bağlantınız kaldırılacaktır.









Güvenlik sayfasına döndüğünüzde, hesabınız için Google Authenticator bağlantısının başarıyla kaldırıldığını görebilirsiniz.









Google Authenticator bağlantısını kaldırdıktan sonra, çekim ve varlık transferi işlemlerinin 24 saat boyunca askıya alınacağını lütfen göz önünde bulundurun.



