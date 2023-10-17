MEXC Google Authenticator Yeni Bir Cep Telefonuna Nasıl Aktarılır?





MEXC platformu, kullanıcı hesaplarının güvenliğini sağlamak için, kullanıcıların cep telefonu numarası, e-posta adresi ve Google Authenticator dâhil olmak üzere en az iki güvenlik doğrulama yöntemini hesaplarına bağlamalarını gerektiren iki faktörlü bir kimlik doğrulama mekanizması kullanır.





Eğer cep telefonunuzu değiştirdiyseniz ve MEXC hesabınızda, iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinden biri olan Google Authenticator etkinleştirilmişse, yeni cep telefonunuzda MEXC hesabınıza giriş yaparken Google Authenticator kodunu girmeniz gerekir. Bu durumda, Google Authenticator uygulamasını eski cep telefonunuzdan yeni cep telefonunuza önceden aktarmış olmanız gerekir.









Bu içerikte, iOS işletim sistemine sahip bir cihaz örnek alınmıştır. Android işletim sistemine sahip cihazlarda buton düzeni farklı olabilir ancak genel süreç benzerdir.





1. Yeni cep telefonunuza Google Authenticator uygulamasını yükleyin.





iOS kullanıcısıysanız, App Store'a giriş yaparak "Google Authenticator" araması yapın ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Google Authenticator uygulamasını indirin.





Android kullanıcısıysanız, Google Play Store'a giriş yaparak "Google Authenticator" araması yapın ve Google Authenticator uygulamasını indirin.









2. Eski cep telefonunuzda Google Authenticator uygulamasını açın ve sol üst köşedeki [≡] simgesine tıklayın.









3. [Hesapları aktar] seçeneğine tıklayın. Ardından, [Devam et] seçeneğini seçin ve yüz tanıma işlemini tamamlayın veya şifreyi girin.









4. Dışa aktarmak istediğiniz doğrulama kodlarını seçin. Varsayılan olarak tüm doğrulama kodları seçilidir. Dışa aktarmak istemediğiniz kodların seçimini kaldırmak için sol taraftaki [✓] simgesine dokunabilirsiniz. Seçiminizi tamamladıktan sonra [Dışa aktar] seçeneğine dokunun.









5. Yeni cep telefonunuzda Google Authenticator uygulamasını açın. Sağ alt köşedeki [ + ] simgesine dokunun, [QR kodunu tara] seçeneğini seçin. Ardından eski cep telefonunuzdaki Google Authenticator uygulamasını açın ve kare kodu tarayın.





Taradıktan sonra eski cep telefonunuzda [Sonraki] seçeneğine dokunun ve doğrulama kodu verilerinin kaydedileceği formatı seçin. Büyük miktarda doğrulama kodu verisini dışa aktarıyorsanız, birden çok kez kare kod taramanız gerekebilir.





Hesap güvenliği için, [Dışa aktarılan tüm hesapları kaldır (Önerilen)] seçeneğini seçin. Ardından [Bitti] seçeneğine tıklayın. Bu şekilde, eski cep telefonunuzdaki Google Authenticator uygulaması, dışa aktardığınız doğrulama kodu verilerini içermeyecektir.









6. Yeni cep telefonunuzdaki Google Authenticator uygulamasında kare kodu taradıktan sonra, Google Authenticator'da veri aktarımını tamamlamak için [Tamam] seçeneğine tıklayın.







