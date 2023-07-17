Google Authenticator'ı Bağlama









Google Authenticator , SMS tabanlı dinamik doğrulamaya benzer şekilde çalışan dinamik bir şifre aracıdır. Bağlandıktan sonra, her 30 saniyede bir dinamik doğrulama kodu oluşturur. Cep telefonlarında çevrimdışı modda bile kullanılabilir.









Google Authenticator'ı etkinleştirdikten sonra, MEXC 'de giriş yapma, alım satım ve varlık çekme güvenliği önemli ölçüde artacak ve hesap şifrelerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasından kaynaklanan mali zarar olasılığı etkili bir şekilde azaltılacaktır.









iOS kullanıcıları için: Denizaşırı bir Apple Kimliği kullanarak App Store'da oturum açın ve "Google Authenticator" araması yapın.

Android kullanıcıları için: Google Play Store'da oturum açın ve "Google Authenticator" araması yapın.









1. Adım: Hesabınıza giriş yapın, sağ üst köşedeki profil simgesine tıklayın. [Güvenlik] seçeneğine tıklayın.





2. Adım: MEXC/Google Authenticator'ı Etkinleştir seçeneğine tıklayın.









3. Adım: Google Authenticator'ı indirip yüklediyseniz, doğrudan [Sonraki] butonuna tıklayın. Yüklemediyseniz, yüklemek ve indirmek için sayfadaki QR kodunu tarayabilirsiniz.





iOS kullanıcıları, takip edilmesi gereken adımları gösteren demo videosu için App Store seçeneğine tıklayabilirler. Android kullanıcıları, takip edilmesi gereken adımları gösteren demo videosu için seçeneğine tıklayabilirler . Google Play seçeneğine tıklayabilirler









4. Adım: Google Authenticator'ı açın, QR kodunu tarayın. Ayrıca, anahtarı kopyalayıp Google Authenticator'a ekleyebilirsiniz.





Aynı zamanda, lütfen anahtarınızın bir yedeğini güvenli bir yerde saklamayı unutmayın. Anahtar, cep telefonunuzu değiştirmeniz veya kaybetmeniz durumunda Google Authenticator'ın kurtarılması için kullanılacaktır. Lütfen bağlamadan önce yukarıda belirtilen anahtarı yedeklediğinizden ve kaydettiğinizden emin olun.









5. Adım: [Kodu Al] seçeneğine tıklayın. MEXC hesabınıza bağlı e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu ve Google Authenticator'dan kopyaladığınız kodu girin. İlgili kodları girdikten sonra Google Authenticator'ı bağlamak için [Gönder] butonuna tıklayın.



