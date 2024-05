MEXC, TON (The Open Network) Projesine Stratejik Yatırım Anlaşmasını Duyurdu

En düşük ücretlere sahip küresel kripto para borsası MEXC'nin bir yan kuruluşu olan MEXC Ventures, TON (The Open Network) ile resmi bir stratejik yatırım anlaşması imzaladığını duyurdu. TON, milyarlarca kullanıcının dijital mülkiyet deneyimi yaşamasını sağlamayı amaçlayan, Telegram ile entegre bir blok zinciri ekosistemidir.





The Open Network'ün kısaltması olan TON, resmi olarak 2021 yılında piyasaya sürüldü. Bu ekosistem, yaklaşık 800 milyon Telegram kullanıcısını kripto para dünyasına bağlayan bir köprü görevi görüyor. Ekip, TON'u düşük bariyerli bir kullanım senaryosuna ve büyük bir trafik giriş noktasına dönüştürmeye amaçlıyor ve böylece daha fazla kullanıcının kripto para birimi varlıklarına hızlı ve kolay bir şekilde sahip olmasını sağlıyor.





13 Eylül 2023'te Singapur'daki Token 2049 konferansı sırasında TON Vakfı, Telegram ile stratejik entegrasyonunu kamuya açıkladı ve hizmetlerini yaklaşık 800 milyon kullanıcıdan oluşan bir kullanıcı tabanına genişletti. TG botlarının popülaritesindeki son artış, dikkatleri TON ağına ve ekosistem hizmetlerine daha fazla çekti. Bu gelişmelerin artan sayıda kullanıcıyı çekmesi ve TON ağının genişlemesini daha da hızlandırması bekleniyor.





TON ağının yerel kripto para birimi Toncoin, akıllı sözleşmelerin yürütülmesi, merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) kullanılması ve yönetime katılım için ödeme yapmak için kullanılabilmektedir. Ek olarak ekip, ekosistemin gelişimini teşvik etmek ve desteklemek için Toncoin'in bir kısmını TON Vakfı'na ayırıyor. Bugüne kadar TON ekosistemi, cüzdanları, DeFi protokollerini, merkeziyetsiz borsaları (DEX'ler), oyunları, NFT'leri, zincirler arası köprüleri ve sosyal medyayı kapsayan çok sayıda uygulamaya sahiptir ve bu da ona nispeten iyi kurulmuş bir temel altyapı sağlar.





MEXC Ventures, kripto para birimi endüstrisinin gelişimini yönlendirme konusunda uzun süredir devam eden bir kararlılığa sahiptir. TON Vakfı ile yapılan bu stratejik ortaklık, kripto para dünyasına uygun bir geçit oluşturmayı, TON ağ ekosisteminin büyümesini teşvik etmeyi ve MEXC kullanıcılarına daha güvenli, kullanışlı ve zenginleştirici bir kripto deneyimi sunmayı amaçlıyor.





Bu ilk yatırımın ötesinde, MEXC Ventures ve TON Vakfı, blok zinciri ekosisteminin gelişimini keşfetmek ve ürün teklifleri ve pazar stratejileri açısından iş birliklerini derinleştirmek için gelecekte daha da yakın iş birliğini teşvik etmeyi planlıyor. MEXC, Mayıs 2022'de TON'u listeleyerek ve kendi platformunda yerel tokeninin alım satımını destekleyerek bu yönde adımlar atmıştı. MEXC ve TON arasındaki bu iş birliği, blok zinciri endüstrisini yeni bir çağa taşımaya, kullanıcılar, geliştiriciler ve yatırımcılar için daha fazla fırsat yaratmaya ve blok zinciri teknolojisinin yaygın şekilde benimsenmesini sağlamaya hazırlanıyor.









MEXC, yüksek performanslı eşleştirme teknolojisini kullanan ve kripto para birimi endüstrisinde vadeli işlem alım satımı alanında sürekli olarak lider konumunu koruyan merkezi bir kripto para borsasıdır. Piyasadaki en düşük işlem ücretleri, günün her saati sektör lideri hizmet yanıtları sunan profesyonel bir ekip ve kusursuz bir alım satım deneyimi ile MEXC, dünya çapında 170'den fazla ülkede 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olmasıyla sektördeki kullanıcılar tarafından büyük saygı görmektedir. MEXC, kuruluşundan bu yana her zaman "Önce Kullanıcılar, Ekip Çalışması Karşılıklı Başarı Getirir" değerine bağlı kalmıştır. Kullanıcı memnuniyeti her zaman yol gösterici kriter olmuştur. MEXC'nin hizmet alanındaki geniş beğenisinin temel nedeni, kullanıcı memnuniyetini sağlama konusundaki kararlılığıdır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin: