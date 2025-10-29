ราคาปัจจุบัน Xian วันนี้ คือ 0.0072897 USD ติดตามการอัปเดตราคา XIAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XIAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Xian วันนี้ คือ 0.0072897 USD ติดตามการอัปเดตราคา XIAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XIAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.0072897
-0.30%1D
Xian (XIAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:27:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Xian (XIAN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.33%

-0.37%

+3.41%

+3.41%

ราคาเรียลไทม์ Xian (XIAN) คือ $0.0072897 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXIAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00728964 และราคาสูงสุด $ 0.007323 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XIAN คือ $ 0.01054213 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00287465

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XIAN มีการเปลี่ยนแปลง -0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Xian (XIAN) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Xian คือ $ 126.10K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XIAN คือ 17.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 111109835.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 809.96K

ประวัติราคา Xian (XIAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Xian เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xian เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008104360
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xian เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xian เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.37%
30 วัน$ -0.0008104360-11.11%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Xian (USD)

Xian (XIAN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Xian (XIAN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Xian

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Xian ตอนนี้!

XIAN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Xian (XIAN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Xian (XIAN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XIANโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Xian (XIAN)

วันนี้ Xian (XIAN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XIAN เป็นUSD คือ 0.0072897 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XIAN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XIAN เป็น USD คือ $ 0.0072897 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Xian คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XIAN คือ $ 126.10K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XIAN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XIAN คือ 17.30M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XIAN คือเท่าใด?
XIAN ถึงราคา ATH ที่ 0.01054213 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XIAN คือเท่าไร?
XIAN ถึงราคา ATL ที่ 0.00287465 USD
ปริมาณการเทรดของ XIAN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XIAN คือ -- USD
ปีนี้ XIAN จะสูงขึ้นอีกไหม?
XIAN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XIAN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:27:50 (UTC+8)

