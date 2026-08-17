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ราคาปัจจุบัน Wrapped SOPH วันนี้ คือ 0.00443672 USD มูลค่าตลาด WSOPH เท่ากับ 57,041 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSOPH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped SOPH วันนี้ คือ 0.00443672 USD มูลค่าตลาด WSOPH เท่ากับ 57,041 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSOPH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped SOPH ราคา (WSOPH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WSOPH เป็น USD

$0.00443672
$0.00443672$0.00443672
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped SOPH (WSOPH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:26:29 (UTC+8)

ราคา Wrapped SOPH วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped SOPH (WSOPH) วันนี้ $ 0.00443672, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WSOPH เป็น USD คือ $ 0.00443672 ต่อ WSOPH.

Wrapped SOPH มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 57,041 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 13.63M WSOPH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WSOPH เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.050275 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00437646

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WSOPH เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.04.

Wrapped SOPH (WSOPH) ข้อมูลการตลาด

$ 57.04K
$ 57.04K$ 57.04K

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

$ 57.05K
$ 57.05K$ 57.05K

13.63M
13.63M 13.63M

13,628,042.95521326
13,628,042.95521326 13,628,042.95521326

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped SOPH คือ $ 57.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.04 อุปทานหมุนเวียนของ WSOPH คือ 13.63M โดยมีอุปทานรวมที่ 13628042.95521326 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.05K

ประวัติราคา Wrapped SOPH USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.050275
$ 0.050275$ 0.050275

$ 0.00437646
$ 0.00437646$ 0.00437646

--

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Wrapped SOPH (WSOPH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SOPH เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SOPH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000685513
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SOPH เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007812913
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SOPH เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0000685513-1.54%
60 วัน$ -0.0007812913-17.60%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Wrapped SOPH

การคาดการณ์ราคา Wrapped SOPH (WSOPH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WSOPH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped SOPH (WSOPH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped SOPH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped SOPH จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WSOPH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped SOPH

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หมวดหมู่ :

Wrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped SOPH

ราคาปัจจุบันของ Wrapped SOPH คือเท่าไร?

ราคาสดของ Wrapped SOPH (WSOPH) คือ ฿0.1432857929326584496000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Wrapped SOPH ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Wrapped SOPH อยู่ในอันดับที่ #-- ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1842163.78646201938000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ WSOPH มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ WSOPH คือ 13628042.95521326 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Wrapped SOPH เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Wrapped SOPH เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Wrapped SOPH ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Wrapped SOPH เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿1.62365288764884950000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.1413396701477808828000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ WSOPH ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Wrapped SOPH?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Wrapped-Tokens การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped SOPH

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:26:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped SOPH (WSOPH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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