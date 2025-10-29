ราคาปัจจุบัน WLF TOKEN วันนี้ คือ 0.00186906 USD ติดตามการอัปเดตราคา WLF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WLF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน WLF TOKEN วันนี้ คือ 0.00186906 USD ติดตามการอัปเดตราคา WLF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WLF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

WLF TOKEN ราคา (WLF)

ราคาปัจจุบัน 1 WLF เป็น USD

$0.00186906
$0.00186906$0.00186906
-0.40%1D
WLF TOKEN (WLF) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา WLF TOKEN (WLF) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00186476
$ 0.00186476$ 0.00186476
ต่ำสุด 24h
$ 0.00187905
$ 0.00187905$ 0.00187905
สูงสุด 24h

$ 0.00186476
$ 0.00186476$ 0.00186476

$ 0.00187905
$ 0.00187905$ 0.00187905

$ 0.0021434
$ 0.0021434$ 0.0021434

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-0.53%

-4.09%

-4.09%

ราคาเรียลไทม์ WLF TOKEN (WLF) คือ $0.00186906 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWLF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00186476 และราคาสูงสุด $ 0.00187905 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WLF คือ $ 0.0021434 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WLF มีการเปลี่ยนแปลง +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.53% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

WLF TOKEN (WLF) ข้อมูลการตลาด

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

--
----

$ 37.40M
$ 37.40M$ 37.40M

2.75B
2.75B 2.75B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WLF TOKEN คือ $ 5.14M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WLF คือ 2.75B โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 37.40M

ประวัติราคา WLF TOKEN (WLF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา WLF TOKEN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WLF TOKEN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0043028456
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WLF TOKEN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WLF TOKEN เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.53%
30 วัน$ +0.0043028456+230.21%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา WLF TOKEN (USD)

WLF TOKEN (WLF) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ WLF TOKEN (WLF) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ WLF TOKEN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา WLF TOKEN ตอนนี้!

WLF เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ WLF TOKEN (WLF)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ WLF TOKEN (WLF) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WLFโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WLF TOKEN (WLF)

วันนี้ WLF TOKEN (WLF) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WLF เป็นUSD คือ 0.00186906 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WLF เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WLF เป็น USD คือ $ 0.00186906 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ WLF TOKEN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WLF คือ $ 5.14M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WLF คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WLF คือ 2.75B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WLF คือเท่าใด?
WLF ถึงราคา ATH ที่ 0.0021434 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WLF คือเท่าไร?
WLF ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ WLF คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WLF คือ -- USD
ปีนี้ WLF จะสูงขึ้นอีกไหม?
WLF อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WLF เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
