ราคาปัจจุบัน WeWay วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา WWY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WWY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WWY

ข้อมูลราคา WWY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WWY

โทเคโนมิกส์ WWY

การคาดการณ์ราคา WWY

WeWay โลโก้

WeWay ราคา (WWY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WWY เป็น USD

--
----
-0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
WeWay (WWY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:25:19 (UTC+8)

ข้อมูลราคา WeWay (WWY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.080202
$ 0.080202$ 0.080202

$ 0
$ 0$ 0

+1.31%

-0.75%

+41.58%

+41.58%

ราคาเรียลไทม์ WeWay (WWY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWWY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WWY คือ $ 0.080202 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WWY มีการเปลี่ยนแปลง +1.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +41.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

WeWay (WWY) ข้อมูลการตลาด

$ 105.47K
$ 105.47K$ 105.47K

--
----

$ 108.28K
$ 108.28K$ 108.28K

6.82B
6.82B 6.82B

6,999,999,999.0
6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WeWay คือ $ 105.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WWY คือ 6.82B โดยมีอุปทานรวมที่ 6999999999.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 108.28K

ประวัติราคา WeWay (WWY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา WeWay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WeWay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WeWay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WeWay เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.75%
30 วัน$ 0+27.95%
60 วัน$ 0+35.45%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา WeWay (USD)

WeWay (WWY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ WeWay (WWY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ WeWay

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา WeWay ตอนนี้!

WWY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ WeWay (WWY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ WeWay (WWY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WWYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WeWay (WWY)

วันนี้ WeWay (WWY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WWY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WWY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WWY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ WeWay คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WWY คือ $ 105.47K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WWY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WWY คือ 6.82B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WWY คือเท่าใด?
WWY ถึงราคา ATH ที่ 0.080202 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WWY คือเท่าไร?
WWY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ WWY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WWY คือ -- USD
ปีนี้ WWY จะสูงขึ้นอีกไหม?
WWY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WWY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:25:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WeWay (WWY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

