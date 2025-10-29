Wakehacker by Virtuals ราคา (WAKEAI)
-4.50%
+3.61%
+73.78%
+73.78%
ราคาเรียลไทม์ Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAKEAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAKEAI คือ $ 0.00132264 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAKEAI มีการเปลี่ยนแปลง -4.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.61% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +73.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wakehacker by Virtuals คือ $ 299.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAKEAI คือ 650.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 461.27K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wakehacker by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wakehacker by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wakehacker by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wakehacker by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+3.61%
|30 วัน
|$ 0
|+15.68%
|60 วัน
|$ 0
|-11.49%
|90 วัน
|$ 0
|--
wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.
Core Functionality:
Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.
Service Model:
Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAKEAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
