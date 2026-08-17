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ราคาปัจจุบัน VulgarTycoon วันนี้ คือ 0.878043 USD มูลค่าตลาด VIN เท่ากับ 14,596,909 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน VulgarTycoon วันนี้ คือ 0.878043 USD มูลค่าตลาด VIN เท่ากับ 14,596,909 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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VulgarTycoon ราคา (VIN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VIN เป็น USD

$0.87811
$0.87811$0.87811
-5.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
VulgarTycoon (VIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:03:13 (UTC+8)

ราคา VulgarTycoon วันนี้

ราคาปัจจุบัน VulgarTycoon (VIN) วันนี้ $ 0.878043, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VIN เป็น USD คือ $ 0.878043 ต่อ VIN.

VulgarTycoon มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 14,596,909 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.62M VIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VIN เทรดระหว่าง $ 0.877905 (ต่ำ) กับ $ 0.890605 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.33 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.333705

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VIN เคลื่อนไหว -0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14.41% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 110.12K.

VulgarTycoon (VIN) ข้อมูลการตลาด

$ 14.60M
$ 14.60M$ 14.60M

$ 110.12K
$ 110.12K$ 110.12K

$ 14.58M
$ 14.58M$ 14.58M

16.62M
16.62M 16.62M

16,624,000.0
16,624,000.0 16,624,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VulgarTycoon คือ $ 14.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 110.12K อุปทานหมุนเวียนของ VIN คือ 16.62M โดยมีอุปทานรวมที่ 16624000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.58M

ประวัติราคา VulgarTycoon USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.877905
$ 0.877905$ 0.877905
ต่ำสุด 24h
$ 0.890605
$ 0.890605$ 0.890605
สูงสุด 24h

$ 0.877905
$ 0.877905$ 0.877905

$ 0.890605
$ 0.890605$ 0.890605

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.333705
$ 0.333705$ 0.333705

-0.62%

-1.86%

-14.41%

-14.41%

ประวัติราคา VulgarTycoon (VIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VulgarTycoon เป็น USD เท่ากับ $ -0.01672281257002628
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VulgarTycoon เป็น USD เท่ากับ $ +0.1639143843
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VulgarTycoon เป็น USD เท่ากับ $ +1.1056188383
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VulgarTycoon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000031368800138

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.01672281257002628-1.86%
30 วัน$ +0.1639143843+18.67%
60 วัน$ +1.1056188383+125.92%
90 วัน$ -0.0000031368800138-0.00%

การคาดการณ์ราคา VulgarTycoon

การคาดการณ์ราคา VulgarTycoon (VIN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VIN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา VulgarTycoon (VIN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ VulgarTycoon อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา VulgarTycoon จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VIN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา VulgarTycoon

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VulgarTycoon (VIN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain Ecosystem

เกี่ยวกับ VulgarTycoon

ราคาตลาดปัจจุบันของ VulgarTycoon คือเท่าไร?

VulgarTycoon มีมูลค่าอยู่ที่ ฿28.35677876538754374000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -1.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

VIN มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ VIN การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

VulgarTycoon มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ VIN คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 16624000.0 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ VulgarTycoon คือเท่าไร?

VulgarTycoon มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

VIN มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem โมเมนตัมของ VIN จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VulgarTycoon

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:03:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VulgarTycoon (VIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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