ราคาปัจจุบัน VOLT วันนี้ คือ 0.00342153 USD ติดตามการอัปเดตราคา XVM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XVM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XVM

ข้อมูลราคา XVM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XVM

โทเคโนมิกส์ XVM

การคาดการณ์ราคา XVM

VOLT โลโก้

VOLT ราคา (XVM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XVM เป็น USD

-16.40%1D
USD
VOLT (XVM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา VOLT (XVM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+2.32%

-16.43%

+68.99%

+68.99%

ราคาเรียลไทม์ VOLT (XVM) คือ $0.00342153 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXVM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00325205 และราคาสูงสุด $ 0.00419163 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XVM คือ $ 0.078437 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00145538

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XVM มีการเปลี่ยนแปลง +2.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -16.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +68.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

VOLT (XVM) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VOLT คือ $ 3.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XVM คือ 999.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 999872799.941501 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.42M

ประวัติราคา VOLT (XVM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VOLT เป็น USD เท่ากับ $ -0.000672678948627802
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VOLT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020989806
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VOLT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VOLT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000672678948627802-16.43%
30 วัน$ -0.0020989806-61.34%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ VOLT (XVM)

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา VOLT (USD)

VOLT (XVM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ VOLT (XVM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ VOLT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา VOLT ตอนนี้!

XVM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ VOLT (XVM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ VOLT (XVM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XVMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VOLT (XVM)

วันนี้ VOLT (XVM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XVM เป็นUSD คือ 0.00342153 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XVM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XVM เป็น USD คือ $ 0.00342153 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ VOLT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XVM คือ $ 3.42M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XVM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XVM คือ 999.87M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XVM คือเท่าใด?
XVM ถึงราคา ATH ที่ 0.078437 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XVM คือเท่าไร?
XVM ถึงราคา ATL ที่ 0.00145538 USD
ปริมาณการเทรดของ XVM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XVM คือ -- USD
ปีนี้ XVM จะสูงขึ้นอีกไหม?
XVM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XVM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VOLT (XVM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

