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ราคาปัจจุบัน Voidify วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ∅ เท่ากับ 136,417 USD ติดตามการอัปเดตราคา ∅ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Voidify วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ∅ เท่ากับ 136,417 USD ติดตามการอัปเดตราคา ∅ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Voidify ราคา (∅)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ∅ เป็น USD

$0.00014205
$0.00014205$0.00014205
-6.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Voidify (∅) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:01:29 (UTC+8)

ราคา Voidify วันนี้

ราคาปัจจุบัน Voidify (∅) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ∅ เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ∅.

Voidify มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 136,417 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 959.62M ∅ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ∅ เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00835799 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ∅ เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 850.14.

Voidify (∅) ข้อมูลการตลาด

$ 136.42K
$ 136.42K$ 136.42K

$ 850.14
$ 850.14$ 850.14

$ 136.42K
$ 136.42K$ 136.42K

959.62M
959.62M 959.62M

959,620,894.437073
959,620,894.437073 959,620,894.437073

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Voidify คือ $ 136.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 850.14 อุปทานหมุนเวียนของ ∅ คือ 959.62M โดยมีอุปทานรวมที่ 959620894.437073 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 136.42K

ประวัติราคา Voidify USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00835799
$ 0.00835799$ 0.00835799

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-5.98%

+13.71%

+13.71%

ประวัติราคา Voidify (∅) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Voidify เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Voidify เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Voidify เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Voidify เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.98%
30 วัน$ 0-39.38%
60 วัน$ 0-74.13%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Voidify

การคาดการณ์ราคา Voidify (∅) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ∅ ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Voidify (∅) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Voidify อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Voidify จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ∅ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Voidify

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Voidify

Voidify เป็นโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ที่ช่วยให้การทำธุรกรรม SOL แบบส่วนตัวและไม่สามารถติดตามได้บน Solana โดยการแยกการเชื่อมโยงระหว่างการฝากและถอนออกจากบล็อกเชน ทำให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยตัวตนได้ พร้อมมอบความเป็นส่วนตัวทางการเงินอย่างแท้จริง

ราคาสดของ Voidify คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -5.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ ∅ อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Voidify คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿4405646.06612417906000 Voidify อยู่ในอันดับที่ #5283 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

∅ มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ ∅ มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Voidify คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (959620894.437073 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Smart Contract Platform,Privacy Coins,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,Privacy และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Voidify

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:01:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Voidify (∅)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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