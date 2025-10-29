ราคาปัจจุบัน VIVA วันนี้ คือ 0.0051782 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIVA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIVA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน VIVA วันนี้ คือ 0.0051782 USD ติดตามการอัปเดตราคา VIVA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VIVA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา VIVA (VIVA) (USD)

ราคาเรียลไทม์ VIVA (VIVA) คือ $0.0051782 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVIVA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0048413 และราคาสูงสุด $ 0.00564634 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VIVA คือ $ 0.01138801 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00199132

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VIVA มีการเปลี่ยนแปลง +1.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

VIVA (VIVA) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VIVA คือ $ 5.18M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VIVA คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999996093.5222164 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.18M

ประวัติราคา VIVA (VIVA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VIVA เป็น USD เท่ากับ $ -0.000467089144792399
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VIVA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019095316
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VIVA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0048128386
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VIVA เป็น USD เท่ากับ $ +0.002637989156708484

อะไรคือ VIVA (VIVA)

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

การคาดการณ์ราคา VIVA (USD)

VIVA (VIVA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ VIVA (VIVA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ VIVA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา VIVA ตอนนี้!

VIVA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ VIVA (VIVA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ VIVA (VIVA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VIVAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VIVA (VIVA)

วันนี้ VIVA (VIVA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VIVA เป็นUSD คือ 0.0051782 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VIVA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VIVA เป็น USD คือ $ 0.0051782 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ VIVA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VIVA คือ $ 5.18M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VIVA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VIVA คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VIVA คือเท่าใด?
VIVA ถึงราคา ATH ที่ 0.01138801 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VIVA คือเท่าไร?
VIVA ถึงราคา ATL ที่ 0.00199132 USD
ปริมาณการเทรดของ VIVA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VIVA คือ -- USD
ปีนี้ VIVA จะสูงขึ้นอีกไหม?
VIVA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VIVA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
