ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VIRGEN

ข้อมูลราคา VIRGEN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VIRGEN

โทเคโนมิกส์ VIRGEN

การคาดการณ์ราคา VIRGEN

Virgen โลโก้

Virgen ราคา (VIRGEN)

ราคาปัจจุบัน 1 VIRGEN เป็น USD

$0.00073371
$0.00073371
+14.70%1D
Virgen (VIRGEN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:23:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Virgen (VIRGEN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00061825
$ 0.00061825
ต่ำสุด 24h
$ 0.00094794
$ 0.00094794
สูงสุด 24h

$ 0.00061825
$ 0.00061825

$ 0.00094794
$ 0.00094794

$ 0.03441068
$ 0.03441068

$ 0.00016912
$ 0.00016912

-9.58%

+14.13%

+241.18%

+241.18%

ราคาเรียลไทม์ Virgen (VIRGEN) คือ $0.00073152 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVIRGEN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00061825 และราคาสูงสุด $ 0.00094794 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VIRGEN คือ $ 0.03441068 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00016912

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VIRGEN มีการเปลี่ยนแปลง -9.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +14.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +241.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Virgen (VIRGEN) ข้อมูลการตลาด

$ 731.78K
$ 731.78K

--
----

$ 731.78K
$ 731.78K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Virgen คือ $ 731.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VIRGEN คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 731.78K

ประวัติราคา Virgen (VIRGEN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Virgen เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virgen เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006146765
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virgen เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000486683
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Virgen เป็น USD เท่ากับ $ -0.000349808783352657

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+14.13%
30 วัน$ +0.0006146765+84.03%
60 วัน$ -0.0000486683-6.65%
90 วัน$ -0.000349808783352657-32.34%

อะไรคือ Virgen (VIRGEN)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Virgen (USD)

Virgen (VIRGEN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Virgen (VIRGEN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Virgen

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Virgen ตอนนี้!

VIRGEN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Virgen (VIRGEN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Virgen (VIRGEN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VIRGENโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Virgen (VIRGEN)

วันนี้ Virgen (VIRGEN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VIRGEN เป็นUSD คือ 0.00073152 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VIRGEN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VIRGEN เป็น USD คือ $ 0.00073152 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Virgen คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VIRGEN คือ $ 731.78K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VIRGEN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VIRGEN คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VIRGEN คือเท่าใด?
VIRGEN ถึงราคา ATH ที่ 0.03441068 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VIRGEN คือเท่าไร?
VIRGEN ถึงราคา ATL ที่ 0.00016912 USD
ปริมาณการเทรดของ VIRGEN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VIRGEN คือ -- USD
ปีนี้ VIRGEN จะสูงขึ้นอีกไหม?
VIRGEN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VIRGEN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:23:31 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

