ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VDNA

ข้อมูลราคา VDNA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VDNA

โทเคโนมิกส์ VDNA

การคาดการณ์ราคา VDNA

VERRA DNA โลโก้

VERRA DNA ราคา (VDNA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VDNA เป็น USD

$0.00025941
$0.00025941
+0.80%1D
VERRA DNA (VDNA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:19:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา VERRA DNA (VDNA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

$ 0.01760951
$ 0.01760951

-0.52%

+0.60%

-3.02%

-3.02%

ราคาเรียลไทม์ VERRA DNA (VDNA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVDNA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VDNA คือ $ 0.01760951 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VDNA มีการเปลี่ยนแปลง -0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.60% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.02% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

VERRA DNA (VDNA) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VERRA DNA คือ $ 256.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VDNA คือ 989.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 989983463.7596511 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 256.82K

ประวัติราคา VERRA DNA (VDNA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VERRA DNA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VERRA DNA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VERRA DNA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VERRA DNA เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.60%
30 วัน$ 0-65.36%
60 วัน$ 0-90.18%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

การคาดการณ์ราคา VERRA DNA (USD)

VERRA DNA (VDNA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ VERRA DNA (VDNA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ VERRA DNA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา VERRA DNA ตอนนี้!

VDNA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ VERRA DNA (VDNA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ VERRA DNA (VDNA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VDNAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VERRA DNA (VDNA)

วันนี้ VERRA DNA (VDNA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VDNA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VDNA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VDNA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ VERRA DNA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VDNA คือ $ 256.82K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VDNA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VDNA คือ 989.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VDNA คือเท่าใด?
VDNA ถึงราคา ATH ที่ 0.01760951 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VDNA คือเท่าไร?
VDNA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ VDNA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VDNA คือ -- USD
ปีนี้ VDNA จะสูงขึ้นอีกไหม?
VDNA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VDNA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VERRA DNA (VDNA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$114,279.21

$4,080.30

$0.03800

$3.4555

$198.36

$4,080.30

$114,279.21

$198.36

$2.6569

$0.19935

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009331

$1.578

$0.018999

$0.0000000473

$1.578

$0.00178

$0.0000000000000000075

