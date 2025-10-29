ValleyDAO ราคา (GROW)
ราคาเรียลไทม์ ValleyDAO (GROW) คือ $0.385458 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGROW ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.383125 และราคาสูงสุด $ 0.403198 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GROW คือ $ 2.42 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.152417
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GROW มีการเปลี่ยนแปลง -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ValleyDAO คือ $ 4.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GROW คือ 11.06M โดยมีอุปทานรวมที่ 30050000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.59M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ValleyDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.017574919257756
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ValleyDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0709274327
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ValleyDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.1425441800
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ValleyDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0134487750499362
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.017574919257756
|-4.36%
|30 วัน
|$ -0.0709274327
|-18.40%
|60 วัน
|$ -0.1425441800
|-36.98%
|90 วัน
|$ -0.0134487750499362
|-3.37%
ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.
The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.
ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.
