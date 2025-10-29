ราคาปัจจุบัน ValleyDAO วันนี้ คือ 0.385458 USD ติดตามการอัปเดตราคา GROW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GROW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ValleyDAO วันนี้ คือ 0.385458 USD ติดตามการอัปเดตราคา GROW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GROW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลราคา ValleyDAO (GROW) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.383125
$ 0.383125$ 0.383125
ต่ำสุด 24h
$ 0.403198
$ 0.403198$ 0.403198
สูงสุด 24h

$ 0.383125
$ 0.383125$ 0.383125

$ 0.403198
$ 0.403198$ 0.403198

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 0.152417
$ 0.152417$ 0.152417

-0.40%

-4.36%

-3.87%

-3.87%

ราคาเรียลไทม์ ValleyDAO (GROW) คือ $0.385458 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGROW ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.383125 และราคาสูงสุด $ 0.403198 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GROW คือ $ 2.42 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.152417

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GROW มีการเปลี่ยนแปลง -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ValleyDAO (GROW) ข้อมูลการตลาด

$ 4.26M
$ 4.26M$ 4.26M

--
----

$ 11.59M
$ 11.59M$ 11.59M

11.06M
11.06M 11.06M

30,050,000.0
30,050,000.0 30,050,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ValleyDAO คือ $ 4.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GROW คือ 11.06M โดยมีอุปทานรวมที่ 30050000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.59M

ประวัติราคา ValleyDAO (GROW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ValleyDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.017574919257756
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ValleyDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0709274327
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ValleyDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.1425441800
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ValleyDAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0134487750499362

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.017574919257756-4.36%
30 วัน$ -0.0709274327-18.40%
60 วัน$ -0.1425441800-36.98%
90 วัน$ -0.0134487750499362-3.37%

อะไรคือ ValleyDAO (GROW)

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ValleyDAO (USD)

ValleyDAO (GROW) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ValleyDAO (GROW) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ValleyDAO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ValleyDAO ตอนนี้!

GROW เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ValleyDAO (GROW)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ValleyDAO (GROW) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GROWโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ValleyDAO (GROW)

วันนี้ ValleyDAO (GROW) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GROW เป็นUSD คือ 0.385458 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GROW เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GROW เป็น USD คือ $ 0.385458 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ValleyDAO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GROW คือ $ 4.26M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GROW คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GROW คือ 11.06M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GROW คือเท่าใด?
GROW ถึงราคา ATH ที่ 2.42 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GROW คือเท่าไร?
GROW ถึงราคา ATL ที่ 0.152417 USD
ปริมาณการเทรดของ GROW คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GROW คือ -- USD
ปีนี้ GROW จะสูงขึ้นอีกไหม?
GROW อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GROW เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
