US Nerite Dollar ราคา (USND)
+13.89%
+14.19%
+13.86%
+13.86%
ราคาเรียลไทม์ US Nerite Dollar (USND) คือ $1.14 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSND ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.989517 และราคาสูงสุด $ 1.14 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USND คือ $ 1.61 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.938246
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USND มีการเปลี่ยนแปลง +13.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +14.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ US Nerite Dollar คือ $ 2.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USND คือ 2.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 2401891.271504081 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.73M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา US Nerite Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.141365
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Nerite Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.1584465480
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Nerite Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.1840011300
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Nerite Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.145110461895161
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.141365
|+14.19%
|30 วัน
|$ +0.1584465480
|+13.90%
|60 วัน
|$ +0.1840011300
|+16.14%
|90 วัน
|$ +0.145110461895161
|+14.59%
USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.
