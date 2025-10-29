ราคาปัจจุบัน US Nerite Dollar วันนี้ คือ 1.14 USD ติดตามการอัปเดตราคา USND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USND ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน US Nerite Dollar วันนี้ คือ 1.14 USD ติดตามการอัปเดตราคา USND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USND ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USND

ข้อมูลราคา USND

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USND

โทเคโนมิกส์ USND

การคาดการณ์ราคา USND

US Nerite Dollar โลโก้

US Nerite Dollar ราคา (USND)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USND เป็น USD

$1.14
$1.14
+14.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
US Nerite Dollar (USND) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:39:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา US Nerite Dollar (USND) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.989517
$ 0.989517
ต่ำสุด 24h
$ 1.14
$ 1.14
สูงสุด 24h

$ 0.989517
$ 0.989517

$ 1.14
$ 1.14

$ 1.61
$ 1.61

$ 0.938246
$ 0.938246

+13.89%

+14.19%

+13.86%

+13.86%

ราคาเรียลไทม์ US Nerite Dollar (USND) คือ $1.14 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSND ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.989517 และราคาสูงสุด $ 1.14 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USND คือ $ 1.61 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.938246

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USND มีการเปลี่ยนแปลง +13.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +14.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.86% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

US Nerite Dollar (USND) ข้อมูลการตลาด

$ 2.73M
$ 2.73M

--
--

$ 2.73M
$ 2.73M

2.40M
2.40M

2,401,891.271504081
2,401,891.271504081

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ US Nerite Dollar คือ $ 2.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USND คือ 2.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 2401891.271504081 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.73M

ประวัติราคา US Nerite Dollar (USND) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา US Nerite Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.141365
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Nerite Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.1584465480
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Nerite Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.1840011300
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Nerite Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.145110461895161

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.141365+14.19%
30 วัน$ +0.1584465480+13.90%
60 วัน$ +0.1840011300+16.14%
90 วัน$ +0.145110461895161+14.59%

อะไรคือ US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

US Nerite Dollar (USND) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา US Nerite Dollar (USD)

US Nerite Dollar (USND) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ US Nerite Dollar (USND) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ US Nerite Dollar

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา US Nerite Dollar ตอนนี้!

USND เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ US Nerite Dollar (USND)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ US Nerite Dollar (USND) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USNDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ US Nerite Dollar (USND)

วันนี้ US Nerite Dollar (USND) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USND เป็นUSD คือ 1.14 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USND เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USND เป็น USD คือ $ 1.14 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ US Nerite Dollar คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USND คือ $ 2.73M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USND คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USND คือ 2.40M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USND คือเท่าใด?
USND ถึงราคา ATH ที่ 1.61 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USND คือเท่าไร?
USND ถึงราคา ATL ที่ 0.938246 USD
ปริมาณการเทรดของ USND คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USND คือ -- USD
ปีนี้ USND จะสูงขึ้นอีกไหม?
USND อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USND เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:39:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ US Nerite Dollar (USND)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,753.40

$4,116.76

$0.04020

$199.30

$3.8134

$4,116.76

$114,753.40

$199.30

$2.6633

$0.20092

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008960

$1.544

$0.0000000490

$0.007599

$1.544

$0.00194

$0.0000000000000000075

