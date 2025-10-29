ราคาปัจจุบัน Treehouse AVAX วันนี้ คือ 24.63 USD ติดตามการอัปเดตราคา TAVAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TAVAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Treehouse AVAX วันนี้ คือ 24.63 USD ติดตามการอัปเดตราคา TAVAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TAVAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Treehouse AVAX ราคา (TAVAX)

ราคาปัจจุบัน 1 TAVAX เป็น USD

$24.63
$24.63
-3.20%1D
Treehouse AVAX (TAVAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:18:19 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 24.56
$ 24.56$ 24.56
ต่ำสุด 24h
$ 25.44
$ 25.44$ 25.44
สูงสุด 24h

$ 24.56
$ 24.56$ 24.56

$ 25.44
$ 25.44$ 25.44

$ 43.51
$ 43.51$ 43.51

$ 12.16
$ 12.16$ 12.16

-0.43%

-3.20%

+0.45%

+0.45%

ราคาเรียลไทม์ Treehouse AVAX (TAVAX) คือ $24.63 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTAVAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 24.56 และราคาสูงสุด $ 25.44 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TAVAX คือ $ 43.51 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 12.16

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TAVAX มีการเปลี่ยนแปลง -0.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.45% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Treehouse AVAX (TAVAX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

44.72K
44.72K 44.72K

44,723.44933155671
44,723.44933155671 44,723.44933155671

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Treehouse AVAX คือ $ 1.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TAVAX คือ 44.72K โดยมีอุปทานรวมที่ 44723.44933155671 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.10M

ประวัติราคา Treehouse AVAX (TAVAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Treehouse AVAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.81522747796538
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Treehouse AVAX เป็น USD เท่ากับ $ -7.5195266850
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Treehouse AVAX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Treehouse AVAX เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.81522747796538-3.20%
30 วัน$ -7.5195266850-30.52%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Treehouse AVAX (TAVAX)

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Treehouse AVAX (USD)

Treehouse AVAX (TAVAX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Treehouse AVAX (TAVAX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Treehouse AVAX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Treehouse AVAX ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Treehouse AVAX (TAVAX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Treehouse AVAX (TAVAX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TAVAXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Treehouse AVAX (TAVAX)

วันนี้ Treehouse AVAX (TAVAX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TAVAX เป็นUSD คือ 24.63 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TAVAX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TAVAX เป็น USD คือ $ 24.63 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Treehouse AVAX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TAVAX คือ $ 1.10M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TAVAX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TAVAX คือ 44.72K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TAVAX คือเท่าใด?
TAVAX ถึงราคา ATH ที่ 43.51 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TAVAX คือเท่าไร?
TAVAX ถึงราคา ATL ที่ 12.16 USD
ปริมาณการเทรดของ TAVAX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TAVAX คือ -- USD
ปีนี้ TAVAX จะสูงขึ้นอีกไหม?
TAVAX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TAVAX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
