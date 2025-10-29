ราคาปัจจุบัน Transfidelity วันนี้ คือ 0.405238 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIDEL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIDEL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Transfidelity วันนี้ คือ 0.405238 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIDEL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIDEL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FIDEL

ข้อมูลราคา FIDEL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FIDEL

โทเคโนมิกส์ FIDEL

การคาดการณ์ราคา FIDEL

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Transfidelity โลโก้

Transfidelity ราคา (FIDEL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FIDEL เป็น USD

$0.405238
$0.405238$0.405238
-10.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Transfidelity (FIDEL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:18:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Transfidelity (FIDEL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.405068
$ 0.405068$ 0.405068
ต่ำสุด 24h
$ 0.452682
$ 0.452682$ 0.452682
สูงสุด 24h

$ 0.405068
$ 0.405068$ 0.405068

$ 0.452682
$ 0.452682$ 0.452682

$ 0.8633
$ 0.8633$ 0.8633

$ 0.391559
$ 0.391559$ 0.391559

-0.94%

-10.26%

-12.65%

-12.65%

ราคาเรียลไทม์ Transfidelity (FIDEL) คือ $0.405238 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFIDEL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.405068 และราคาสูงสุด $ 0.452682 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FIDEL คือ $ 0.8633 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.391559

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FIDEL มีการเปลี่ยนแปลง -0.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -10.26% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.65% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Transfidelity (FIDEL) ข้อมูลการตลาด

$ 405.24K
$ 405.24K$ 405.24K

--
----

$ 405.24K
$ 405.24K$ 405.24K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Transfidelity คือ $ 405.24K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FIDEL คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 405.24K

ประวัติราคา Transfidelity (FIDEL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Transfidelity เป็น USD เท่ากับ $ -0.0463511127737879
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Transfidelity เป็น USD เท่ากับ $ -0.1337941480
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Transfidelity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Transfidelity เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0463511127737879-10.26%
30 วัน$ -0.1337941480-33.01%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Transfidelity (FIDEL)

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Transfidelity (FIDEL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Transfidelity (USD)

Transfidelity (FIDEL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Transfidelity (FIDEL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Transfidelity

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Transfidelity ตอนนี้!

FIDEL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Transfidelity (FIDEL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Transfidelity (FIDEL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FIDELโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Transfidelity (FIDEL)

วันนี้ Transfidelity (FIDEL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FIDEL เป็นUSD คือ 0.405238 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FIDEL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FIDEL เป็น USD คือ $ 0.405238 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Transfidelity คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FIDEL คือ $ 405.24K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FIDEL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FIDEL คือ 1.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FIDEL คือเท่าใด?
FIDEL ถึงราคา ATH ที่ 0.8633 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FIDEL คือเท่าไร?
FIDEL ถึงราคา ATL ที่ 0.391559 USD
ปริมาณการเทรดของ FIDEL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FIDEL คือ -- USD
ปีนี้ FIDEL จะสูงขึ้นอีกไหม?
FIDEL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FIDEL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:18:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Transfidelity (FIDEL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,340.00
$114,340.00$114,340.00

-0.26%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,084.92
$4,084.92$4,084.92

-0.29%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03929
$0.03929$0.03929

-15.39%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4655
$3.4655$3.4655

-10.15%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.40
$198.40$198.40

-0.25%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,084.92
$4,084.92$4,084.92

-0.29%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,340.00
$114,340.00$114,340.00

-0.26%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.40
$198.40$198.40

-0.25%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6583
$2.6583$2.6583

+0.84%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19948
$0.19948$0.19948

-0.14%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009331
$0.009331$0.009331

-6.69%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.621
$1.621$1.621

+116.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.021200
$0.021200$0.021200

+748.00%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+400.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.621
$1.621$1.621

+116.13%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00174
$0.00174$0.00174

+74.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000075
$0.0000000000000000075$0.0000000000000000075

+66.66%