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ราคาปัจจุบัน TITAN วันนี้ คือ 0.01488016 USD มูลค่าตลาด TITAN เท่ากับ 392,836 USD ติดตามการอัปเดตราคา TITAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TITAN วันนี้ คือ 0.01488016 USD มูลค่าตลาด TITAN เท่ากับ 392,836 USD ติดตามการอัปเดตราคา TITAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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TITAN ราคา (TITAN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TITAN เป็น USD

$0.01489464
$0.01489464$0.01489464
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
TITAN (TITAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:19:59 (UTC+8)

ราคา TITAN วันนี้

ราคาปัจจุบัน TITAN (TITAN) วันนี้ $ 0.01488016, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TITAN เป็น USD คือ $ 0.01488016 ต่อ TITAN.

TITAN มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 392,836 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 26.40M TITAN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TITAN เทรดระหว่าง $ 0.01461916 (ต่ำ) กับ $ 0.01505879 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.269924 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01282001

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TITAN เคลื่อนไหว +0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -17.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 66.97.

TITAN (TITAN) ข้อมูลการตลาด

$ 392.84K
$ 392.84K$ 392.84K

$ 66.97
$ 66.97$ 66.97

$ 595.21K
$ 595.21K$ 595.21K

26.40M
26.40M 26.40M

40,000,000.0
40,000,000.0 40,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TITAN คือ $ 392.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 66.97 อุปทานหมุนเวียนของ TITAN คือ 26.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 40000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 595.21K

ประวัติราคา TITAN USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01461916
$ 0.01461916$ 0.01461916
ต่ำสุด 24h
$ 0.01505879
$ 0.01505879$ 0.01505879
สูงสุด 24h

$ 0.01461916
$ 0.01461916$ 0.01461916

$ 0.01505879
$ 0.01505879$ 0.01505879

$ 0.269924
$ 0.269924$ 0.269924

$ 0.01282001
$ 0.01282001$ 0.01282001

+0.62%

+0.23%

-17.62%

-17.62%

ประวัติราคา TITAN (TITAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา TITAN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TITAN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0027057829
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TITAN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020045004
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา TITAN เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000004217284183

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.23%
30 วัน$ -0.0027057829-18.18%
60 วัน$ -0.0020045004-13.47%
90 วัน$ -0.000000004217284183-0.00%

การคาดการณ์ราคา TITAN

การคาดการณ์ราคา TITAN (TITAN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TITAN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TITAN (TITAN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TITAN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TITAN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TITAN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TITAN

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TITAN (TITAN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cardano Ecosystem

เกี่ยวกับ TITAN

ราคาปัจจุบันของ TITAN ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

TITAN มีราคาอยู่ที่ ฿0.4805804514456853152000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.23%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด TITAN มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿0.4721510059405748952000 และ ฿0.4863496156241446038000 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ TITAN ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ TITAN อยู่ในอันดับที่ #3838 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿12687316.68369945192000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 26400000.0 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ TITAN?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TITAN

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:19:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TITAN (TITAN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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