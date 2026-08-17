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ราคาปัจจุบัน THORChain Yield วันนี้ คือ 0.133762 USD มูลค่าตลาด TCY เท่ากับ 24,848,636 USD ติดตามการอัปเดตราคา TCY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน THORChain Yield วันนี้ คือ 0.133762 USD มูลค่าตลาด TCY เท่ากับ 24,848,636 USD ติดตามการอัปเดตราคา TCY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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THORChain Yield ราคา (TCY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TCY เป็น USD

$0.133294
$0.133294$0.133294
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
THORChain Yield (TCY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:18:01 (UTC+8)

ราคา THORChain Yield วันนี้

ราคาปัจจุบัน THORChain Yield (TCY) วันนี้ $ 0.133762, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TCY เป็น USD คือ $ 0.133762 ต่อ TCY.

THORChain Yield มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 24,848,636 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 185.77M TCY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TCY เทรดระหว่าง $ 0.126818 (ต่ำ) กับ $ 0.134629 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.342106 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.061442

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TCY เคลื่อนไหว -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +14.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 46.67K.

THORChain Yield (TCY) ข้อมูลการตลาด

$ 24.85M
$ 24.85M$ 24.85M

$ 46.67K
$ 46.67K$ 46.67K

$ 28.09M
$ 28.09M$ 28.09M

185.77M
185.77M 185.77M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ THORChain Yield คือ $ 24.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 46.67K อุปทานหมุนเวียนของ TCY คือ 185.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 210000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.09M

ประวัติราคา THORChain Yield USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.126818
$ 0.126818$ 0.126818
ต่ำสุด 24h
$ 0.134629
$ 0.134629$ 0.134629
สูงสุด 24h

$ 0.126818
$ 0.126818$ 0.126818

$ 0.134629
$ 0.134629$ 0.134629

$ 0.342106
$ 0.342106$ 0.342106

$ 0.061442
$ 0.061442$ 0.061442

-0.21%

+0.39%

+14.31%

+14.31%

ประวัติราคา THORChain Yield (TCY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา THORChain Yield เป็น USD เท่ากับ $ +0.00051482
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา THORChain Yield เป็น USD เท่ากับ $ +0.0155590888
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา THORChain Yield เป็น USD เท่ากับ $ +0.0712328664
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา THORChain Yield เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000304446495767

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00051482+0.39%
30 วัน$ +0.0155590888+11.63%
60 วัน$ +0.0712328664+53.25%
90 วัน$ +0.00000304446495767+0.00%

การคาดการณ์ราคา THORChain Yield

การคาดการณ์ราคา THORChain Yield (TCY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TCY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา THORChain Yield (TCY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ THORChain Yield อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา THORChain Yield จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TCY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา THORChain Yield

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เกี่ยวกับ THORChain Yield

ราคาปัจจุบันของ THORChain Yield คือเท่าไร?

THORChain Yield (TCY) ซื้อขายอยู่ที่ ฿4.32007467300605364000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

THORChain Yield มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Yield-Bearing Tokens TCY มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ TCY ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TCY มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ THORChain Yield มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 185772607.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ TCY คือเท่าไร?

ปัจจุบัน THORChain Yield ครองอันดับตลาดที่ #708 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿802529590.18515312792000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา THORChain Yield มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

THORChain Yield เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Yield-Bearing Tokens TCY แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ THORChain Yield

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:18:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ THORChain Yield (TCY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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