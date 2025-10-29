ราคาปัจจุบัน Tharwa USD วันนี้ คือ 0.999523 USD ติดตามการอัปเดตราคา THUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา THUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Tharwa USD วันนี้ คือ 0.999523 USD ติดตามการอัปเดตราคา THUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา THUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THUSD

ข้อมูลราคา THUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ THUSD

โทเคโนมิกส์ THUSD

การคาดการณ์ราคา THUSD

Tharwa USD ราคา (THUSD)

ราคาปัจจุบัน 1 THUSD เป็น USD

$0.999523
$0.999523
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Tharwa USD (THUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:17:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tharwa USD (THUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

--

--

-0.09%

-0.09%

ราคาเรียลไทม์ Tharwa USD (THUSD) คือ $0.999523 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTHUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ THUSD คือ $ 1.085 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.873839

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น THUSD มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tharwa USD (THUSD) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tharwa USD คือ $ 679.18K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ THUSD คือ 679.50K โดยมีอุปทานรวมที่ 3582210.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.58M

ประวัติราคา Tharwa USD (THUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tharwa USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tharwa USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0018669090
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tharwa USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002107994
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tharwa USD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0018669090-0.18%
60 วัน$ -0.0002107994-0.02%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Tharwa USD (USD)

Tharwa USD (THUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tharwa USD (THUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tharwa USD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tharwa USD ตอนนี้!

THUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Tharwa USD (THUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tharwa USD (THUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ THUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tharwa USD (THUSD)

วันนี้ Tharwa USD (THUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน THUSD เป็นUSD คือ 0.999523 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน THUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ THUSD เป็น USD คือ $ 0.999523 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tharwa USD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ THUSD คือ $ 679.18K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ THUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ THUSD คือ 679.50K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ THUSD คือเท่าใด?
THUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.085 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ THUSD คือเท่าไร?
THUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.873839 USD
ปริมาณการเทรดของ THUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ THUSD คือ -- USD
ปีนี้ THUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
THUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา THUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:17:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tharwa USD (THUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

