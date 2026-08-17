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ราคาปัจจุบัน Surf Lending วันนี้ คือ 0.150166 USD มูลค่าตลาด SURF เท่ากับ 3,002,059 USD ติดตามการอัปเดตราคา SURF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Surf Lending วันนี้ คือ 0.150166 USD มูลค่าตลาด SURF เท่ากับ 3,002,059 USD ติดตามการอัปเดตราคา SURF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Surf Lending ราคา (SURF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SURF เป็น USD

$0.150124
$0.150124$0.150124
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Surf Lending (SURF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:49:10 (UTC+8)

ราคา Surf Lending วันนี้

ราคาปัจจุบัน Surf Lending (SURF) วันนี้ $ 0.150166, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SURF เป็น USD คือ $ 0.150166 ต่อ SURF.

Surf Lending มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,002,059 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.00M SURF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SURF เทรดระหว่าง $ 0.139313 (ต่ำ) กับ $ 0.159057 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.606445 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03290082

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SURF เคลื่อนไหว +1.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 45.89K.

Surf Lending (SURF) ข้อมูลการตลาด

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

$ 45.89K
$ 45.89K$ 45.89K

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

20.00M
20.00M 20.00M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Surf Lending คือ $ 3.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 45.89K อุปทานหมุนเวียนของ SURF คือ 20.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 25000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.75M

ประวัติราคา Surf Lending USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.139313
$ 0.139313$ 0.139313
ต่ำสุด 24h
$ 0.159057
$ 0.159057$ 0.159057
สูงสุด 24h

$ 0.139313
$ 0.139313$ 0.139313

$ 0.159057
$ 0.159057$ 0.159057

$ 0.606445
$ 0.606445$ 0.606445

$ 0.03290082
$ 0.03290082$ 0.03290082

+1.03%

-4.92%

-20.35%

-20.35%

ประวัติราคา Surf Lending (SURF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Surf Lending เป็น USD เท่ากับ $ -0.007774801543371956
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Surf Lending เป็น USD เท่ากับ $ +0.0740902075
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Surf Lending เป็น USD เท่ากับ $ +0.0650434118
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Surf Lending เป็น USD เท่ากับ $ -0.00002201072407592

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.007774801543371956-4.92%
30 วัน$ +0.0740902075+49.34%
60 วัน$ +0.0650434118+43.31%
90 วัน$ -0.00002201072407592-0.00%

การคาดการณ์ราคา Surf Lending

การคาดการณ์ราคา Surf Lending (SURF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SURF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Surf Lending (SURF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Surf Lending อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Surf Lending จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SURF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Surf Lending

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เกี่ยวกับ Surf Lending

ปัจจุบัน Surf Lending มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Surf Lending ซื้อขายอยู่ที่ ฿4.84972452139062504000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -4.92% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ SURF จะขึ้นหรือลง?

SURF มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Decentralized Finance (DeFi),Cardano Ecosystem

วันนี้ Surf Lending ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย SURF อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Surf Lending แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Cardano Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- SURF มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี SURF อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 19999991.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Surf Lending คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿19.58559985199537580000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿1.0625568605933374008000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Surf Lending

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:49:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Surf Lending (SURF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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