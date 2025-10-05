Summer Point Token ราคา (SUMX)
+0.38%
+0.85%
+1.48%
+1.48%
ราคาเรียลไทม์ Summer Point Token (SUMX) คือ $0.01100912 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSUMX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01091105 และราคาสูงสุด $ 0.01128511 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SUMX คือ $ 0.01769242 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01050959
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SUMX มีการเปลี่ยนแปลง +0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.48% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Summer Point Token คือ $ 9.91M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUMX คือ 900.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 900000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.91M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Summer Point Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Summer Point Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005718896
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Summer Point Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004025671
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Summer Point Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.003148052028924029
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.85%
|30 วัน
|$ -0.0005718896
|-5.19%
|60 วัน
|$ -0.0004025671
|-3.65%
|90 วัน
|$ -0.003148052028924029
|-22.23%
The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.
